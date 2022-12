Evi Hanssen: ‘Ik dacht dat ik flexibel was, maar die oceaan heeft me kleingekregen’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Twintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: presentatrice Evi Hanssen (44). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

Hoe oud voelt u zich?

“Ik ben net 44 geworden maar voel me vrij leeftijdloos, in tegenstelling tot vroeger. Dat vind ik een interessante vaststelling. Ik voel mij dus zeker geen jonge twintiger meer. (lacht) Ik vond dat ook niet zo’n toffe periode omdat ik toen vreselijk zoekende was. Ik was heel erg aan het wachten tot mijn leven eindelijk zou beginnen. Ik voelde me vis noch vlees. Pas toen ik bij TMF (commerciële muziekzender, red.) aan de slag kon, wist ik: dit is het.”

Hoe was uw kindertijd?

“Ik wist al heel jong, vanaf mijn vierde denk ik, dat ik iets creatiefs wilde doen, op een podium staan, schrijven, zingen, dansen, acteren. ‘99 Luftballons’ van Nena heb ik wel duizend keer geplaybackt. Ik zong ook altijd mee met Kinderen voor kinderen en vroeg aan mijn mama of ik ook bij dat koor mocht. ‘Evi, dat is in Nederland, dat is veel te ver’, zei ze. Mijn reactie was: ‘Dan ga ik later in Nederland werken.’ En dat doe ik nu ook.

“Ik weet ook nog dat er eens een klasgenootje kwam spelen en dat we het hadden over wat we later wilden worden. Zij wilde kleuterjuf worden, ik zangeres. Mijn mama, die ons vanuit de keuken bezig hoorde, zei: ‘Dat is een goed idee, word jij maar zangeres.’ Dat is een heel klein detail, maar ik was toen oprecht blij verrast door de manier waarop mijn mama reageerde. Vanaf toen stond het vast, het moest alleen nog gebeuren. (lacht)

“Al mijn hobby’s lagen in dezelfde lijn. Ik zat bij de harmonie en volgde notenleer bij een man van 80 met een boekje dat mijn oma nog had gebruikt. Na twee jaar toonladders zingen op de maat mocht ik klarinet in mi b spelen, een kleine klarinet. Ik ken echt niemand die zoiets speelt, dat is een heel ambetante toonaard. Ik heb dat een paar jaar volgehouden tot ik met de harmonie door het dorp moest meestappen, in zo’n lelijk uniform. Voor iemand in de kunsthumaniora kon dat echt niet. (lacht) Ik ben dan begonnen met moderne dans en toneellessen. Zo ben ik er langzaam in gerold.”

Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Ik dacht dat ik flexibel was, maar ben daarop moeten terugkomen. Toen ik op de boot zat richting Guadeloupe (voor de realityreeks ‘Over de oceaan’, red.) bleek dat mijn aanpassingsvermogen toch niet zo groot was als ik dacht. Dat was samen met Jani, Otto-Jan Ham, Charlotte Vandermeersch, Imke Courtois en Dominique Persoone. Ik voelde me niet zo goed in die groep, vooral door slaaptekort. Die oceaan heeft me kleingekregen.

“Normaal bloei ik open als ik op avontuur ben, maar toen werd ik kleiner. Vooral door de onzekerheid. Je kent de eindbestemming, maar wanneer je gaat aankomen weet je niet. Ik had ook nog nooit gezeild. Tijdens een storm heb ik werkelijk doodsangsten uitgestaan. De anderen waren waarschijnlijk ook bang, maar spraken dat niet uit. Ik weet dat ik toen getwijfeld heb of ik het in de groep zou gooien of niet. Maar ik kon me toch niet blijven aanpassen en mezelf anders voordoen, anders was ik nog verder van huis. Zolang je je gevoel niet benoemt, denk je dat je de enige bent.”

Is het leven voor u een cadeau?

“Nee, nee, nee. Misschien wel een cadeau waarvan je denkt: wat moet ik hier nu mee?Je wordt in het leven gesmeten. Je hebt er niet voor gekozen om hier te zijn. Het is een pakje dat je op allerlei manieren kunt bekijken. Op sommige momenten zit er veel in, op andere is het een lege holle doos en denk je: kan ik dit nog inruilen? (lacht)

“Ik vind het wel interessant om af en toe het leven vanaf een afstand te bekijken en te beseffen dat het ook máár het leven is. We stellen zo veel verwachtingen aan de anderen en aan onszelf. Je moet zogezegd de beste versie van jezelf proberen te worden. Dat vind ik een heel hoge lat, want wanneer ben je de beste versie van jezelf? Ben je niet al goed genoeg hoe je bent?”

Wat vond u de moeilijkste periode in uw leven?

“Tussen 30 en 40 jaar. Maar het mooie is dat er toen ook fantastische dingen gebeurd zijn. Ik ben mama geworden en gescheiden. Ik heb ongelooflijke momenten meegemaakt in mijn carrière, maar heb ook mijn moeder ziek zien worden. Het was intens. Met hoge pieken en diepe dalen. Ik noem het mijn tropenjaren.

“Wat me toen geholpen heeft is zelfanalyse, meditatie en de ontmoeting met mijn huidige man, net voor mijn 40ste. En daarna stoppen met alcohol. Dat was best een rebelse beslissing, want niemand in mijn omgeving vond dat leuk. Maar ik slaap nu wel beter, heb meer energie, heb minder angsten, ben productiever en vind het makkelijker om positief in het leven te staan.

“We proberen al onze kwalen op te lossen door massaal in therapie te gaan, te fitnessen, ingewikkelde diëten te volgen, marathons te lopen, slaappillen te nemen, maar niemand die eraan denkt om eens met alcohol te stoppen. Alcohol is een drug. En het gekke is dat we zo slecht worden ingelicht over de gevaren ervan, ook al drink je maar een of twee glaasjes per dag. Het vergt heel wat van je lichaam, brein en lever om dat te verwerken.

“Mensen voelen zich heel snel aangevallen als het gaat over alcoholgebruik. Ik wil niemand bekeren, maar als je slecht slaapt of angstig of futloos bent, probeer gewoon eens om voor langere tijd met alcohol te stoppen. En als je weerstand voelt opkomen terwijl je dit leest, drink je waarschijnlijk meer dan goed voor je is.”

Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Als er één ding is waar ik mezelf in getraind heb en daar de vruchten van pluk, is het: de schoonheid in alles zien. Ik kan kinderlijk enthousiast worden van een mooie hemel of lichtinval. De natuur kan mij heel erg ontroeren. In de stad kijk ik naar boven, naar de vogels en de bomen, in plaats van naar die vervuilende auto’s. En elke avond som ik minstens tien dingen op waarvoor ik dankbaar ben. Een echte aanrader als je het moeilijk hebt in het leven.

“Mijn mama is ongeneeslijk ziek. Ze heeft uitgezaaide borstkanker en weet dat ze zal sterven. Nu kun je ervoor kiezen om de periode die rest van begin tot eind heel erg te vinden, of je kunt er de schoonheid van inzien en beseffen dat je tijd hebt om heel bewust van elkaar afscheid te nemen. Mijn mama zal als eerste sterven en dat is nog altijd het mooiste, dat je als ouder eerst gaat. Daar is niets geks aan, maar toch is het een enorm taboe.

“Wij hebben ervoor gekozen om openlijk over het leven en de dood te praten. En dat doen we ook op de podcast die we samen hebben gemaakt (‘De afscheidstournee van mijn moeder’, red.). Mijn mama vertelt daarin over haar leven, ziekte, begrafenis. Heel persoonlijk, maar tegelijk heel universeel. Ik kan haar alles vragen wat ik nog wil weten. Dat is een heel fijn gevoel en tegelijk ontroerend mooi. Ik hoop dat het een ijsbreker kan zijn voor mensen die in afzienbare tijd een dierbare gaan verliezen en daar moeilijk mee om kunnen.”

Wat biedt u troost?

“Ik weet niet of ik getroost wil worden. Troosten klinkt alsof verdriet moet worden weggenomen. Terwijl verdriet er wel mag zijn. Dus ik weet niet of ik troost nodig heb. Ik ben nu al zo lang bezig met afscheid nemen. Mei 2021 is mijn mama hervallen en toen wisten we dat ze niet meer kon genezen. We zijn nu anderhalf jaar verder. Dus dat is een rouwproces, hè. Aanvaarden dat iemand nooit meer beter wordt, dat leren we niet in onze westerse maatschappij.

“Mijn mama is nog niet dood. Maar omdat je het einde durft te benoemen, komt er veel ruimte vrij om te lachen, te leven en te genieten. (enthousiast) Dat is iets waar veel mensen niet bij stilstaan. Juist door de dood in de ogen te kijken en door te beseffen dat je gaat sterven, krijgt wat er nu is nog meer betekenis.

“Als ik haar soms eens vraag om nog eens een teken te geven als ze dood is, zegt ze al lachend dat ze zich daarna niet meer wil bezighouden met het aardse. Het vervolg op leven is immers sterven, en verdwijnen.”

Hoe zou u zelf willen sterven?

“Dat weet ik nog niet. Ik zit nu midden in die mooie afscheidstournee. Sowieso is dat een kostbare les die ik krijg vanaf de eerste rij. Van iemand die op die manier omgaat met de dood, kan ik heel veel leren.”

Wat is uw zwakte?

“Mijn kwetsbaarheid. (zucht) Ik ben heel gevoelig en mijn emoties liggen aan de oppervlakte. Wat fantastisch is: zoals ik de schoonheid kan zien van een vogel in de lucht, kan ik ook diep geraakt worden door kleine details. Maar dat is allebei even waardevol. Voor mezelf moet ik er gewoon op letten dat ik gewoon moet leven in plaats van te streven naar overzicht en controle. Gewoon zijn, is voldoende.

“Mijn enthousiasme is soms ook heel vermoeiend. Ik ben daadkrachtig, een doener. Als ik een idee heb, wil ik het uitwerken en dat lukt ook meestal. Maar dat maakt ook dat ik met heel veel dingen tegelijkertijd bezig ben. Met ouder worden vraag ik me dan ook vaker af: waarom wil ik alle ideeën in mijn hoofd ook realiseren? Vanuit een streven naar erkenning? Ik probeer niet elke kans die zich aandient nog te grijpen, want dat zijn er veel, en ik weet dat ik daar niet altijd gelukkiger van word.”

Waar hebt u spijt van?

“Van niet veel en ik ben van plan om dat zo te houden. Om terug te kijken naar het verleden en met mildheid de stommiteiten te zien die ik heb uitgespookt, zowel in mijn relaties als mijn job. Ik vind dat bijna ontroerend. Zoals je kijkt naar je kind dat iets mispeutert.”

Wanneer hebt u het laatst gehuild?

“Tijdens de laatste opnames van de podcast met mijn mama, toen het over de begrafenis ging. Toen bleven de tranen maar stromen. Als afscheid nemen zo concreet wordt, is het bijna een generale repetitie. Ik kan daar wel goed over praten, maar ik huil meteen. Ik huil ook van ontroering, dus eigenlijk vrij snel. Maar dat is goed, het leven mag intens zijn.

“Het mooie aan die gesprekken is dat de persoon die ik ga missen, mij nu kan troosten. Dat mijn mama haar dochter nog een laatste keer kan vasthouden voor het komende verdriet. Hoe mooi is het niet als je je droom hebt waargemaakt en op een mooie manier afscheid kunt nemen van je kinderen en kleinkinderen. Maar ook dat leren we niet, goed oud worden en mooi afronden.”

Bent u ooit door het lint gegaan?

“Heel eerlijk, ik weet niet of iemand mij ooit al door het lint heeft zien gaan. Mezelf compleet verliezen, met deuren en borden smijten, dat zit niet in mij. Ik zeg het wel vrij snel als iets me niet zint. Ik doe zo weinig mogelijk tegen mijn zin, en dat helpt. Ik explodeer of implodeer niet. Ik wandel liever weg van een conflict. Als je me uitdaagt ben ik weg, niet mijn probleem.”

Waarover bent u de laatste tijd dieper gaan nadenken?

“Over mindful uit elkaar gaan. Ik zou er een boek over kunnen schrijven, over hoe belangrijk het is om het hoofd koel te houden en niet in emotionaliteit te vervallen, ook al is dat soms heel heftig. Wij hebben onze kinderen altijd op de eerste plaats gesteld. Ik merk dat veel ouders dat niet doen: zolang ze samen zijn is het een goede papa, maar zodra ze uit elkaar zijn is hij dat plots niet meer. Of ze willen de controle behouden over de opvoeding, ook als de kinderen bij de andere ouder zijn.

“Als je uit elkaar gaat, moet je elkaar loslaten. Dat is moeilijk, want dat betekent: je ego opzijzetten. Het is niet omdat je als partners niet meer functioneert, dat jij of de ander een slechte ouder is. En op een of andere manier vergeten mensen dat. En beginnen ze hun frustratie over de ex-partner te projecteren op het ouderschap.

“Als je het beter weet en je hebt co-ouderschap: top. Jij kunt het tijdens jouw week doen hoe jij het wilt. Maar in de week van de ander heeft die het voor het zeggen. En zolang de kinderen liefde krijgen van beide kanten is het goed. Kinderen hebben evenveel recht op beide ouders. Doet het er nu echt toe welke jas ze dragen bij de papa, of hoelang ze tv mogen kijken? Nee, dat moet je loslaten. Vraag je een regeling voor je kinderen of om het je ex moeilijk te maken? Daarvoor moet je heel eerlijk naar jezelf durven te kijken.”

Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Zeker geen posters uit de Joepie. Ik was nogal fel geëngageerd. Zoals je nu protestmarsen hebt tegen de klimaatopwarming, kwamen wij op straat tegen het Vlaams Blok. Scholieren voor verdraagzaamheid. ‘De zomer is al koud genoeg, weg met Dewinter.’ (lacht) Die affiche hing er. En ook een affiche met ‘Hoe gek is het dat een hele massa twee mannen aanmoedigt om in de ring elkaar tot bloedens toe te kwetsen, maar heel de wereld gechoqueerd is wanneer twee mannen elkaar teder aanraken’. En een poster van Greenpeace die ik gehaald had in de Oxfam-wereldwinkel, een baby met een mondmasker.

“Ik herinner mij ook nog dat ik voor mijn mama een badge had gekocht waarop stond: ‘1 op 3 Vlamingen stemde voor het Vlaams Blok, ik niet’. Zo’n puber was ik dus. Ik herken die felheid in de jeugd van nu. Als je niet tegen bent, ben je voor. Het is zwart of wit.”

Hebt u ooit een religieuze ervaring gehad?

“Religieus niet. Maar ik ben wel heel spiritueel. Ik durf zelfs te zeggen dat ik diepgelovig ben, maar ik geloof niet in een god die zegt wat goed en fout is. Ik geloof wel in de liefde, het universum, de natuur, actie-reactie, eb en vloed. Ik geloof ook dat alles energie is. En dat je, als je positief in het leven staat, meer positiviteit aantrekt en opmerkt. Veel mensen staan met argwaan in het leven en herinneren zich alles wat hen ten onrechte is aangedaan. Ik sta met heel veel vertrouwen in het leven en wanneer me iets naars overkomt, vergeet ik dat.

“Maar nu heb ik dit jaar wel iets vreemds meegemaakt. Ik had corona en lag ziek in bed. En als ik ziek ben, word ik vanzelf depressief. Ik lag te denken aan mijn mama en aan mijn overleden grootouders en voorouders. En dacht dus ook aan Mim, mijn grootmoeder van moederskant, die gek was op uilen. Ze verzamelde uilen en maakte zelf uiltjes van stof. Ik zei: ‘Mim, geef me een teken van leven, stuur mij een uil, of liever twee, zodat het duidelijk is.’ Een paar weken later was er een brunch bij mij thuis voor de familie. Ik opende de deur en daar stond de vriendin van mijn schoonbroer met twee houten uilen in de hand. Ik begon gewoonweg te huilen. Ik had helemaal niets over mijn vraag aan Mim verteld, aan niemand.

“Je zou kunnen zeggen: het is een prachtig toeval, maar toeval bestaat niet. Ik vind het leven ook mooier als het een sprankeltje magie heeft. Maar je moet het willen zien. Het is niet zo dat je niet met beide voeten in het leven staat als je af en toe een sprankeltje ziet. Dat is de bron, dat is het leven, alles hangt samen.”

Hoe definieert u liefde?

“Als je diepe liefde voelt voor iemand, hoeft dat niet in vraag te worden gesteld. Liefde is een gevoel, het behoeft geen definitie.

“Ik denk ook dat diepe liefde nooit echt verdwijnt. Het is een energie die altijd aanwezig blijft, klaar om te delen wanneer de gelegenheid zich weer voordoet. Als je mensen oprecht graag hebt gezien, blijft dat voor altijd denk ik. En omgekeerd. Soms denk je dat het ware liefde is, terwijl achteraf blijkt dat dat niet zo was.”

Wat vindt u erotisch?

“Wakker worden naast de persoon bij wie je je goed voelt, op het meest kwetsbare moment van de dag. En warmte en veiligheid voelen.”

Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Mij maakt het niet uit waar ik wakker word, maar naast wie. Dat heb ik al een paar keer ondervonden in mijn leven. Het mag dan nog de meest romantische plek ter wereld zijn, als het niet naast de juiste persoon is, stelt het weinig voor.”

Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Mayonaise! (lacht) Met wat hapjes errond. Alle gerechten kunnen wel mayonaise verdragen. IJsjes niet, zeggen mijn kinderen. Oké.”

Welke droom hebt u nog?

“Voortzetten waar ik nu mee bezig ben. Boeken schrijven, podcasts maken, theatervoorstellingen maken. Ik hoef niet meer in een hokje te passen van een zender of schoonheidsideaal. Het is een ongelooflijk fijn gevoel om je eigen pad te bewandelen en te zien dat het werkt.

“En privé: ik ben zo graag mama, ik ben zo graag de echtgenote van mijn man, ik woon op een fantastische plek, ik heb mijn beide ouders nog en ook al komt daar verandering in, ik heb zo veel liefde gekend. De rust en stabiliteit die ik nu ervaar, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik wil niet terug naar de tropenjaren.”

Evi Hanssen maakte samen met haar moeder Arlette Jacobs ‘De afscheidstournee van mijn moeder’, een podcast in zes afleveringen.