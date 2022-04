Ever Forward, het zusterschip van Ever Given, is al ruim drie weken gestrand aan Amerikaanse kust

Op 13 maart komt de Ever Forward in problemen en loopt het vast aan de Amerikaanse kust, bijna een jaar nadat een schip van dezelfde rederij (Evergreen) zes dagen lang het Suezkanaal blokkeerde. De Ever Forward is nu ruim drie weken gestrand en het is nog niet geweten wat er deze keer is misgelopen.

De lokale autoriteiten probeerden al meermaals - zonder succes - om het schip los te werken, maar met een lengte van 334 meter en geladen met 5.000 containers is het naar verluidt het grootste schip dat ooit in de baai is vastgelopen. De reddingsdiensten gaan nu de lading van het schip lossen, om het vervolgens vlot te trekken met sleepboten en trekschuiten. Het scheepvaartkanaal zou open blijven voor eenrichtingsverkeer tijdens de operatie, die naar verwachting ongeveer twee weken in beslag zal nemen.

In maart 2021 blokkeerde het enorme containerschip Ever Given, dat eveneens werd geëxploiteerd door scheepvaartmaatschappij Evergreen, zes dagen lang het Suezkanaal nadat het tijdens een zandstorm aan de grond was gelopen. Het incident ontregelde het verkeer op een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, met een enorme handelschaos als gevolg.

