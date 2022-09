‘Evenepoel verdient het om de Vuelta te winnen’: wielerkenners wegen zijn kansen

Nog één pittige bergrit overleven, of overheersen, en een Belg steekt na 44 jaar weer een grote wielerronde op zak. Schepdaal leeft eindelijk op. ‘Remco Evenepoel doorprikt de mythes in deze Vuelta.’

Even terug naar april. Niet dat Eddy Planckaert bekendstaat om zijn waarachtige voorspellingen, maar het kon wel tellen. “De Tour de France en de Ronde van Italië gaat hij nooit winnen. Zeg dat ik het gezegd heb”, sprak hij over Remco Evenepoel in Het Laatste Nieuws. Die ene, onvermijdelijke slechte dag zou hem ook in de Vuelta wel nekken, klonk het even verderop.

Morgen kan het in principe nog fout lopen tijdens een pittige bergrit met 3.800 hoogtemeters. In café In de Rustberg, het supporterlokaal van Evenepoel in thuisdorp Schepdaal, houden ze dan ook hout vast voor het grote volksfeest dat dit weekend gepland staat. “Het kruispunt wordt afgezet en er komt een groot scherm voor alle fans”, vertelt Jeannine Massagé. Als voorproefje kwam de lokale basisschool deze middag al even ‘Go Remco!’ scanderen.

Horizon 2025

Wat een verschil met vorig weekend. Keerden we toen nog van een kale reis terug uit Schepdaal, dan liggen er nu rode eclairs in de toonbank bij de bakker. Alsof de inwoners eindelijk over de lippen krijgen wat ze een aantal dagen geleden nog schokschouderend afwimpelden: ‘Hij gaat het doen.’ Vierenveertig jaar na de Giro-winst van Johan De Munck lijkt België klaar om een nieuwe groterondewinnaar in de armen te sluiten.

“Het ziet er heel erg goed uit”, stelt ook Sporza-commentator José De Cauwer. Maar meer nog dan de vraag of Evenepoel zijn dichtste belager Enric Mas (op 2:07 achterstand) moet vrezen, borrelt alweer de volgende denkoefening op: mag hij ook van meer dromen? In Vive le vélo stak QuickStep-ploegbaas Patrick Lefevere het niet weg: toen Evenepoel zijn krabbel zette, was de ambitie om op termijn de Tour de France te winnen. Dat is het nog steeds, met 2025 als horizon.

Dat het ‘maar’ de Vuelta is blijft natuurlijk een belangrijke kanttekening. Los van het door pech en covid uitgedunde peloton – “pech is in elke grote ronde een factor”, zegt De Cauwer – kun je niet ontkennen dat Spanje vaak als herexamen telt voor wie in Frankrijk teleurstelde of tegen het asfalt smakte. “Maar evengoed is het bij uitstek de ronde van de nieuwe ontdekkingen”, zegt wielercolumniste Marijn de Vries. Op de sierra’s ontbolsterde in 2019 ook ene Tadej Pogacar.

Volgens podcaster Benji Naesen (Lanterne Rouge) heeft Evenepoel “weer maar eens een mythe doorgeprikt”. Hij heeft het over de waslijst aan kritieken over de jonge renner, die leest als een reeks Tiny-boeken. Remco kan niet sturen in een peloton. Remco kan niet afdalen. Remco kan geen steile puisten aan. Remco kan niet presteren boven de 2.000 meter. Remco kan geen drie weken op niveau blijven. “Deze Vuelta is hij op geen enkele dag door het ijs gezakt”, zegt Naesen.

Gedisciplineerd

De fysieke twijfels zijn dus weg. “En ook mentaal is hij gegroeid”, zegt De Vries. De Giro van vorig jaar, toen Evenepoel de manie zelf aanwakkerde, heeft ontnuchterend gewerkt. “Hij lijkt veel minder afgeleid door alle verwachtingen en zit erg doelgericht op die fiets. Dat is mooi om te zien.”

Dat Evenepoel in elke bergrit gedisciplineerd naar zijn metertje keek is volgens De Cauwer goed omdat hij de signalen van zijn lichaam in zo’n grote ronde nog moet leren kennen. “Nu heeft hij die referentie nog nodig. Liever zo dan in het blinde weg dingen proberen.”

Ook in Spanje heeft de jonge Belg zijn supporters. Beeld Getty Images

Met als gevolg dus wel dat het wedstrijdverhaal lang niet zo wervelend was als in de Tour – al werd het publiek toen wel erg verwend. De kijkcijfers spreken boekdelen: naar de koninginnenrit richting Sierra Nevada keken op Eén amper de helft van de mensen die Jonas Vingegaard in het geel zagen triomferen op Hautacam. Ook Vive le vélo, inderhaast opgezet om mee te surfen op het succesverhaal, kan zijn Tour-cijfers niet benaderen.

Ligt het louter aan de Vuelta? Of wekt de reputatie van Evenepoel een minder grote gunfactor in de hand? Ook De Vries geeft toe dat “de praatjes en de maniertjes” soms wat enerveren over de grens. Naesen heeft het over een polariserend figuur bij het koerspubliek. Beiden sussen wel: met de leeftijd vlakt dat hobbelige parcours wat af. “Net zoals je dat bij Tom Boonen zag gebeuren”, zegt Naesen.

Orde respecteren

Als Evenepoel zondag in Madrid de hoogste trede bestijgt is dat sowieso geen vrijgeleide. Van de afgelopen vijftig Vuelta’s werden er slechts twaalf gewonnen door iemand met de Tour op het palmares. “Zeker in het hooggebergte plaats ik Pogacar en Vingegaard toch nog fors boven hem”, zegt De Vries. “De kleine stapjes die hij nu nog moet zetten zijn de allerlastigste.”

Naesen verwacht dat het de strategie wordt om de orde der rondes te respecteren: Vuelta, dan Giro, dan Tour. “Al zal veel natuurlijk afhangen van het parcours.” Een ronde met weinig vlakke tijdritkilometers speelt bijvoorbeeld niet in zijn voordeel. Wie weet tekent Tour-organisator ASO op termijn wel een parcours op maat van Evenepoel, zoals het dat ooit deed voor een Franse rondehoop à la Thibaut Pinot of Romain Bardet.

De grootste stap? “Zijn ploeg”, denkt Naesen. “Die kwam relatief sterk uit de verf in de Vuelta, maar er was geen ploeg van het kaliber van Jumbo-Visma in de Tour.” Een ploeg die een geïsoleerde Evenepoel helemaal tureluurs zou kunnen rijden, met die andere super-Belg Wout van Aert op kop. Al moest zelfs hij het deze week toegeven: “Evenepoel verdient het om de Vuelta te winnen.”