Even exotisch, maar wel vroeger naar huis: gaan we anders reizen door prijzencrisis?

Geen corona meer, maar wel een torenhoge inflatie. Hoe gaan we het komende jaar op reis? Verre bestemmingen blijven populair, al komen we misschien een dagje vroeger naar huis.

Gasfacturen die de pan uit swingen, de winkelkar die tot 12 procent meer kost en een restaurantbezoek dat steeds moeilijker te betalen is. De wereld is het afgelopen jaar een pak duurder geworden. Ook letterlijk ‘de wereld zien’ kost aanzienlijk meer dan enkele jaren geleden. De prijzen van vliegtuigtickets schieten door de brandstofprijzen de hoogte in, en ook de kosten op de vakantiebestemming zelf ontkomen niet aan de inflatie.

Toch reizen we in 2023 weer evenveel en grotendeels op dezelfde manier als in 2019, voorspelt econoom en toerisme-expert Jan van der Borg (KU Leuven). “Reizen is allang een soort basisrecht geworden in plaats van een luxegoed. Ik verwacht misschien kleine aanpassingen van ons gedrag, maar de drukte is in ieder geval terug.”

Energiecrisis

In Nederland ziet trendwatcher en professor aan de Breda University for Applied Sciences Goof Lukken wel een groeiende reisongelijkheid: “De kloof tussen wie een verre reis kan maken naar Azië of Australië en wie niet, wordt in 2023 alsmaar groter”, zegt hij. “In de zomer van 2022 was er nog een stukje inhaalgedrag na de pandemie en voelden mensen het effect van de oorlog en energiecrisis nog niet helemaal in hun portefeuille. Maar nu komen we in een nieuwe fase waarbij mensen wél geconfronteerd worden met de inflatie. Dat zorgt voor een tweedeling.” Lukken baseert zich voor zijn voorspelling op trends die hij nu al waarneemt in Nederland.

Maar Belgen blijven wel voor verre reizen kiezen, zegt Britta Baeke, hoofdredacteur van het vaktijdschrift Travel Express Benelux en consumentenwebsite travellikeapro.be: “We voelen na corona de nood om andere culturen te ontdekken. Deze kerstvakantie waren bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Zuid-Afrika populaire bestemmingen. Nederlanders gaan over het algemeen meer budgetbewust op vakantie dan Belgen. Wij willen comfort en besparen nog liever op onze kleding doorheen het jaar dan op onze reis.”

Senegal of Gambia

Wat niet betekent dat we dan maar zorgeloos al ons geld overboord gooien voor die ene droomreis. De inflatie uitte zich in 2022 bijvoorbeeld wel al in onze keuze voor reisbestemmingen. Zo stootte de Turkse Rivièra de Spaanse Costa del Sol van de troon als zonnige all-inclusivebestemming, en merkt touroperator TUI dat een deel van de Belgen voor Senegal of Gambia kiest in plaats van Mexico. Prijs-kwaliteit wordt volgens experten hét criterium voor vakanties in 2023.

Omgekeerd komen Amerikanen minder snel naar Europa. Door de oorlog in Oekraïne denken zij twee keer na voor ze naar ons continent trekken, zegt Lukken: “Als Belgen en Nederlanders vinden wij dat die oorlog zich ver van ons afspeelt, maar Amerikanen vinden dat dichtbij.”

Wat wel opvalt: we gaan misschien niet minder of niet minder ver op reis, wel keert een deel van de Belgen wat vroeger weer naar huis. “Gemiddeld boekten mensen voor 11 nachten een vakantie bij ons”, zegt woordvoerder van TUI Belgium Piet Demeyere. “Nu merken we dat ze daar vaker een nachtje afdoen. Ook boeken klanten nu vaker een shortski dan een wintersportvakantie van een volledige week.”

Lastminutes

Boeken doen we het liefst zo kort mogelijk voor we met onze koffer in de luchthaven moeten staan. De onzekerheid van de pandemie heeft lastminutes populairder dan ooit gemaakt. “Er zijn al heel wat offerteaanvragen voor vakanties in 2023, maar om daadwerkelijk te boeken wacht men eerst de eindafrekening voor gas en elektriciteit af”, weet Baeke.

Nochtans zijn lastminutes niet goedkoper. Integendeel, lijnvluchten worden alleen maar duurder naarmate de vertrekdatum nadert. Ook de tijd dat er gouden lastminutedeals te rapen vielen voor een pakketreis met hotel en vlucht, is voorbij. Omdat iedereen op hetzelfde moment boekt, is er geen overaanbod meer en zakken de prijzen niet. Bovendien zijn de beste deals dan al vaak ingenomen door Britse of Duitse vakantiegangers. Touroperator TUI zet om die reden zelfs maximaal in op vroegboekkortingen.

Slaapvakantie

Letten we in deze tijden van inflatie ook nog op de duurzaamheid van onze reizen? “Reizen van stadscentrum naar stadscentrum met de trein is zeker in Europa een goed alternatief”, zegt Van der Borg. “Alleen moeten treinmaatschappijen wat meer moeite doen om het gemakkelijk te maken.” Baeke geeft de aangekondigde nachttrein van Brussel naar Berlijn als voorbeeld: “Door het gebrek aan comfort op de trein zullen vooral oudere mensen afhaken.” Maar onder jongeren is er voor het eerst wel duidelijk een stijgende interesse in treinreizen.

Vliegtuigreizen blijven populair, al verloren zij door de pandemie een deel van hun zakelijk cliënteel, weet Lukken: “Zoom-vergaderingen zijn zo ingeburgerd, dat businessclass op vliegtuigen en zakenhotels stilaan overbodig worden.”

Een andere opmerkelijke trend: mindfulness-, yoga- en zelfs slaapvakanties. Neen, dat laatste gaat niet over die eerste paar dagen van uw vakantie die u uitgeput op uw zetel thuis doorbrengt om te bekomen van de werkdruk. Wel over hotels die speciale ‘slaap’-formules aanbieden, inclusief geluidsdichte kamer, speciaal ontworpen hoofdkussens, en aangepaste massages. Kwestie van even te ontsnappen aan de stressvolle plek die de wereld de afgelopen jaren is geworden, is de redenering erachter.