‘Eveline’ maakte geen drie slachtoffers, maar twaalf: parket wil ook verspreider blootfoto’s voor rechter

Anderhalf jaar geleden barstte de zaak los. Tienduizenden Vlamingen kregen via WhatsApp expliciete beelden toegestuurd van Peter Van de Veire, Sean Dhondt en Stan Van ­Samang. De drie BV’s waren het slachtoffer geworden van catfishing. Een zekere ‘Eveline’ had hen gecontacteerd en overtuigde hen om de beelden naar haar door te sturen.

Alleen: Eveline bleek in feite G. R., een nu 28-jarige Oost-Vlaming die zijn slachtoffers met een vals profiel deed geloven dat hij een vrouw was door hen foto’s van een jonge Gentse onderwijzeres en een Australisch model te sturen.

Lees ook Alias ‘Eveline’ blijkt gewone student te zijn

Stan Van Samang diende klacht in, en het onderzoek van het parket is nu afgerond. Op woensdag 27 april buigt de raadkamer zich over het dossier. Volgens verschillende media wil het parket niet enkel G. R. vervolgen, maar eveneens een Antwerpse twintiger voor de rechter brengen. Die wordt beschouwd als de superverspreider van de blootfoto’s.

Uit het onderzoek is gebleken dat G. R. nog een pak meer mannen in de val heeft gelokt, veel meer dan de drie BV’s dus. Lang voor er sprake was van het BV-schandaal diende ook al een andere BV een klacht in tegen G. R.