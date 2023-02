Europese Investeringsbank: banken moeten rekening houden met klimaatrechtszaken

“Deze rechtszaak is een signaal dat banken meer met klimaatinvesteringen bezig moeten zijn”, aldus Peeters in een gesprek met journalisten. “Ze zullen er steeds vaker door ngo’s op worden aangesproken.”

Peeters’ EIB wil als grote Europese financier (72,5 miljard euro in 2022) het goede voorbeeld geven. De bank steekt geen geld meer in fossiele projecten. Meer dan 50 procent van de verstrekte leningen gaat naar klimaatprojecten.

Donderdag daagden drie maatschappelijke organisaties, waaronder Oxfam, in Parijs BNP Paribas voor de rechter. Zij verwijten de op een na grootste bank van Europa nog te veel te investeren in fossiele bedrijven en olie- en gasprojecten.

Het is voor het eerst dat een bank vanwege achterblijvend klimaatbeleid voor de rechter wordt gesleept. Volgens de organisaties staken de Franse bankiers tussen 2016 en 2021 in totaal 55 miljard euro in fossiele energie. BNP Paribas zou de grootste private investeerder zijn in de acht grootste olie- en gasbedrijven van Europa en de Verenigde Staten. De plannen om de fossiele investeringen af te bouwen gaan niet snel en niet ver genoeg, vinden de milieuorganisaties.

Nadat de drie organisaties in oktober een eerste brief hadden gestuurd naar BNP Paribas met een soort ultimatum, bracht de bank haar investeringsagenda al in lijn met het klimaatakkoord van Parijs: in 2020 wil ze 30 procent minder investeren in de winning en productie van aardgas en 80 procent minder in de winning en productie van olie. Maar de milieuorganisaties vinden dat onvoldoende en willen dat de bank helemaal niet meer investeert in olie en gas, zoals ook het Internationaal Energie Agentschap in Parijs bepleit.

De wet waarop de milieuorganisaties zich beroepen stamt uit 2017 en houdt ondernemingen verantwoordelijk voor alle activiteiten die in hun ‘waardeketen’ worden ondernomen. In Frankrijk zijn een tiental rechts­zaken gaande omdat ondernemingen die verantwoordelijkheid aan hun laars zouden lappen. De belangrijkste daarvan is tegen oliemaatschappij Total, die een pijpleiding door de oerwouden van Oeganda wil aanleggen en daarbij te weinig rekening zou houden met de natuur en de bevolking.

Ondanks Peeters’ waarschuwing is het nog de vraag of ook andere banken buiten Frankrijk vervolgd gaan worden. De wet in kwestie werd aangenomen tijdens het presidentschap van de socialist Hollande. Inmiddels waait er een andere wind in Frankrijk – en zijn het juist de Fransen die proberen de banken te vrijwaren van maatschappelijke verantwoordelijkheid.