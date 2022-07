Europese fractieleiders veroordelen racistische speech van Hongaarse premier Orbán

Orbán kreeg afgelopen week al uit verschillende hoeken felle kritiek nadat hij vorig weekend tijdens een toespraak in Roemenië racistische uitspraken deed. “Wij (de Hongaren red.) zijn bereid om onderling te mengen, maar we willen geen volk van gemengde soort worden”, zei de Hongaarse premier.

Volgens de zeven Europese groeperingen, waarbij het overgrote deel van de politieke partijen in het parlement zijn aangesloten, zijn de uitspraken van Orbán een “breuk met onze waarden”. Ze zouden “geen plaats moeten hebben in onze samenlevingen”, schrijven de leiders.

Verschillende landen lieten afgelopen week al van zich horen, maar de leiders van de Europese Unie hielden zich nog op de vlakte. De Europese Commissie en de Europese Raad onthielden zich van commentaar. Eurocommissaris Frans Timmermans schreef op zijn persoonlijke twitteraccount wel dat racisme een “giftige uitvinding” is, maar noemde de naam van Orbán niet.

Nu willen de partijen in het Europees Parlement dat de EU-leiders alsnog met een statement komen die Orbáns woorden veroordeeld. Ze willen ook dat de Commissie haast maakt met een procedure tegen het Hongarije vanwege schendingen van de rechtsstaat.

Brussel en Boedapest liggen al langer op ramkoers. Er gaat al een tijd geen geld meer vanuit de EU naar Hongarije omdat de leiders van de Europese Unie vinden dat Orbán met zijn beleid de rechtsstaat aantast. Ook enkele wetten, zoals de anti-lgbtq+-wet die vorig jaar werd aangenomen, zijn volgens Brussel niet in lijn met de Europese waarden.

Financiële problemen

Eerder deze week stapte een jarenlange adviseur van de premier op vanwege Orbáns uitlatingen. In een brief haalde ze stevig naar hem uit en vergeleek ze de premier met Hitlers propagandaminister Goebbels. In een televisie-interview zei ze dat zulke uitspraken niet helpen om de geldkraan van de EU weer open te krijgen. Hongarije bevindt zich momenteel in economisch zwaar weer door de hoge inflatie en de gevolgen van de door Rusland gestarte oorlog in Oekraïne op onder meer de energieprijzen.

Ondanks de internationale druk lijkt Orbán niet van plan om in te binden. Tijdens een bezoek aan Oostenrijk deze week verdedigde de premier zijn uitspraken en zei dat “onze beschaving behouden moet blijven zoals ze nu is”. Het is volgens hem een “kwestie van cultuur”. Orbán nam in een schriftelijke verklaring wel afstand van racisme en verklaarde niet antisemitisch te zijn.

De Hongaarse oppositie ziet Orbáns harde toespraak vooral als een rookgordijn om de aandacht af te leiden van de problemen waar de premier momenteel mee kampt. Mede door de economische problemen waarin zijn land verkeerd, is de populariteit van zijn partij Fidesz de afgelopen tijd afgenomen. In twee maanden tijd verloor de partij 12 procentpunt in de peilingen.