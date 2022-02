Europees ‘vrijheidskonvooi’ wil Brussel bezetten: minister Verlinden verbiedt betoging, ook Gent wil geen konvooien

Lees ook Europees ‘vrijheidskonvooi’ van ‘duizenden’ wagens wil Brussel wekenlang bezetten: ‘We zijn in oorlog met de regering’

“De minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) en de burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) zetten de federale, regionale en lokale middelen in om de blokkering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te voorkomen”, klinkt het in de mededeling.

Waar gaat dit over?

Het fenomeen van de vrijheidskonvooien komt overgewaaid vanuit Canada. In de afgelopen dagen werd er via sociale media opgeroepen om op maandag 14 februari vanuit alle provincies van ons land met zoveel mogelijk vrachtwagens en andere voertuigen af te zakken naar de hoofdstad. Bovendien zijn er ook oproepen vanuit andere Europese hoofdsteden om naar Brussel te trekken en de stad te overspoelen.

Wat willen de betogers?

Het hoofddoel van de betogers is een Europees konvooi naar de hoofdstad op maandag 14 februari. Net als in Canada willen de deelnemers zo hun ongenoegen uiten over de coronamaatregelen.

In Vlaanderen reden dit weekend al enkele testkonvooien uit. “Ik vind dat ieder voor zich moet kunnen beslissen en ik ben tegen de pasjesmaatschappij”, klonk het toen bij een betoger. “Wie gaat onze privacy nog garanderen? Hoe stoppen we het controleapparaat?”

Er waren signalen dat er nu zaterdag ook ‘geoefend’ zou worden in Gent. Een colonne voertuigen zou van Oostakker naar het Citadelpark trekken. De organisatoren zouden hun aanvraag voor het Gentse konvooi intussen hebben ingetrokken.

Wat zijn de maatregelen?

Wie de komende dagen vanuit het buitenland de grens wil oversteken kan daar gecontroleerd worden door de federale politie. Het Brussels gewest en de stad Brussel nemen op hun beurt een besluit dat betogingen op hun grondgebied verbiedt voor gemotoriseerde voertuigen. In de praktijk worden vrachtwagens die toch naar de hoofdstad komen door de Brusselse politiezones en de federale politie omgeleid naar Parking C. De Brusselse politie heeft donderdag al opgeroepen om de hoofdstad vanaf zondagnamiddag te vermijden met de wagen.

“Deze samenwerking tussen de drie bestuursniveaus heeft tot doel om de openbare orde in de hoofdstad zo min mogelijk te beïnvloeden”, besluiten Verlinden, Vervoort en Close.

Ook in Gent is er een verbod. “Ik ga geen konvooien toestaan op het volledige Gentse grondgebied”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “We riskeren door het verbod in Brussel in Gent een aanzuigeffect, en ik wil onze stad niet laten lamleggen.”

Hoeveel betogers kunnen we in Brussel verwachten maandag?

De autoriteiten proberen de bewegingen te monitoren, maar weten nog niet wat hen te wachten staat.

De kaart die Franse actievoerders delen op Facebook (waar ze al meer dan 300.000 leden sterk staan) leert dat er vandaag nog konvooien starten in Avignon, Bordeaux, Brest, Montpellier en Toulouse en vrijdag vanuit Cherbourg, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Rennes, Rijsel, Straatsburg en Tours. Die komen vanaf morgen samen in Parijs om van daaruit koers te zetten naar Brussel.

Maar eerder vandaag werden de konvooien ook al verboden in Parijs. De politieprefectuur zegt dat een “specifiek dispositief” de blokkering van verkeersassen in de Franse hoofdstad zal verhinderen. Wie het verbod op de konvooien aan zijn laars lapt, zal worden opgepakt en geverbaliseerd, luidt het nog in een communiqué.

Ook in de Hongaarse hoofdstad Boedapest kwamen er maandag al tientallen voertuigen samen. Al is het is onduidelijk of de Hongaren naar Brussel komen.

Het Belgische luik van de vrijheidskonvooien, dat eerst uit ongebonden individuen leek te bestaan, heeft intussen versterking. Zo zegt advocate Carine Knapen dat haar vzw Hands For Freedom om logistieke bijstand is gevraagd.