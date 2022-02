Europees ‘vrijheidskonvooi’ van ‘duizenden’ wagens wil Brussel wekenlang bezetten: ‘We zijn in oorlog met de regering’

Op verscheidene plaatsen in Europa zijn er gisteren ‘vrijheidskonvooien’ vertrokken om te protesteren tegen het coronabeleid. Die moeten maandag in Brussel aankomen en spiegelen zich aan wat er in Canada gebeurt. Ze willen twee tot vier weken blijven en de hoofdstad helemaal ontregelen.

De ordediensten trachten de bewegingen te monitoren, maar weten nog niet wat hen te wachten staat. Woensdag wapperden overal Franse vlaggen op de parking van La Lingostière, een groot winkelcentrum in Nice. Hier en daar was er een Canadese vlag te zien. De mensen hier willen even veelbesproken worden als het truckersprotest in Noord-Amerika. Toen de colonne zich woensdag rond tien uur ’s ochtends in beweging zette, viel er nochtans geen enkele truck te bespeuren. Alleen enkele tientallen personenwagens en motoren.

Het vertrek van een konvooi in de Franse stad Bayonne. Beeld AFP

Bij het vertrek van een konvooi uit Perpignan, vier uur later, zat daar wel al zeker één vrachtwagen bij. De kaart die Franse actievoerders delen op Facebook (waar ze al meer dan 300.000 leden sterk staan) leert dat er vandaag nog konvooien starten in Avignon, Bordeaux, Brest, Montpellier en Toulouse en vrijdag vanuit Cherbourg, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Rennes, Rijsel, Straatsburg en Tours. Die komen tijdens het weekend samen in Parijs om van daaruit koers te zetten naar Brussel.

De Franse tv-zender BFMTV voorspelt “meerdere duizenden” deelnemers en binnenlandminister Gérald Darmanin lijkt ongerust. Hij dreigde al met harde interventies. Ook in andere Europese landen zijn de ogen op Brussel gericht. “Alles op wielen is welkom”, zo luidt het bijvoorbeeld op het Telegram-kanaal ‘Official Netherlands Convoy’. Bij onze noorderburen trokken er al meermaals colonnes op pad en in Friesland deden daar zondag meer dan zestig trucks aan mee.

Zelfs in de Hongaarse hoofdstad Boedapest kwamen er maandag al tientallen voertuigen samen. Het is onuidelijk of de Hongaren naar Brussel komen. In eigen land staat er zaterdag al een ‘testrit’ op de agenda met deelnemers uit de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Die zou om drie uur ’s namiddags vertrekken in Gent en een tweetal uur rondtoeren. “We doen een tussenstop aan het Citadelpark bij het evenement Hart voor onze Kinderen”, luidt het – verwijzend naar een op kinderen gericht onderdeel van het coronaprotest.

Kaart waarop de actievoerders hun verzamelpunten en routes door België aangeduid hebben. Beeld RV

Het Belgische luik van de vrijheidskonvooien, dat eerst uit ongebonden individuen leek te bestaan, heeft intussen versterking. Zo zegt advocate Carine Knapen dat haar vzw Hands For Freedom om logistieke bijstand is gevraagd. Zij heeft een kaart online gezet die de te volgen routes toont. Ze zegt dat de actievoerders plannen hebben om twee tot vier weken in Brussel te blijven en roept sympathisanten op slaapgelegenheid en catering te bieden. Op haar kaart is de Heizel ingekleurd als ‘Truckers village’ en dient het Jubelpark als centraal verzamelpunt.

Knapen was al actief in het coronaprotest, maar nam daar afstand van toen bleek dat extreemrechts infiltreerde in de organisatie. Toch roept ook het toen betrokken ‘Samen voor Vrijheid’ nu mee tot de actie op. En terwijl de Franse organisatoren uitdrukkelijk smeken om het protest vreedzaam te houden, spoort een van de leiders van ‘Samen voor Vrijheid’ zijn volgelingen aan om “heel Brussel te bezetten”, nadat hij deze week onomwonden voor een staatsgreep had gepleit. Op het Telegram-kanaal ‘Belgium Convoy’ is er al voorgesteld de Brusselse tunnels te blokkeren.

Gele hesjes

Ook extreemlinks laat zich niet onbetuigd. Een Franstalige groep van ‘gele hesjes’ wil manifesteren aan het Europees parlement. “We zijn in oorlog met de regering en moeten ons verenigen voor onze rechten en voor onze vrijheid”, zo klinkt het in hun oproep.

Bij de federale politie viel woensdag te horen dat er nog geen enkele aanvraag voor de konvooien ingediend is. “Maar we volgen op de voet wat er daarover op sociale media verschijnt”, zo luidde het daar. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) liet via haar woordvoerder weten dat er ook informatie wordt uitgewisseld met politiediensten in onze buurlanden. Maar ook daar heet het moeilijk te zijn om de omvang van de manifestatie nu al in te schatten. “Ondanks de monitoring is het niet evident te achterhalen wat de concrete plannen zijn”, verduidelijkte Marie Verbeke.