Europees Parlement wil eigen hotel bouwen in Straatsburg, om zich er steviger te vestigen

Met de komst van het hotel zou het Parlement zich nog steviger vestigen in Staatsburg, dit tot groot genoegen van Frankrijk. Iedere maand vertrekt het Europees Parlement, met medewerkers, ambtenaren en journalisten in het kielzog, voor een paar dagen van Brussel naar de Franse stad op de grens met Duitsland. De onvrede over deze verhuizing en haar kosten, is al jaren groot, maar tevergeefs.

Het hotel zou het “makkelijker moeten maken om hoogwaardige evenementen van het Parlement te organiseren”. Dat valt te lezen in een brief van Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, aan de toenmalige Franse premier Jean Castex. De briefwisseling tussen de twee stamt uit februari van dit jaar, maar details zijn nu via verschillende media naar buiten gekomen. Het hotel zou de aanwezigheid van het EP in Straatsburg “verstevigen en Straatsburgs rol vergroten”, schrijft Castex jubelend terug.

Grand Europe Hotel

In feite wil Metsola het bestaande Salvador de Madariaga-gebouw in Straatsburg, al onderdeel van de vastgoedportefeuille, ombouwen tot hotel. Parlementariërs, medewerkers, lobbyisten en journalisten zouden daar die paar dagen per maand kunnen verblijven. In het gebouw vestigen nu vooral kantoren van EU-medewerkers.

Om het wegvallen van die kantoorruimte op te vangen, zou Metsola dan een ander kantoorpand willen aanschaffen. En die aanschaf, waarmee een onbekend bedrag gemoeid is, is iets waar Castex, andere vertegenwoordigers van de Franse regering en Franse lobbyisten al langer op aandringen bij het Europees Parlement. Het ombouwen van het Madariaga-gebouw tot hotel zou de aanschaf van het kantorenpand legitimeren.

Een amendement in het EP om de aankoop tegen te houden werd vorige week door een minimale meerderheid van 275 van de 549 aanwezige Parlementariërs verworpen. Dit was wel nog voordat de hotelplannen naar buiten kwamen. De sociaaldemocraten en de Groenen in het EP, ruim dertig procent van de zetels, hebben zich inmiddels tegen het hotel gekeerd. De sociaaldemocraten plaatsten woensdag een Instagram-bericht waarin ze het idee ridiculiseren en stellen dat ‘Grand Europe Hotel’, betaald met ‘miljoenen aan Europees belastinggeld’ overbodig is.

CO 2 -uitstoot

Hoewel haast alle Europese instituties in Brussel gevestigd zijn, moet het EP twaalf keer per jaar vergaderen in Straatsburg. Dat is opgenomen in het verdrag dat de grondleggers van de EU in 1992 in Maastricht tekenden. Het ‘verhuiscircus’ kost volgens de meest conservatieve berekening jaarlijks 114 miljoen euro. Bovendien stoot het per jaar zo’n 19.000 ton aan CO 2 uit, vergelijkbaar met 1.000 Belgische huishoudens.

Hoewel de meeste Europarlementariërs met groot chagrijn de oversteek naar Straatsburg maken, zullen de vergaderingen er nog wel eventjes plaats blijven vinden. Vanwege het EU-verdrag moeten alle 27 lidstaten instemmen met een permanente vestiging in Brussel. Gezien de Franse lobby om het EP juist nadrukkelijker in Straatsburg te integreren, zal Frankrijk zijn veto blijven uitspreken.