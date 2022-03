Europees akkoord over aanpak energieprijzen: dit zijn de beslissingen en hun impact op u

Waar ging de top over?

In Brussel zijn de Europese leiders het dan toch eens geraakt over een strategie om de energieprijzen voor burgers en bedrijven te drukken. De bij momenten bijzonder technische onderhandelingen over de energiemarkt sleepten vrijdag negen uur aan - vrij uitzonderlijk voor de tweede dag van een Europese top. Uiteindelijk konden alle 27 leiders instemmen met het voorstel dat de Commissie samen met de energiesector een reeks potentiële kortetermijnmaatregelen zal onderzoeken.

Wat is er beslist?

De Europese Commissie gaat de gasprijzen plafonneren en werkt nog aan een systeem om dat mogelijk te maken. België was in de aanloop naar de Europese top een van de landen die het hardst op de invoering van zo’n plafond aandrong en voerde vrijdagmiddag samen met Italië de forcing. Dat de optie weerhouden werd, is volgens premier De Croo te danken aan het feit dat de invoering nooit zomaar een politieke beslissing zal zijn, maar in overleg met de industrie zal gebeuren. “Dat was nodig om Duitsland en Nederland over de streep te trekken”, zei hij op zijn afsluitende persconferentie.

Het prijsplafond kan niet los gezien worden van de tweede belangrijke beslissing: de gezamenlijke aankoop van gas, weliswaar op vrijwillige basis. “Het prijsmechanisme moet je samen met de groepsaankopen zien. De Commissie zal net goede onderhandelingen kunnen voeren omdat ze over dat prijsplafond beschikt als stok achter de deur”, legde De Croo uit.

Concreet zal worden nagegaan of die maatregelen kunnen helpen om de gasprijs te drukken en om de ‘besmetting’ van de elektriciteitsmarkt tegen te gaan. Daar wordt de groothandelsprijs bepaald door de duurste brandstof die nodig is om aan de vraag te voldoen - momenteel dus gas. In de loop van de maand mei komt de Commissie met voorstellen om de gas- en elektriciteitsmarkten te ontkoppelen.

De invoering van een solidariteitsmechanisme om alle lidstaten de mogelijkheid te geven hun gasreserves voldoende hoog op te bouwen, is eveneens verworven. België is goed geconnecteerd en kent daarom weinig problemen om zijn reserves aan te vullen, maar voor andere landen geldt dat minder.

Is het akkoord breed gedragen?

Ondanks het akkoord, liet de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vrijdagavond na afloop van de top verstaan dat Duitsland “heel sceptisch” blijft over prijsplafonneringen. “Er zijn sommige landen die heel sterke ideeën hebben over marktinterventie en prijsplafonds. Andere, inclusief Duitsland, zijn heel sceptisch”, verklaarde Scholz.

Ook de Nederlandse premier Mark Rutte stelde vast dat de lidstaten “heel verdeeld” aankijken tegen uiteenlopende opties om de prijzen te drukken. Nederland zelf is geen voorstander van een plafonnering van de gasprijs, omdat het investeringen in hernieuwbare energie zou kunnen vertragen en de leveringszekerheid in gevaar kan brengen.

De Amerikaanse president Biden en Commissievoorzitter Von der Leyen meldden eerder deze week ook al dat de VS nog dit jaar 15 miljard kubieke meter vloeibaar gas (lng) extra aan de EU zal leveren, oplopend naar 50 miljard kuub per jaar tot 2030. Dat is een derde van de hoeveelheid gas die de EU nu elk jaar van Rusland afneemt.