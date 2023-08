Europa zoals je het nergens meer ziet: fotograaf Tim Dirven verkent het dorpsleven in Zuid-Georgië

Als Oekraïne de achtertuin van Europa is, dan is Georgië het poortje dat verscholen achter een paar oude bomen, overwoekerd met klimop, ons finaal naar een andere wereld leidt. Het is daar, in dat zuidoostelijkste stukje van ons continent, dat fotograaf Tim Dirven op zoek ging naar iets wat dichter bij huis intussen al lang onvindbaar ­geworden is.

Een gemeenschap die volledig op het ritme van de seizoenen leeft. Die haar woningen gebouwd heeft boven de stallen, zodat de opstijgende warmte van het vee in de extreem barre winters de vrieskou kan breken, en die in de zomer oogst en inmaakt wat hen in de winter in leven zal houden.

Een gemeenschap die leeft van visvangst, daar waar Georgië aan Armenië grenst, en van de kleine landbouw, aan de rand van Turkije. Gezinnen die hun vlees halen van de paar beesten die ze zelf fokken, hun groenten van het land dat ze zelf bewerken, hun honing uit de bijenkorven op hun akker. Weigert de eigen oven dienst, dan is er nog die container ergens aan een onverharde weg, met daarboven het bordje ‘Chleb’, brood.

Beeld Tim Dirven

Beeld Tim Dirven

Beeld Tim Dirven

Een gemeenschap die zo gastvrij is dat wanneer ze een bezoeker kan verwelkomen in een dorp, ze in een oogwenk een meterslange tafel vol eten zet en niet zal toestaan dat de voorbijganger vertrekt zonder dat zijn buik rond gegeten is. Weigeren is geen optie, gegeten zal er worden bij iedere woning die je passeert, ook wanneer je zo vier keer op één middag lunchen moet.

Misschien is het omdat er zo zelden bezoekers zijn, dat ze passanten hier met open armen ontvangen. Omdat ze weten wat die ervoor over gehad moeten hebben om hier te raken. Van openbaar vervoer is er in dit grensgebied geen sprake. Er zijn geen sporen waarover treinwagons hier zouden raken, nauwelijks ­asfalt zelfs dat hierheen leidt. Rond Tbilisi, de hoofdstad waar de helft van de Georgiërs woont en waar het Westen zegeviert in het hoofd, hart en straatbeeld, daar komt een toerist eenvoudig aan zijn trekken. Maar hier, in dit onherbergzame gebied, raak je alleen per 4x4.

Beeld Tim Dirven

Beeld Tim Dirven

Beeld Tim Dirven

Beeld Tim Dirven

Of je vertrekt ermee. Dat heeft het gros van de kinderen van de keuterboeren, veelal van orthodoxe of islamitische overtuiging, de afgelopen jaren al gedaan. Generatie na generatie na generatie leerden ze hier hoe ze zelfvoorzienend konden zijn. Ze moesten wel, afgesneden van de rest van het land. Industrie is hier nooit geweest, toeristen hebben de weg nooit gevonden, van economie was er geen sprake. Dat was ook geen probleem: dat lukte.

Maar onvermijdelijk heeft de buitenwereld haar grip toch versterkt. De benzine voor hun oude Russische auto’s die duurder werd telkens als ze met hun ogen knipperden, de materialen die ze af en toe toch moeten importeren – ze werden onbetaalbaar. De boeren redden het niet meer alleen. En dus werden zonen en dochters uitgezonden. Sommigen naar het ­Westen, de meesten naar het passioneel gehate Rusland. De roebels die van daaruit terugvloeien bieden de dorpen nu ironisch genoeg nog een laatste levenslijn.

Beeld Tim Dirven

Beeld Tim Dirven

De bezoeker krijgt nog een stuk sappige ­meloen in de handen gepropt, een extra vers geslacht stuk vlees voorgeschoteld. Het onuitsprekelijke wordt niet gezegd. Waar deze streek over tien, twintig jaar zal staan? Hoe ze eruit zal zien, wie hier nog zal wonen? Diep vanbinnen beseffen de grootmoeders en -vaders het wel. Hun kinderen zijn al weg, hun kleinkinderen komen enkel nog om er de zomermaanden door te brengen. Stadskinderen zijn het geworden, studerende stedelingen die veel meer kennis moeten opdoen van de grote wereld dan zij ooit gedaan hebben en op wie ze zoals alle oma’s en opa’s apetrots zijn. Maar de kennis van de kleine wereld, hun hele wereld, die zal stilaan verloren gaan. Ze zal uitsterven, samen met hun dorpen.

Ze weten het, maar ze zeggen het niet. En dus zegt Tim Dirven het in hun plaats. “In feite zijn dit de laatste fotografische documenten die we kunnen maken van een leven dat binnenkort voorgoed voorbij zal zijn in Europa. Over zoveel jaar komen de nakomelingen van de keuter­boeren hier wellicht alleen nog terug om vakantie te vieren. Een zomerverblijf op de oude familiegrond, dat zal er resten. Dat, of het complete verval.”

Beeld Tim Dirven

Beeld Tim Dirven