Europa voert richtlijn voor topvrouwen in bedrijven in: ‘Jammer dat het nodig is, maar anders gaat het veel te traag’

Beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf 2026 meer vrouwen aan het roer staan hebben. Na tien jaar gesteggel is de Europese richtlijn voor gendergelijkheid goedgekeurd. Voor België maakt het weinig verschil, en straffen op de niet-naleving zijn er ook niet.

De richtlijn Women on board bepaalt dat bij Europese beursgenoteerde bedrijven 40 procent van de niet-uitvoerende bestuursfuncties, zoals in de raad van bestuur, vanaf 2026 bekleed moeten worden door ‘het ondervertegenwoordigde geslacht’. In de praktijk betekent dat dat die voor vrouwen moeten zijn. Andere optie - bedrijven kunnen kiezen - is dat een derde van alle bestuursfuncties voor vrouwen moeten zijn. Er staan geen straffen op de niet-naleving.

De richtlijn heeft een lange weg afgelegd. De Commissie, die normaal bij consensus beslissingen neemt, hield in 2012 zelfs een stemming over de quota. Ook de lidstaten waren lange tijd verdeeld: Duitsland en Nederland lagen bijvoorbeeld dwars. België was voorstander. Frankrijk, in de eerste helft van 2022 voorzitter van de EU, zette samen met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vaart achter het voorstel. Lidstaat Duitsland maakte onder leiding van de nieuwe regering in het land een bocht.

Geen Europese sancties

Er is binnen de EU werk aan de winkel: slechts 7 procent van de grootste Europese bedrijven wordt geleid door een vrouw. Europarlementslid Sara Matthieu (Groen) heeft zich hard gemaakt voor de richtlijn Women on board. “Het is jammer dat het nodig is, maar anders gaat het veel te traag”, reageert ze.

Door nationale wetgeving maakt de richtlijn voor België geen verschil, maar wel voor lidstaten als Griekenland, Polen, Luxemburg, Zwitserland en Tsjechië. Deze landen bungelen in Europa onderaan als het gaat om gendergelijkheid. Matthieu is blij dat de wet er is, maar vindt het jammer dat er geen sancties in staan. Lidstaten mogen zelf bepalen welke stok achter de deur ze gebruiken.

Europarlementslid Assita Kanko (N-VA) is tegen de richtlijn, ook al vindt ze de intentie van de wet goed. Beeld BELGAIMAGE

Europarlementslid Assita Kanko (N-VA) is tegen de richtlijn, ook al vindt ze de intentie van de wet goed. Een quotum is een verkeerd antwoord op een reëel probleem, zegt ze. Wat er wel gedaan moet worden? Werkomgevingen creëren die gunstig zijn zodat mensen zelf hun kans kunnen grijpen. “Zorg dat vrouwen de tools hebben om hun plek aan tafel zelf op de eisen.”

Een quotum werkt betuttelend, stelt Kanko. “Vrouwen die de top gehaald hebben zijn geen supervrouwen. Het is keihard werken.” De Europarlementariër wil een systeemverandering zien, die al vroeg begint. “Mijn vader zei tegen mij: ‘Jij kan dat’. Dat moeten we zeggen tegen onze meisjes. En tegen onze zonen dat meisjes gelijk aan hen zijn.” Een quotum zet geen onbekwame vrouwen op topfuncties, maar het is wel een slechte start en ontoereikende oplossing, constateert ze.

Hedwige Nuyens, voorzitter van European Women on Boards (EWOB), keert dit om. “Als je een raad van bestuur hebt van acht mannen, heb je nooit iemand die de vraag stelt of die achtste man de beste man was.”

De EWOB is opgericht om de richtlijn Women On Board erdoor te krijgen in de Europese instituten. Zonder een richtlijn of quota neemt het percentage vrouwen in de Europese bedrijfstop erg traag toe, blijkt uit onderzoek van EWOB. In Europese landen die een quota hebben ingevoerd, kwam wel verandering tot stand, zegt Nuyens.

De Europese richtlijn is dan ook een flinke stap in de goede richting, vindt ze. Nuyens benadrukt dat het in dit geval niet om quota gaat, “dat is een beladen woord”. Het gaat om een richtlijn voor EU-landen om krachtige maatregelen te nemen, zodat beursgenoteerde bedrijven doelstellingen publiceren en nastreven. Bedrijven worden niet gedwongen een specifieke persoon aan te nemen, maar er wordt voortaan wel gevraagd de procedures van benoeming transparant te maken.

Het werk van EWOB is nog niet gedaan. De vereniging heeft een talentenpool van 1.000 vrouwen die geschikt zijn voor leidinggevende posities en die graag aan de slag gaan in Europese bedrijven. Het argument ‘We willen wel meer vrouwen, maar we kunnen ze niet vinden’ gaat niet langer op, zegt Nuyens. “Er is voldoende talent.”

Quota werken

In België is een quotawet al vanaf 2011 van kracht. Het aantal vrouwen in raden van bestuur is tussen 2008 en 2020 verviervoudigd, bleek dit jaar uit onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ter vergelijking: in directiecomités, waar de quotawet niet geldt, maken vrouwen slechts 14,8 procent van de leden uit. Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit (Ecolo), wil nu dan ook werken aan de vervrouwelijking van de directiecomités.

Europarlementslid Sara Matthieu (Groen) heeft zich hard gemaakt voor de richtlijn Women on board. 'Het is jammer dat het nodig is, maar anders gaat het veel te traag.' Beeld Groen!

België loopt in Europa goed voorop, zegt Trees Paelinck van de Belgische Women on Board. De top van ondernemingen is de afgelopen tien jaar verrijkt, en mensen zijn tevreden over de cultuurverandering. Ook haar organisatie heeft een talentenpool, waar momenteel 300 vrouwen met verschillende achtergronden bij aangesloten zijn. Paelinck: “Ik durf met mijn hand op het hart te zeggen dat voor elk gezocht profiel bij Women on Board een geschikte vrouw rondloopt.”

De wet in België, en ook de 40 procent-richtlijn op Europees niveau, is alleen gericht op de raden van bestuur. Dat is mager. Er zijn plannen om bedrijven te motiveren om ook plannen te maken om meer vrouwen in directies te hebben, zegt Paelinck. “Als je zo’n plan hebt, volgt de beweging wel. Je kunt als bedrijf je eigen quota stellen, je hoeft niet te wachten op regelgeving.” Gendergelijkheid op de werkvloer vraagt nog altijd om bewuste aandacht en bewuste doelstellingen, constateert ze.

Ook Europarlementariër Sara Matthieu zit na vandaag niet stil. Ze hoopt dat er verder gepraat wordt over vrouwen in de directielagen van bedrijven. “We gaan opnieuw onderhandelen over de vernieuwing van de richtlijn. Die kan straffer.”