Europa verbiedt huidige tatoeage-inkt vanaf volgend jaar

Isopropanol blijkt niet alleen de ogen te irriteren - de directe reden voor het verbod - maar veroorzaakt ook uitdroging van de huid en kan zelfs het zenuwstelsel aantasten. Haast alle inkt voor tatoeages bevat het bewuste bestanddeel.

Inktleveranciers proberen in aanloop naar het verbod alternatieven uit te werken. De vraag is alleen of dit nog tijdig lukt. Tatoeëerders die vanaf 4 januari 2022 de stof nog gebruiken, overtreden de wet, wat nu al zorgt voor grote onzekerheid.

De Europese maatregel geldt ook voor ons land, reageert het ministerie van Volksgezondheid in een reactie aan VTM NIEUWS. Elke tattoozaak zal hierover individueel ingelicht worden, klinkt het. Controles op de naleving ervan staan op de planning.

Een overgangsperiode is volgens Volksgezondheid niet aan de orde, daar de wetgeving al eind 2020 is gepubliceerd. Voldoende tijd voor de tatoeëerders om zich hieraan aan te passen, luidt het. Of het aanstaande verbod een run op de tatoeageshops veroorzaakt, is nog niet duidelijk.