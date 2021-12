Europa roept op tot snelle boosterprik: ‘Dubbele virusdreiging duldt geen gedraal’

“We hopen op het beste, maar bereiden ons voor op het slechtste”, aldus Von der Leyen bij de presentatie van een serie voorstellen om de pandemie in te dammen. Ze wees op de onrustbarende toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Dat zet in alle lidstaten de zorg onder druk en leidt tot uitstel van de behandeling van niet-coronagerelateerde aandoeningen. “We hebben geen tijd meer te verliezen”, zei Europees commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides.

Zorgbeleid is een bevoegdheid van de lidstaten, maar de Commissie kan wel aansporen tot afstemming van maatregelen. Om de booster zo spoedig mogelijk in de arm van iedereen te krijgen, tekende de Commissie eerder dit jaar namens de lidstaten een contract voor 1,8 miljard doses met BioNTech/Pfizer. Die worden nu versneld beschikbaar gesteld: 360 miljoen doses al in het eerste kwartaal van 2022, genoeg voor alle volwassenen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn vanaf 13 december vaccins beschikbaar.

Verplichte vaccinatie

De Commissie wil dat lidstaten meer hun best doen om niet-gevaccineerden alsnog te overtuigen. De feiten tonen aan dat zij de grootste kans hebben op overlijden door covid en onevenredig veel ziekenhuisbedden bezet houden. Volgens Von der Leyen zijn circa 150 miljoen EU-burgers niet gevaccineerd. “Dat zijn er veel”, zei de Commissievoorzitster. Ze wil dat er in Europees verband gediscussieerd wordt over verplichte vaccinatie, al blijft dat een besluit voor de lidstaten.

Verder doet de Commissie een klemmend beroep op de lidstaten om reisrestricties op elkaar af te stemmen. Vrijdag besloten de EU-landen om vluchten uit zeven zuidelijke Afrikaanse landen te verbieden om verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan. Brussel vraagt de lidstaten de overeengekomen restricties daadwerkelijk na te leven. Daar schort het nogal eens aan.

De Commissie deed vorige week het voorstel om de boosterprik te verplichten voor een geldig coronacertificaat, het EU-breed gedeelde bewijsstuk dat reizen vergemakkelijkt, net als bezoek aan restaurants en evenementen. Von der Leyen en Kyriakides willen dat de lidstaten dit voorstel zo snel mogelijk overnemen. Beiden hamerden ook op het belang van handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker om besmettingen tegen te gaan.