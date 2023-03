‘Europa moet zich bewapenen, er is geen weg terug’

Niets heeft sinds het einde van de Koude Oorlog ons continent ingrijpender veranderd dan de oorlog in Oekraïne. Nu is er geen weg meer terug. ‘Europa nam dertig jaar lang vakantie van defensie.’

Een jaar geleden, toen Rusland Oekraïne binnenviel en een verwoestende grondoorlog in gang zette op Europees grondgebied, verklaarde de Finse president Sauli Niinisto: “De maskers zijn afgevallen. Alleen het koude gezicht van de oorlog is zichtbaar.”

Niinisto, al meer dan tien jaar president, had vele ontmoetingen met de Russische president Vladimir Poetin, overeenkomstig het Finse beleid van pragmatische toenadering tot Rusland; tenslotte delen de twee landen een grens van ruim 1.300 kilometer lang. Plotseling viel dat beleid echter in duigen en daarmee ook de Europese illusies over business as usual met Poetin.

Die illusies waren diepgeworteld. De Europese Unie is decennialang opgebouwd met als uitgangspunt de uitbreiding van de vrede over het hele continent. Het idee dat economische uitwisseling, handel en onderlinge afhankelijkheid de beste garanties waren tegen oorlog zat diep in de naoorlogse Europese psyche ingebakken. Dat bleek zelfs in de omgang met een steeds vijandiger Moskou. Dat het Rusland van Poetin agressief, imperialistisch, revanchistisch en brutaal was geworden − en ongevoelig voor Europese vredespolitiek − was in Parijs of Berlijn bijna niet te verteren, zelfs niet na de annexatie van de Krim in 2014.

“Velen van ons begonnen de vrede als vanzelfsprekend te beschouwen”, zei Niinisto vorige maand op de Veiligheidsconferentie van München. Het afgelopen jaar had hij het plots ontstane streven van Finland geleid om toe te treden tot de NAVO, een idee dat zelfs in 2021 nog ondenkbaar was. Niinisto: “Velen van ons waren niet op hun hoede.”

Spoedcursus hard power

De oorlog in Oekraïne heeft Europa ingrijpender veranderd dan enige andere gebeurtenis sinds het einde van de Koude Oorlog in 1989. Vooral in Duitsland heeft een vredesmentaliteit plaatsgemaakt voor het groeiende besef dat militaire macht nodig is om veiligheids- en strategische doelstellingen na te streven. Een continent op de automatische piloot, in slaap gesust door geheugenverlies, heeft zichzelf gedwongen gezien tot een immense inspanning om de vrijheid in Oekraïne te redden. Want de Oekraïense vrijheid wordt algemeen gezien als synoniem voor de vrijheid van heel Europa.

“Europese politici waren niet vertrouwd met denken over hard power als instrument in buitenlands beleid of geopolitieke zaken”, stelt de Nederlandse defensie-expert Rem Korteweg. “Welnu, ze hebben een spoedcursus gehad.”

Weg is de discussie over de grootte van tomaten of de vorm van bananen die in Europa aanvaardbaar zijn. In plaats daarvan woedt het debat over welke tanks en eventueel F-16-gevechtsvliegtuigen aan Kiev moeten worden gegeven. De EU heeft Oekraïne bijna 3,6 miljard euro aan militaire steun verleend. In totaal hebben de EU-landen voor meer dan 47 miljard euro aan verschillende vormen van hulp toegezegd aan Kiev, tien sanctierondes opgelegd, meer dan acht miljoen Oekraïense vluchtelingen opgenomen (qua omvang te vergelijken met bijna de hele bevolking van Oostenrijk) en zich grotendeels ontdaan van Russische olie en gas, een ingrijpende verandering die doorgevoerd is onder acute inflatiedruk.

Zeitenwende is de term die de Duitse kanselier Olaf Scholz bijna een jaar geleden gebruikte in een toespraak waarin hij een investering van 106 miljard euro in het Duitse leger aankondigde. Hij doelde op Duitsland, een land getraumatiseerd door zijn naziverleden waar zeer sterke antioorlogsgevoelens heersen. Het woord is echter evenzeer van toepassing op het Europese continent, waar de mogelijkheid van een kernoorlog, hoe klein ook, niet langer tot het domein van de sciencefiction behoort.

Het tijdperk na de Koude Oorlog heeft plaatsgemaakt voor een ongemakkelijk interregnum waarin de rivaliteit tussen de grootmachten groeit. “Oekraïne zal nooit een overwinning voor Rusland zijn”, zei de Amerikaanse president Joe Biden vorige week in Warschau. Ondertussen voerden China en Rusland besprekingen over hun partnerschap “zonder grenzen” en schortte Poetin de Russische deelname op aan het laatste overgebleven wapenbeheersingsverdrag tussen de twee grootste kernmachten.

Het is het tijdperk van de reorganisatie en Europa heeft zich daaraan moeten aanpassen. “De oorlog heeft de Europeanen terug naar de basis gestuurd, naar vragen over oorlog en vrede en onze waarden”, zegt François Delattre, Frans ambassadeur in Duitsland. “De oorlog vraagt ons: wie zijn wij als Europeanen?”

Volgens Poetin, die zich met zijn machistische zelfbeeld ziet als de belichaming van het heilige Rusland, maken de Europeanen deel uit van een ‘decadent Westen’, ontdaan van elke ruggengraat. Hij had het mis. Het was een van de vele fouten die de Russische invasie − die Oekraïne binnen enkele dagen had moeten vellen − hebben ondermijnd.

Maar hoewel Europa standhoudt onder de druk is zijn acute afhankelijkheid van de Verenigde Staten − bijna 78 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog − opnieuw aan het licht gekomen. De VS hebben Oekraïne sinds het begin van de oorlog voorzien van wapens en militaire uitrusting ter waarde van ongeveer 28 miljard euro; de Europese militaire bijdrage valt daarbij in het niet.

De Duitse kanselier Olaf Scholz houdt een persconferentie na een virtuele G7-vergadering op de eerste verjaardag van de Russische inval in Oekraïne. Beeld REUTERS

Zonder de Verenigde Staten had het heldhaftige Oekraïne van president Volodymyr Zelensky misschien niet de militaire middelen gehad om de Russische invasie te counteren. Dat is een ontnuchterende gedachte voor de Europeanen, ook al heeft de reactie van Europa veel verwachtingen overtroffen. Het is een graadmeter voor het werk dat nog gedaan moet worden als Europa een geloofwaardige militaire macht wil worden.

Nu een lange oorlog en een mogelijk langdurige patstelling aan de horizon opdoemen, zal de EU zich moeten afvragen hoe ze haar strijdkrachten kan versterken en hoe ze de spanningen moet opvangen tussen landen die Poetin volledig willen verslaan en naties, waaronder Frankrijk en Duitsland, die geneigd zijn tot een compromis. Bovendien vinden volgend jaar verkiezingen plaats in de VS; de bezorgdheid rijst of Amerika zijn huidige koers zal blijven aanhouden.

Kortom, de oorlog heeft het pad blootgelegd dat Europa moet volgen: zich omvormen van een vredesmacht tot een gespierde geopolitieke hoofdrolspeler. “Zelfs als de oorlog snel voorbij is, is er geen weg terug”, stelt Sinikukka Saari, Ruslanddeskundige en onderzoeksdirecteur aan het Finse Instituut voor Internationale Zaken. Finland kan niet terugkomen op zijn beslissing om toe te treden tot de NAVO, noch kan de status quo ante van Europa wederkeren.

Onbedoelde gevolgen

Voor het begin van de oorlog had het idee van een welvarend en zelfgenoegzaam Europa, verzwakt door consumentisme en bureaucratie, aan kracht gewonnen toen radicale nationalisten, vaak met financiële en andere banden met Moskou, in de aanval gingen tegen de EU. Maar de Russische invasie stimuleerde Europa alleen maar in zijn verzet, en verenigde de Unie. Voor Poetin zijn de onbedoelde en ongewenste gevolgen van zijn oorlog verveelvoudigd.

Finland is daar een goed voorbeeld van. De angst van Finland voor Rusland zit diep. Vanaf 1809 maakte het meer dan een eeuw lang deel uit van het Russische rijk, zij het als autonoom hertogdom. In de Tweede Wereldoorlog verloor het 12 procent van zijn grondgebied aan Moskou.

De dienstplicht werd in de naoorlogse jaren gehandhaafd, terwijl de meeste Europese landen die afschaften. En niet, zoals de voormalige Finse premier Alexander Stubb zei, “omdat we bang waren voor Zweden”. “Elke familie heeft oorlogsherinneringen en de geschiedenis maakt het gevaar duidelijk”, zegt directeur van het Finse Business and Policy Forum Emilia Kullas. “Toch aarzelden we. We dachten dat neutraliteit het beste was voor Finland.”

Zelfs in januari 2022, een maand voordat de Russische tanks Oekraïne binnenrolden, zei de sociaaldemocratische premier Sanna Marin tegen Reuters dat het “zeer onwaarschijnlijk” was dat Finland tijdens haar termijn een aanvraag zou indienen om lid te worden van de NAVO. Uit opiniepeilingen bleek steevast dat de steun voor toetreding tot het bondgenootschap niet hoger was dan 20 à 30 procent.

Binnen enkele dagen na de inval van 24 februari kwam er een einde aan deze houding. “Het volkssentiment leidde ons de weg”, aldus Janne Kuusela, beleidsdirecteur bij het Finse ministerie van Defensie. “Gewoonlijk veranderen politici en volgen de mensen. Deze keer leidde het volk.”

De Finnen zagen in het lijden van Oekraïne hun eigen door Rusland geteisterde verleden. Ze zagen de onmogelijkheid van een werkbare relatie met Poetins regime. Oude veronderstellingen − dat een sterke defensiecapaciteit, nauwe samenwerking met de NAVO en een wederzijds voordelige relatie met Rusland konden worden gecombineerd − verkruimelden. De steun voor het NAVO-lidmaatschap steeg tot meer dan 70 procent. Finland was plotseling te klein en te kwetsbaar om die lange grens te verdedigen.

Binnen de drie maanden had Finland samen met Zweden het lidmaatschap van de NAVO aangevraagd, een proces dat naar verwachting zal zijn afgerond tegen de volgende NAVO-top, die in juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius plaatsvindt. Turkse bezwaren tegen het Zweedse lidmaatschap blijven niettemin bestaan door de Zweedse openheid voor Koerdische vluchtelingen.

Geflankeerd door de Zweedse premier Magdalena Andersson zei Marin vorige maand op de Veiligheidsconferentie van München dat Finland zich had afgevraagd: wat is de grens die Rusland niet zal overschrijden? Het antwoord was duidelijk: de NAVO-grens.

Tot zover Marins eerdere aarzelingen. Ook voor Zweden was de keuze opeens duidelijk, ook al heeft het land al meer dan tweehonderd jaar geen oorlog meer gevoerd. “De Oostzee is een NAVO-vijver geworden”, aldus Thomas Bagger, de Duitse ambassadeur in Polen. “Dat is een grote strategische verschuiving.”

Russisch president Vladimir Poetin geeft een toespraak in Moskou. Beeld NYT

De frontlijnen zijn getrokken. De ruimte in Europa voor tussenliggende posities is verdwenen. “Er is geen ruimte meer voor grijze zones”, zegt Korteweg. “Daarom wil Zelensky zo snel mogelijk toetreden tot de EU, en als het kan, tot de NAVO.”

Dat zal niet eenvoudig zijn. Oekraïne kreeg vorig jaar snel de formele status van kandidaat-lidstaat van de EU, maar er blijven grote problemen, waaronder wijdverbreide corruptie en een zwak rechtssysteem. NAVO-lidmaatschap lijkt voor Oekraïne ondenkbaar zolang het land in oorlog is met Rusland. “Ik denk niet dat enig NAVO-land vindt dat een natie die oorlog voert met Rusland lid kan worden van de NAVO”, stelt diplomatiek hoofdadviseur van de Finse president Petri Hakkarainen.

Het is een Europees probleem dat waarschijnlijk groter zal worden. “Een bevroren conflict komt Poetin goed uit”, zegt Delattre. “Een gedeeltelijk bezet, disfunctioneel Oekraïne kan zich niet naar Europa richten. Dus van de drie mogelijke uitkomsten van de oorlog − een Oekraïense overwinning, een Russische overwinning en een patstelling − zijn er twee in het voordeel van Poetin.”

Natuurlijk zal een steeds repressiever wordend Rusland, onder strenge sancties en een leider die in de hele westerse wereld een paria is, zonder mogelijkheid tot economische wederopbouw, ook lijden onder een langdurig conflict. Maar de grenzen van de Russische capaciteit om pijn te absorberen mogen niet worden onderschat.

“Rusland is niet bereid te verliezen, en mensenlevens doen er voor Poetin niet toe, dus kunnen ze de oorlog lang laten voortduren”, aldus Kuusela. “Oekraïne zal op zijn beurt in de strijd blijven zolang het Westen het steunt.” Hij pauzeert alvorens te besluiten: “Het zal een moeilijke patstelling zijn om te doorbreken.”

Duitse transformatie

Het contrast tussen de naoorlogse geschiedenissen van Polen en Duitsland, voormalige vijanden en nog steeds geen evidente partners, is opvallend. Polen is zich altijd zeer bewust geweest van de Russische dreiging. Duitsland, gekweld door schuldgevoel, kocht goedkoop Russisch gas en wuifde de dreiging van Poetin weg. Anti-Duitse sentimenten hebben Polen, dat Berlijn als te aarzelend beschouwt in zijn steun aan Oekraïne, overspoeld. De vermeende wispelturigheid van Duitsland, althans in de ogen van de nationalistische regeringspartij, is zelfs een centraal thema van de Poolse parlementsverkiezingen van dit jaar. Europese eenheid tegenover de oorlog betekent niet dat de breuklijnen zijn verdwenen, en nergens is de oorlog in Oekraïne uitdagender of transformerender geweest dan in Duitsland.

In Polen − een land dat tientallen jaren gevangen werd gehouden door het totalitaire Sovjetimperium voordat het de strijd leidde om die ketenen te verbreken en zich weer bij Europa te voegen − bleven ideeën over heldendom en opoffering bestaan. Een door en door post-heroïsch Duitsland daarentegen, dat langzaam herstelde van de nazigruwel, kon zich het idee van een rechtvaardige oorlog niet voorstellen.

“Nu zien we in Duitsland dat Oekraïne een rechtvaardige oorlog voert, en er wordt gewerkt aan een herinterpretatie van de lessen van na 1945", stelt Bagger. “Het gaat om beleidsveranderingen op het gebied van defensie en energie, maar op het diepste niveau gaat het om een mentaliteitsverandering.”

Duitsland, het machtigste land van Europa, heeft zich van de ene dag op de andere moeten herbezinnen. Het heeft zijn vredescultuur opgegeven door zichzelf en Oekraïne te bewapenen in naam van een oorlog voor Europese vrijheid. Het heeft zijn afhankelijkheid van Rusland voor 55 procent van zijn gas moeten oplossen. Het moest een gedeeltelijke ontkoppeling van China overwegen, een enorme markt voor Duitse auto’s, teneinde zijn strategische kwetsbaarheid te verminderen.

Voor Bagger lijkt het erop “dat Duitsers de verkeerde lessen van 1989 en de val van de Muur hadden geïnternaliseerd”. Ze hadden zichzelf ervan overtuigd dat de West-Duitse Ostpolitik of, losjes, detente ten opzichte van Moskou, de sleutel was geweest tot het winnen van de Koude Oorlog en het bereiken van hereniging. In feite was het besluit van de Amerikaanse president Ronald Reagan om vanaf 1983 Pershing II- en kruisraketten in West-Duitsland in te zetten van cruciaal belang. Bagger: “De vredestichters van de Sociaal-Democratische Partij hebben de klus niet in hun eentje geklaard.”

Een centrale vraag voor Europa is hoe effectief de Duitse transformatie zal zijn. Kan Duitsland eindelijk zijn economische macht koppelen aan militaire kracht? En wat zal de rest van Europa daarvan vinden?

Scholz is een voorzichtige politicus, vastbesloten om escalatie van de oorlog te voorkomen en zich terdege bewust van de aanhoudende Duitse angst voor militarisme. Net als de Franse president Emmanuel Macron, die deze maand waarschuwde voor de gevaren van het “verpletteren” van Rusland, neigt hij naar de noodzaak van vredesbesprekingen.

Oekraïense soldaten vuren een houwitser af op een Russische stelling in de Donbas-regio. Beeld NYT

Scholz’ aarzeling was duidelijk in het lange debat over de levering van Leopard-tanks aan Oekraïne, die vorige maand eindelijk werd goedgekeurd. Annalena Baerbock, de groene minister van Buitenlandse Zaken, is radicaler en streeft naar een volledige overwinning op Poetin. “We bevinden ons in een oorlog tegen Rusland”, zei ze vorige maand. De spanningen tussen haar en Scholz zijn duidelijk.

En die spanningen zullen aanhouden. Hetzelfde geldt voor de spanningen tussen Duitsland, dat vastbesloten is om in de pas te lopen met de Verenigde Staten, zoals duidelijk werd tijdens het tankdebat, en Frankrijk.

Macron ziet Europa’s militaire afhankelijkheid van Washington als een verder bewijs voor de noodzaak van ‘strategische autonomie’. Dat is een uitdrukking die veel landen dichter bij de Russische grens, zoals Finland, verwerpen ten gunste van ‘strategische verantwoordelijkheid’, omdat ze zich helemaal niet van de Verenigde Staten willen loskoppelen.

Een jaar sinds het begin van de oorlog staat Europa aan het begin van een moeilijke weg naar die strategische verantwoordelijkheid. Geloofwaardige afschrikking heeft het Westen de Koude Oorlog helpen winnen, maar in de nasleep ervan is die geloofwaardige afschrikking sterk achteruitgegaan door bezuinigingen op de defensiebudgetten. “Europa nam dertig jaar lang vakantie van defensie”, zegt Kuusela.

Toch zijn er ook veel Europeanen, in Italië en elders, die geloven dat het sturen van wapens naar Oekraïne een vergissing is.

Een bondgenootschap dat vastbesloten is Poetin de overwinning te ontzeggen, zal op zijn minst in staat moeten zijn de Oekraïense soevereiniteit en onafhankelijkheid veilig te stellen die Rusland te allen prijze de kop wil indrukken. “We zullen geen duurzame vrede in Europa hebben tenzij er een geloofwaardige afschrikking is in Europa”, aldus Saari. “Daar komt het op neer.”

Voor Finland en Zweden kan die afschrikking niet minder zijn dan hun gewenste lidmaatschap van de NAVO. Voor Europa en de Verenigde Staten zal de vraag de komende jaren zijn hoe Oekraïne te verzekeren van gelijkwaardige veiligheid en een ijzersterke verdediging tegen Rusland zonder dat het land NAVO-lid wordt. Dat moeilijke debat is gaande, maar nog lang niet opgelost. “We moeten ons erbij neerleggen dat de wereld is veranderd”, aldus Hakkarainen. “De verandering moet materieel en mentaal zijn. We moeten ze snel doorvoeren en volhouden.”

Een nieuwe en harde scheidslijn

De oorlog van Poetin heeft een onheilspellende schaduw geworpen over het ‘Europa whole and free’ waarover president George H.W. Bush in 1989 sprak, met “grenzen die openstaan voor mensen, handel en ideeën”. De breuklijn is niet zo hard als de Berlijnse Muur ooit was, en ze ligt verder naar het oosten, maar ze is er wel.

In Vaalimaa, de grensovergang aan de Fins-Russische grens halverwege Helsinki en Sint-Petersburg, kun je er moeilijk naast kijken. Ooit berucht om zijn lange wachtrijen, is het nu een spookachtige plek. De vele toegangswegen zijn leeg, de grote nabijgelegen winkelcentra verlaten. Het is niet langer een plaats van verbinding, maar van nieuwe Europese verdeeldheid.

Een verlaten winkelcentrum in de Finse stad Vaalimaa. Beeld NYT

Omdat reizen vanuit Rusland door de Finse regering streng wordt beperkt, komen slechts een paar mensen de grens overgestoken. Ik raak in gesprek met Aleksandra Sjtsjerbakova, een Russische die in Nederland woont en haar 78-jarige vader bezocht in de Siberische stad Novosibirsk. “Hij lijdt aan dementie, dus ik probeer hem te zien wanneer ik kan”, zegt ze. “Het enige wat een mens wil is liefde en familie.”

Haar eigen familieverhaal is moeilijk, zoals vaak het geval is wanneer oorlog emotionele banden doorsnijdt. Haar vader groeide op in Lviv, indertijd deel van de Sovjet-Unie en nu een grote stad in een onafhankelijk Oekraïne.

Sjtsjerbakova neemt haar telefoon en laat me een video zien van haar zieke vader, die tijdens haar recente bezoek samen met haar Oekraïense liederen uit zijn jeugd zingt. Tegelijkertijd heeft ze Oekraïense neven in Lviv die nu vluchteling zijn in Polen. Zo wordt deze Russische vrouw, die lange tijd een baan had als verkoopster van cosmetica op de Amsterdamse luchthaven Schiphol, in verschillende richtingen getrokken in een Europa dat zich aanpast aan een oorlog op zijn grondgebied. “Ik heb geen idee wanneer de oorlog voorbij zal zijn”, zegt ze terwijl ze op de bus stapt naar de luchthaven van Helsinki. “Ik weet alleen dat het zo zonde is.”

Naast haar staan twee Russen, Keivan Sjakeri en Ibrahim Rastegavi, Iraniërs die tientallen jaren geleden naar Rusland verhuisden om te studeren en er uiteindelijk gebleven zijn. Ze hebben hun Iraanse paspoort gebruikt om visa voor twee jaar te krijgen waarmee ze Finland binnen kunnen. Het is nu gemakkelijker voor een Iraniër dan voor een Rus om de EU binnen te komen. “Het leven in Rusland is saai, slecht en moeilijk”, zegt Rastegavi. “Een oorlog beginnen is één ding, maar die ook afmaken nog een heel ander.”