‘Europa moet beseffen dat de pijlers waarop zijn welvaart rust één voor één rot zijn’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben 9 De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Liefdesverdriet kan uw gezondheid ernstig schaden: ‘Verliefdheid verandert ons brein permanent’

Kan een mensenhart daadwerkelijk breken? Wetenschapsjournaliste Florence Williams onderzocht waarom liefdesverdriet ook ­lichamelijk pijn doet. ‘Een gebroken hart is een van de verborgen landmijnen van het menselijk bestaan.’

Lees het artikel.

Beeld Zeloot

“Europa moet beseffen dat de pijlers waarop zijn welvaart rust een voor een rot zijn”, schrijft VUB-politicoloog Jonathan Holslag in een opgemerkte opiniebijdrage. “Een nieuwe nuchterheid of realisme is onontbeerlijk. Daarbij moet het snel zijn economische afhankelijkheid van concurrenten afbouwen en vooral consequent zijn. Als het menselijke waardigheid, democratie en duurzaamheid wil, moet het stoppen met uitbuiting, dictatuur en vervuiling te sponsoren.”

Lees het opiniestuk.

Jonathan : Beeld Wouter Maeckelberghe / AFP

3. ‘Ik ben heel bezorgd over wat ons te wachten staat’: voor Russische Belgen is het leven niet meer hetzelfde

Een Russisch eethuisje in Mechelen dat tot voor kort alleen enthousiaste beoordelingen kreeg, wordt op Tripadvisor plots uitgejouwd. Sommige Russische supermarkten zien klanten wegblijven. Het leven van Russische Belgen is sinds de start van het conflict in Oekraïne niet meer hetzelfde.

Lees het artikel.

Beeld Tim Dirven

4. Deze tips om te besparen zijn niet duur: de goedkoopste kost 2 euro, en brengt u 100 euro op

Extreme energieprijzen en steeds duurdere benzine. Voor velen onder ons is het dagelijkse realiteit, terwijl snel investeren in extra isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp lang niet voor iedereen een optie is. Toch zijn er nog andere en goedkopere manieren om te besparen.

Lees alle tips.

Beeld thinkstock

5. Kampioenen met rode cijfers: de Belgische eersteklassers doorgelicht

Bijna 236 miljoen euro verlies en fans die de weg naar het voetbalstadion niet meer vinden: de Belgische eersteklassers kregen de voorbije vijf seizoenen rake klappen. Hoe komt dat en kan het ook anders? Een duik in spelerslonen en andere kostenposten.

Lees het artikel.

Beeld Vijselaar & Sixma

6. ‘Er is gewoon héél weinig dat de nestwarmte van onze familie kan overtreffen, dus blijven we samen’: Stephanie Planckaert en Magali Van Houtte

“Wij zijn één geheel, dat is zo”, zegt Stephanie Planckaert in het dubbelinterview met haar schoonzus Magali Van Houtte. “Maar daarbinnen blijven we individuen, met onze eigen meningen, wensen en gedachten. Als iemand van ons de behoefte zou voelen om andere dingen te doen, om uit het nest te vliegen, dan kan dat op gelijk welk moment. Wij zijn geen sekte, hè? We hebben geen leider en we zijn geen schapen. Iedereen geeft zijn eigen richting aan.”

Lees het interview.

Beeld Johan Jacobs

Ze is geen oorlogsexpert. Ze kan wel duiden wat voorafging aan de huidige horror, en hoe Poetin niet de Sovjet-Unie terug wil, maar het imperium van de negentiende eeuw. Ruslandkenner Lien Verpoest (44): ‘In 2014 is alle ratio bij hem weggevallen.’

Lees het volledige interview.

Beeld Wouter Van Vooren

‘Toen we haar mochten zien, leek het alsof ze sliep. Ik weet nog dat ik hoopte dat ze ‘boe’ zou zeggen.’ De busramp in Sierre, tien jaar later, door de ogen van de eerste hulpverleners, een moeder, een broer en een weduwe.

Lees het artikel.

Beeld AFP

Europa wil zichzelf kunnen afkoppelen van het Russisch gas en de Russische olie. En liefst zo snel mogelijk. Maar kunnen we ons dat wel permitteren?

Alle beetjes kunnen een groot verschil maken. Volgens een berekening van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zou Europa 10 miljoen kubieke meter gas kunnen uitsparen door overal de thermostaat met een graad te verlagen: van gemiddeld 22 graden naar 21 graden. Een verlaging naar 19 graden zou gelijkstaan aan een vermindering van de Russische import met maar liefst 20 procent. “De curve samen platdrukken”, kent u die nog van de vele coronapersconferenties? Voor ons gasgebruik zou dat ook perfect kunnen, oordelen energiespecialisten.

Lees het artikel.