Europa legt grote internetbedrijven zoals Instagram en Zalando strengere regels op: dit zal u daar vanaf vandaag van merken

De 19 grootste internetplatforms en zoekmachines die in Europa actief zijn, moeten vanaf vandaag voldoen aan strengere Europese regels, opgenomen in de Digital Services Act. Die moet gebruikers beter beschermen tegen digitaal misbruik, zoals desinformatie en algoritmes voor uw tijdlijn op sociale media. Een overzicht van wat u daarvan zal merken.

Digital Services Act? Eerst even uitleggen: met de Digital Services Act of digitaledienstenwet (DSA) wil de Europese Commissie de digitale omgeving veiliger en eerlijker maken. Internetbedrijven moeten u als gebruiker beschermen tegen illegale inhoud, desinformatie en misbruik, ook van minderjarigen. Gebruikers moeten probleemcontent makkelijk kunnen melden en advertenties moeten transparant zijn. Deze zeventien platforms moeten zich naar de DSA schikken: Alibaba AliExpress, Amazon Marketplace, Apple App Store, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipedia, X (het vroegere Twitter), YouTube en Zalando. De wet geldt ook voor twee zoekmachines: Bing en Google Search. Als internetbedrijven de nieuwe wet niet naleven, kunnen ze sancties krijgen. We lichten hieronder vijf van die veranderingen verder toe.

Geen algoritme voor uw tijdlijn

Een zeer zichtbare verandering: uw tijdlijn op sociale media zoals Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok zal er anders kunnen uitzien. Uw feed of tijdlijn te zien is geselecteerd op basis van een algoritme en artificiële intelligentie (AI). Posts, foto’s, filmpjes of ‘reels’ worden getoond op basis van het profiel dat het algoritme heeft samengesteld van u als gebruiker, door zoekopdrachten of interesses die u in het verleden hebt ingegeven.

Die tijdlijnen verdwijnen niet, maar u moet minstens de optie hebben om het algoritme uit te zetten en dus een chronologische volgorde te zien van de gebruikers die u effectief volgt. Bij Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, krijgt u alleen nog zoekresultaten te zien op basis van de woorden die u ingeeft en niet meer op basis van uw zoekgeschiedenis, bij TikTok krijgt u populaire video’s uit uw regio te zien in plaats van video’s op basis van uw kijkgedrag in het verleden.

De EU voert deze regel in omdat het algoritme ervoor zorgt dat u als gebruiker in een ‘echokamer’ belandt, wat kan leiden tot meer extremisme en polariserende berichten.

Geen gepersonaliseerde reclame voor minderjarigen

Een van de speerpunten van deze wetgeving is om minderjarigen online beter te beschermen. Zo mogen minderjarigen geen gepersonaliseerde reclame meer te zien gaan krijgen op basis van de gegevens die de internetbedrijven over hen hebben verzameld. In juli heeft TikTok al aangekondigd dat kinderen tussen 13 en 17 geen advertenties meer te zien krijgen “gebaseerd op hun activiteiten op of buiten TikTok”.

Ook gepersonaliseerde reclame gericht op volwassenen wordt ingeperkt. Zo mogen bedrijven gevoelige gegevens zoals geloof, politieke voorkeur of seksuele geaardheid niet meer gebruiken om advertenties voor te stellen.

Sneller illegale content rapporteren

Het moet gemakkelijker worden om berichten, beelden of opmerkingen te melden als die de regels overtreden. Het gaat dan om haatspraak of intimidatie, maar ook om posts die aanzetten tot zelfmoord of zelfverminking, desinformatie of oplichting.

Zo heeft TikTok een extra meldingsoptie gecreëerd met meer categorieën en zeggen Facebook en Instagram dat iets melden “makkelijker toegankelijker” wordt, al geven ze daar geen verdere details over.

Meer transparantie over moderatie

Daarnaast moeten internetbedrijven transparanter zijn over de manier waarop ze hun platformen modereren. Als een van uw berichten wordt verwijderd, moet het bedrijf u ook informeren waarom het dat precies doet. “Als we besluiten dat een video niet in aanmerking komt omdat die niet-geverifieerde beweringen bevat over verkiezingen die nog bezig zijn, zullen we dat laten weten”, meldt TikTok.

Ook Google zal transparanter zijn over de manier waarop het bepaalde inhoud op zijn diensten zoals Google Search, Google Maps en de Play Store toestaat of verwijdert.

Weg met namaak

De meeste maatregelen van de Digital Service Act zijn gericht op inhoud van de berichten, maar toch heeft de wet ook impact op producten uit de ‘echte’ wereld. De wetgeving moet ook de handel in namaakproducten terugdringen, denk maar aan spotgoedkope handtassen of sneakers van dure (luxe)merken of simpelweg onbetrouwbare goederen.

Daar komen onlinewinkels zoals Zalando, Amazon en Alibaba in het vizier. Die bedrijven moeten er beter op toezien dat er geen illegale namaakproducten op hun platformen te koop zijn en die producten rapporteren moet gemakkelijker worden.

Amazon zegt al dat het een nieuw kanaal heeft opgezet voor het melden van verdachte producten en “aanzienlijk investeert in het beschermen van onze winkel tegen illegale inhoud”. Bij Zalando maken ze zich sterk dat gebruikers “alleen inhoud zien die door Zalando is geproduceerd of gescreend” en dat het bedrijf “bijna geen risico loopt”.