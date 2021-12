Europa kampt met ‘grootste uitbraak van vogelgriep ooit’

Dat meldt het Friedrich-Loeffler-Institut, dat voor de Duitse overheid onderzoek doet naar dierenwelzijn. De vogelgriep strekt zich uit over heel Europa. Sinds begin oktober zijn er inmiddels 675 besmettingen vastgesteld bij wilde vogels. Bij pluimveehouderijen zijn er 534 gevallen geconstateerd. En, zo stellen de onderzoekers, ‘het einde is nog niet in zicht’.

Israël

In Israël wordt momenteel alarm geslagen om het virus. Ruim vijfduizend kraanvogels zijn er overleden in het noorden van het land. Jaarlijks vliegen er honderdduizenden kraanvogels over Israël tijdens hun tocht naar Afrika. Een klein deel daarvan blijft in het land hangen om de wintermaanden daar te spenderen.

De Israëlische minister van Klimaat Tamara Zandberg noemt de tragedie de “grootste natuurschade uit de geschiedenis van het land”. Het ministerie van Volksgezondheid roept burgers op afstand te houden van wilde vogels. Ook moeten ze goed uitkijken waar ze hun gevogelte en eieren kopen, en deze bij het bereiden goed verhitten.

Gevaar voor mensen

Voor mensen is de kans op besmetting met de vogelgriep zeer klein, tenzij ze dicht in de buurt van de zieke dieren komen. Maar als er besmetting plaatsvindt, kan het virus gevaarlijk zijn. Volgens de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er 863 gevallen bekend van mensen die tussen 2003 en 2021 besmet raakten met de griep. Ruim de helft overleed. De meeste sterfgevallen vonden plaats in Azië, in gemeenschappen waar mensen dicht op dieren leven.

Op dit moment zijn er nog geen gevallen bekend waarbij het huidige vogelgriepvirus van mens tot mens is overgedragen. Wetenschappers vrezen echter dat het virus vroeg of laat zal muteren in een vorm die dat wel zal kunnen.