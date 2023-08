Europa heeft een probleem. Maar wil het de meest voor de hand liggende oplossing horen?

Europa vergrijst, krimpt in bevolkingsaantal en heeft binnen nu en 2030 al te weinig mensen om alle bejaarden te verzorgen en pensioenen te betalen. De Wereldbank ziet een oplossing. Europa heeft een vraag; Afrika, met zijn jonge, snelgroeiende bevolking, heeft aanbod. Maar is het zo simpel?

De naoorlogse babyboom bezorgde Europa een periode van ongekende groei en dynamiek. Maar nu boomers oud worden, gaat het continent een moeilijke periode tegemoet, in elk geval vanuit demografisch oogpunt. De Europese bevolking zal kleiner worden. Op dit moment zijn er 750 miljoen Europeanen, dat zullen er 704 miljoen zijn in 2050 en 649 miljoen in 2070, volgens cijfers van de Verenigde Naties. Ze zullen ook minder zwaar wegen in de wereld. In 1960 bestond 22 procent van de wereldburgers nog uit Europeanen, tegenwoordig is dat 9 procent. In 2050 nog maar 7,5 procent.

De gevolgen van de vergrijzing zijn nu al voelbaar, in de vorm van tekorten op de arbeidsmarkt. Maar de gemiddelde leeftijd van Europeanen blijft omhoog gaan. In 2050 zal 40 procent van de bevolking 65-plus zijn. Als de beroepsbevolking krimpt, wordt het moeilijker om de economische groei te handhaven en publieke voorzieningen op peil te houden. Volgens de Wereldbank komt Europa tegen 2030 al 4,1 miljoen werknemers tekort in de zorg, van wie 2,3 miljoen verpleegkundigen. Ook wordt het moeilijker de pensioenen te betalen. In 1950 werkten zeven Europeanen voor elke gepensioneerde, in 2050 zullen dat er volgens de Wereldbank minder dan twee zijn. Europeanen kunnen natuurlijk langere werkweken draaien en de pensioenleeftijd verhogen, maar daar hebben ze weinig zin in.

Volgens de Wereldbank is er een voor de hand liggende oplossing. Het oude Europa wordt omgeven door jonge en snelgroeiende regio’s in Afrika en het Midden-Oosten. Volgens een prognose van de Verenigde Naties zal de bevolking van Afrika toenemen van 1,3 miljard nu, naar 4,3 miljard in 2100. Wat ligt meer voor de hand dan vraag en aanbod te matchen? Europa krijgt zijn werknemers, Afrika krijgt perspectief voor zijn snelgroeiende bevolking, aldus de Wereldbank. Als Afrikanen legaal naar Europa kunnen, hoeven zij de levensgevaarlijke, mensonwaardige tocht over de Middellandse Zee niet meer te ondernemen.

Fort Europa

Bevolkingsgroei kan dynamiek geven, zoals het naoorlogse Europa liet zien. Maar dat gebeurt alleen als de samenleving in staat is al die extra werknemers op te vangen. Daarin schiet Afrika vooralsnog tekort. In een land als Nigeria bedraagt de werkloosheid zo’n 40 procent (zie inzet). Daarom is het niet verwonderlijk dat veel Afrikanen aan migratie denken. Ongeveer eenderde van de bevolking van Sub-Saharaans Afrika heeft plannen om te migreren. Niet al die plannen zijn even serieus, maar het gaat om grote aantallen, zeker als de bevolking snel toeneemt.

Historisch gezien worden ontevreden jonge mannen gezien als de aanstichters van onrust, rebellie en revolutie. Maar de globalisering heeft ze een nieuw middel gegeven, schreef de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev. “Migratie is de nieuwe revolutie”, aldus Krastev. Het is gemakkelijker naar een ander land te gaan dan je eigen land te veranderen.

Voor sommige mensen is de trek van jonge Afrikanen naar Europa een angstbeeld. “Europa is een belegerd continent”, zei de Amerikaanse geopolitiek denker Robert Kaplan onlangs in zakenkrant De Tijd. Extreemrechtse partijen geloven dat Europa zich slechts achter zijn grenzen kan verschansen tegen asielzoekers. Nu al tekent zich een darwinistische wereld af, waarin Afrikanen steeds grotere risico’s nemen om Europa te bereiken en ‘Fort Europa’ steeds bottere machtsmiddelen inzet om ze tegen te houden.

Er is een ander, minder grimmig toekomstbeeld denkbaar, waarin Fort Europa zijn deuren verder opent voor legale migratie. Europa laat al veel legale migranten binnen. Tegenover de 180.000 illegale migranten die in 2021 de Middellandse Zee overstaken, stonden 2,3 miljoen migranten die van buiten de EU op legale wijze naar een EU-land verhuisden. Het leeuwendeel van hen kwam uit Europa zelf, vooral uit Oekraïne. Uit Azië kwam 13,2 procent, uit Afrika 5,8.

De legale route wint aan populariteit. Griekenland voerde de afgelopen jaren een hard anti-immigratiebeleid, maar sloot contracten met Egypte en Bangladesh om duizenden seizoenarbeiders te laten overkomen. Roemenië zag na de val van de Muur 17 procent van zijn bevolking vertrekken en vraagt nu mensen uit Nepal om de gaten te vullen. Iets soortgelijks geldt voor Litouwen, dat Nigeriaanse ICT’ers inhuurt. Ook de Nederlandse economie draaide de afgelopen jaren mede dankzij migratie op volle toeren – zonder nieuwkomers zou de beroepsbevolking zijn gekrompen. In Italië won de radicaal rechtse premier Giorgia Meloni de verkiezingen met harde retoriek tegen migratie, maar maakte onlangs bekend dat Italië 425.000 legale migranten van buiten de EU wil halen om de economie aan de praat te houden.

Arbeidskrachten

Kortom, de toekomst die de Wereldbank bepleit, voltrekt zich al onder onze ogen. Legale migratie lijkt een probaat middel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, waardoor de ongecontroleerde komst van illegale migranten kan worden gestopt – of in elk geval sterk verminderd. Maar is het wel zo simpel? Staat de behoefte aan arbeidskrachten in Europa wel in verhouding tot het aantal Afrikanen dat migratieplannen heeft? Hebben migranten wel de juiste kwalificaties voor de Europese arbeidsmarkt? En is de Europese bevolking bereid een blijvend hoge migratie te aanvaarden?

Duitsland heeft elk jaar 400.000 extra vakkrachten nodig, terwijl 218.000 mensen in 2022 asiel aanvroegen. Kwantitatief lijkt legale migratie daarmee een grote bijdrage te kunnen leveren aan de tekorten op de arbeidsmarkt (zie inzet). De grote vraag is of migranten voldoende gekwalificeerd zijn voor de Europese arbeidsmarkt. “Dat is een groot probleem”, zegt onderzoeker Akinyinka Akinyoade van het Afrika-Studiecentrum in Leiden. Uit zijn onderzoek blijkt dat de kwalificaties van Nigeriaanse migranten vaak niet aansluiten op de eisen van Nederlandse werkgevers. Bovendien is de taal een barrière, zeker voor sectoren als de zorg.

Akinyoade vindt dat Europa creatiever kan zijn, bijvoorbeeld door migranten al in hun land van herkomst te begeleiden. Zo geeft het Goethe Instituut cursussen Duits in Nigeria, zodat migranten de taal al leren voordat ze vertrekken. Multinationals als Nestlé en Siemens leiden in Nigeria werknemers op, zodat ze niet alleen inzetbaar zijn in Nigeria zelf, maar ook in Europa of de Verenigde Staten. Zulke vormen van samenwerking zijn veelbelovend, zegt hij. “Laat Nigeriaanse studenten stage lopen in Europa. Dan zijn ze beter voorbereid als ze migreren.”

Bezwaren

Niet alle economen geloven dat migratie een goede oplossing is voor het personeelstekort in Europa. “Migratie is een schijnoplossing”, zei Pieter Hasekamp, directeur van het Nederlandse Centraal Planbureau, onlangs. Migranten verdienen geld voor de Nederlandse economie, maar doen ook een beroep op woonruimte, onderwijs en gezondheidszorg. Bovendien vindt Hasekamp de lusten en lasten oneerlijk verdeeld. “De tuinder kan zijn tomaten goedkoop laten plukken, maar de gemeenten rond het Westland (tussen Rotterdam en Den Haag) kampen met woningtekorten en overlast.”

De bezwaren van Hasekamp lijken niet voor alle sectoren te gelden. Tegen de Indiase ingenieurs van hightechbedrijf ASML zullen weinig mensen bezwaar maken. Aan de andere kant van de arbeidsmarkt dreigt zonder migratie veel praktisch werk te blijven liggen, bijvoorbeeld in de zorg of de schoonmaak.

Zoals veel economen vindt Hasekamp dat landen zich moeten specialiseren op gebieden waar ze een concurrentievoordeel hebben en niet moeten proberen onrendabele sectoren overeind te houden door goedkope arbeid te importeren. Dat gebeurde eerder in de jaren zestig, toen kwijnende industrietakken ‘gastarbeiders’ uit Turkije en Marokko haalden. Amper een decennium later waren de bedrijven failliet en werden de ‘gastarbeiders’ werkloos of afgekeurd.

Het idee dat landen zich moeten specialiseren, veronderstelt wel dat er ongestoord vrijhandel kan plaatsvinden, zegt econoom Harry van Dalen. “Je kunt natuurlijk zeggen: wij verplaatsen alle landbouw naar Brazilië, want daar is ruimte zat. Maar als er een geopolitieke crisis of een epidemie uitbreekt, en de vrijhandel wordt verstoord, verbouw je zelf niets meer.” Wel vindt Van Dalen dat grote landen als Duitsland en Frankrijk geschikter zijn voor migratie dan het dichtbevolkte Nederland. In een essay voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) rekende politicoloog Paul Scheffer voor dat 10.000 migranten veertig jaar later 400.000 extra inwoners geven.

Draagvlak

Het pleidooi van de Wereldbank voor immigratie is primair economisch, maar aan migratie zit ook een politieke kant. De weerstand tegen immigranten in Europa is aanzienlijk. In het voorjaar van 2023 zei 32 procent van de Nederlanders tegen het Sociaal en Cultureel Planbureau dat “Nederland een prettiger land zou zijn als er minder immigranten zouden wonen”. In Duitsland maakt 56 procent van de burgers zich zorgen over de “toestroom van vluchtelingen”, bleek vorige week uit een enquête in opdracht van de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Daarom zien veel politieke leiders immigratie als een gevaar. Als migratie niet onder controle wordt gebracht, zal extreemrechts daarvan profiteren en kan zelfs de liberale democratie in gevaar komen. Het draagvlak voor migratie komt echter vooral onder druk te staan door een gebrek aan controle. De bootjes op de Middellandse Zee die burgers het gevoel geven dat ‘we’ worden ‘overspoeld’ door migranten, zonder dat de regering ze kan stoppen. Gecontroleerde migratie – het toelaten van geselecteerde arbeidsmigranten – is minder controversieel. “Een samenleving wordt opener naarmate migratie voortvloeit uit een bewuste keuze”, schreef Paul Scheffer in zijn essay.

Europa kampt met een vergrijzende bevolking. Beeld Getty Images

Toekomstprojecties zijn met veel onzekerheden omgeven. De schattingen over de omvang van de Afrikaanse bevolking in 2100 lopen sterk uiteen, van 3 tot 6 miljard, afhankelijk van de manier waarop het kindertal van Afrikaanse vrouwen zich zal ontwikkelen. De 4,3 miljard van de Verenigde Naties is een middengetal. Al even onzeker is de toekomst van de Europese arbeidsmarkt. Hoe groot zal de behoefte aan werknemers zijn over tien, twintig of vijftig jaar? Misschien heeft AI tegen die tijd veel banen overbodig gemaakt.

Niettemin, migratie is een verschijnsel van alle tijden, zoals de Wereldbank schrijft, veroorzaakt door onevenwichtigheden in welvaart en veiligheid. Die onevenwichtigheden zullen de komende decennia niet verdwijnen. Europa heeft behoefte aan arbeidskrachten, Afrika aan perspectief voor zijn snelgroeiende bevolking. “De migratiedruk op Europa zal wel even aanhouden”, zegt econoom Van Dalen. “De globalisering van de arbeidsmarkt is blijvend.”

Dat maakt migratie tot een fenomeen dat beheerst moet worden. Dat is geen gemakkelijke opgave. Niet in een Europa waar de slagkracht van politici wordt verzwakt door fragmentatie en wantrouwen bij burgers. Ook niet in een Afrika waar de stabiliteit onder druk staat, met de recente coup in Niger als treffende illustratie.

Maar de inzet is hoog. De darwinistische migratiestrijd op de Middellandse Zee moet worden gestopt – om morele en politieke redenen, om mensenlevens te redden en om de politieke stabiliteit van Europa niet in gevaar te brengen. “Als mondiale gemeenschap staan we voor de keuze”, zei António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in 2018. “Willen we dat migratie een bron wordt van welvaart en internationale solidariteit? Of een ander woord voor onmenselijkheid en sociale frictie?”

Diploma’s Nigeriaanse jongeren gaan steeds langer naar school. Inmiddels heeft 68 procent van de bevolking middelbaar onderwijs gevolgd en 17 procent hoger onderwijs. Zoals overal ter wereld hopen Nigeriaanse jongeren dat diploma’s de weg naar een betere toekomst openen. Dat loopt echter vaak op een teleurstelling uit. De kwaliteit van de opleidingen schiet vaak ernstig tekort, de curricula sluiten niet aan op de eisen van de arbeidsmarkt, en er is simpelweg niet genoeg werk voor alle afgestudeerden die een baan zoeken. Volgens het Nigeriaanse bureau voor statistiek bedraagt de jeugdwerkloosheid 42 procent. Van de Nigerianen met een bachelorsdiploma zit 40 procent zonder werk.

Legale migratie in Duitsland Duitsland loopt in Europa voorop in het verruimen van de mogelijkheden voor legale migratie. Volgens de Arbeitsagentur heeft Duitsland elk jaar 400.000 vakkrachten extra nodig om zijn economie draaiende te houden. In 2022 vroegen er 218.000 mensen asiel aan. Meer mogelijkheden voor legale migratie zouden de druk van illegale migratie kunnen verminderen, in elk geval in kwantitatief opzicht. Zo sloot Duitsland een deal met Gambia. Gambianen krijgen meer mogelijkheden om in Duitsland te werken. In ruil daarvoor neemt Gambia afgewezen asielzoekers terug. Deze overeenkomst wordt als een interessant model voor de toekomst gezien. Europa en Afrika staan niet meer tegenover elkaar, maar werken samen tot wederzijds voordeel. De uitwerking hiervan staat echter nog in de kinderschoenen.

Braindrain Migratie biedt Afrika niet alleen voordelen. In veel Afrikaanse landen is sprake van een aanzienlijke braindrain: de uittocht van goed geschoolde burgers. De Nigeriaanse minister van Volksgezondheid zei in 2018 dat 70 procent van de Nigeriaanse artsen is geëmigreerd, vooral naar het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Saudi-Arabië. Daardoor kampt Nigeria met een groot tekort aan artsen. Sub-Saharaans Afrika telt 3 procent van de gezondheidswerkers in de wereld, schreef de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2016, terwijl het 24 procent van de mondiale ziektelast draagt. Tegenover deze uittocht staan de bedragen die emigranten naar hun land van herkomst sturen. Voor Afrika zijn deze remittances inmiddels een grotere inkomstenbron dan buitenlandse handel en ontwikkelingshulp. Zo verdiende Nigeria de afgelopen jaren meer aan zijn diaspora dan aan zijn olie-export.