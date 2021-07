Europa gaat voor de groene omwenteling: hoe zal u dat voelen?

De Europese Commissie predikt de groene revolutie. Ze lanceert vandaag een nieuw ‘klimaatpakket’ dat vastlegt hoe Europa zijn schadelijke uitstoot fors moet verlagen richting 2030.

Eind 2020 bereikten de EU-leiders een akkoord over een verhoging van de Europese klimaatdoelen tegen 2030. Dat jaar moet de CO 2 -uitstoot teruggebracht zijn met minstens 55 procent in vergelijking met 1990. Deze verlaging is noodzakelijk om Europa volledig klimaatneutraal te maken tegen 2050. Voordien ging Europa uit van een verlaging met 40 procent tegen 2030.

Het nieuwe klimaatpakket van de Europese Commissie (het zogeheten ‘Fit for 55’-pakket) bevat veertien voorstellen om de uitstoot fors te verlagen.

Een van de blikvangers is het voorstel om producenten van diesel, benzine, aardgas en stookolie voortaan te belasten via een nieuw, apart systeem voor emissiehandel (ETS). Een gelijkaardig systeem belast nu al de schadelijke uitstoot van de industrie, energiesector en luchtvaart. Het doel is om de producenten, en de consument die de meerkosten doorgerekend zal krijgen, naar schone alternatieven te duwen.

De Europese Commissie heeft ook voorstellen klaar voor een nieuwe ‘koolstofgrensheffing’, die een prijs plakt op de import van vervuilende goederen zoals cement en staal richting Europa; voor een minimumbelasting op kerosine, de brandstof van vliegtuigen én voor een einde van de verkoop van alle auto’s met een klassieke verbrandingsmotor, mogelijk tegen 2035.

Politiek gevoelig

Het klimaatpakket van de Europese Commissie is bijzonder ambitieus en verregaand. Alle lidstaten, bedrijven en burgers zullen ermee geconfronteerd worden. Bijgevolg ligt het pakket politiek gevoelig bij de EU-leiders. Er wordt gevreesd voor protest onder de bevolking tegen nieuwe klimaattaksen.

De Europese Commissie voorziet daarom de oprichting van een speciaal sociaal klimaatfonds, dat de financiële klap voor de burgers moet verzachten. Sowieso zal het klimaatpakket nog groen licht moeten krijgen van de Europese Raad en het Europees Parlement. De voorstellen zijn dus nog niet definitief.

Sceptisch

In ons land, waar het klimaatbeleid wordt bepaald in overleg tussen de deelstaten en het federale niveau, stond de Vlaamse regering lang sceptisch tegenover een verhoging van de Europese klimaatdoelen richting 2030. Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) blijft dan ook op haar hoede.

“Het gaat om voorstellen van de Europese Commissie”, reageert Demir. “Dit is nog geen besliste wetgeving. We zullen de voorstellen dan ook gedetailleerd laten onderzoeken op hun impact voor Vlaanderen. Maar vooraleer dit daadwerkelijk ‘beslist beleid’ is, moet nog een heel proces doorlopen worden.”

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) benadrukt dat de groene omwenteling alleen zal slagen wanneer die een sociaal karakter heeft. Zodat niemand financieel wordt achtergesteld.

“Dit vormt de uitdaging voor de 21ste eeuw: leven met respect voor de grenzen van de planeet en het voorkomen van klimaatextremen zoals we die we jammer genoeg vandaag al wereldwijd meemaken, en daarbij aan iedereen de voorwaarden voor een goed leven garanderen”, laat Khattabi weten.

België zal extra inspanningen moeten leveren voor de nieuwe Europese klimaatdoelen. Tegelijk zal ons land ook nieuwe inkomsten krijgen, die voortvloeien uit de Europese taksen.