Europa evacueert burgers uit Soedan, onder wie ook een veertigtal Belgen

Gisteren is de evacuatie van verschillende European, onder wie ook Belgen, uit Soedan begonnen. “In Soedan zijn in samenwerking met Frankrijk en Nederland verschillende operaties aan de gang om Europese onderdanen, onder wie Belgen en rechthebbenden, zo snel mogelijk te evacueren”, liet minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) weten via Twitter. “We nodigen Belgen en rechthebbenden in Soedan die dat nog niet hebben gedaan uit om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze diplomatieke post.”

Op 15 april braken zowel in de hoofdstad Khartoem als daarbuiten gevechten uit tussen het reguliere regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), die strijden om de macht in het land.

Internet plat

Volgens de FOD Buitenlandse zaken komen een veertigtal landgenoten en rechthebbenden (mensen zonder de Belgische nationaliteit, maar lid van het kerngezin van een Belg) in aanmerking voor evacuatie. Of die allemaal het land uit willen en mogen is niet duidelijk. Mensen met een dubbele nationaliteit krijgen daarvoor mogelijk geen toestemming van de Soedanese autoriteiten.

Donderdag liet Buitenlandse Zaken weten al met 30 personen contact te hebben gehad. Hoeveel er dat inmiddels zijn, is niet duidelijk. “We doen er alles aan om iedereen te bereiken”, aldus woordvoerder Wouter Poels. Dat is niet evident omdat het geweld ook de communicatieinfrastructuur treft. Zo zou volgens de Britse organisatie Netblocks, die wereldwijd de internettoegang monitort, het internet in Soedan zo goed als plat liggen.

Door de gevechten in de hoofdstand en rond de luchthaven, werd een evacuatie tot voor kort te onveilig geacht. België heeft zelf geen ambassade in Soedan, maar evalueert het veiligheidsrisico continu. “Onze mensen hebben nauw contact met EU-landen die wel in het land aanwezig zijn en volgen de situatie de klok rond op”, zegt Poels.

Complex

Frankrijk liet zondagochtend weten dat Franse militairen waren begonnen met een ‘snelle evacuatieoperatie’. De complexe lokale situatie bemoeilijkt echter de evacuatie. Dat blijkt onder andere uit het feit dat het Soedanese leger en de paramilitaire RSF elkaar ervan beschuldigen op een Frans evacuatiekonvooi te hebben geschoten. Frankrijk onthield zich tot dusver van commentaar over een eventueel incident.

De Verenigde Staten evacueerden zaterdag al zo’n honderd mensen met Chinook-helikopters. Ook de Britse premier Rishi Sunak liet weten dat Britse militairen met een ‘complexe en snelle evacuatie’ Britse diplomaten en hun gezinnen hebben ontzet.

De Saudi-Arabische zeemacht bracht zaterdag ruim 150 mensen per boot naar de Saudi-Arabische havenstad Jeddah over. Het gaat vooral om inwoners van de golfstaten en mensen uit Egypte, Tunesië, Pakistan, India, Bulgarije, Bangladesh, de Filipijnen, Canada en Burkina Faso.

Over hoe de Belgische evacuatie precies zal verlopen, wil Buitenlandse Zaken niks kwijt. “De veiligheid van onze landgenoten is onze prioriteit. Daarom communiceren we niet over lopende operaties”, aldus Poels.