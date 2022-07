Euro zakt voor het eerst in 20 jaar tot waarde van 1 dollar: ‘Europa hinkt achterop’

“De daling van de euro is al een tijdje aan de gang”, zegt financieel expert Pascal Paepen. “Vorig jaar in mei stonden we nog op 1,22 euro per dollar, in januari was dat al 1,13 en nu dus op 1.” Die laatste daling is voor Paepen een rechtstreeks gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daardoor krijgt Europa te maken met economische instabiliteit en een energiecrisis. Zo is de gasprijs in Europa sinds begin juni verdubbeld.

“Voordien hadden we ook de figuurlijke oorlog van de Brexit en nog langer geleden de eurocrisis”, stelt Paepen. “Neem daar nog enkele dissidenten bij zoals Polen of Hongarije of het gebrek aan Europese eenheid of innovatie en al deze factoren maken van Europa een instabiel continent. Met een daling van de euro tot gevolg.”

Gras groener aan de overkant

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zijn de economische vooruitzichten een pak beter, onder andere omdat de Verenigde Staten veel minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Ook de Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt het beter te doen dan verwacht, bleek uit het maandelijkse jobrapport van de Amerikaanse overheid dat eind vorige week gepubliceerd werd. “Waar wij het moeilijk hebben om vacatures in te vullen, is dat in de VS geen probleem, hun arbeidsmarkt is veel flexibeler”, aldus Paepen.

Daarnaast is ook het verschil in beleid tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve, haar Amerikaanse tegenhanger, bepalend geweest voor de waardedaling van de euro. De Federal Reserve is veel agressiever in het verhogen van de rente (al met 150 basispunten) dan de ECB (pas op 21 juli met slechts 25 basispunten). Die hogere rente werkt aantrekkelijk voor de VS, naast de stabielere economische en geopolitieke omstandigheden.

‘Europa is te stroef’

“Ook de Amerikaanse beurs doet het al jaren beter dan de Europese”, vertelt Paepen. “Als er dan eens een slecht beursjaar is, zoals dit jaar, doen de Amerikaanse aandelen het niet slechter dan de Europese. Ze stijgen dus harder en vallen minder sterk terug.”

“In vergelijking met de Verenigde Staten, maar ook Azië, hinkt Europa achterop. Als we al niet meekunnen met de VS - toch ook een land met overheidstekorten - dan wordt het problematisch. Europa moet dringend kijken naar hun euro-project, en werk maken van onder andere een arbeidsdeal, een pensioendeal, een innovatiedeal en een onderwijsdeal. Momenteel gaat het hier nog te stroef.”

Duurdere grondstoffen

Een zwakkere euro is geen goed nieuws voor de Europese markten. Door de algemene economische schaarste kan Europa niet genieten van de boost in de export naar de VS. Die kwam er de voorbije twintig jaar altijd bij een zwakkere euro, omdat Europese producten dan relatief goedkoop zijn voor Amerikaanse klanten.

Integendeel: een sterkere dollar betekent nu zelfs dat grondstoffen zoals soja of olie - die internationaal altijd in dollars worden verhandeld - nu relatief duurder worden. “Wij kopen gas en olie, die sowieso al hoog staan, en nu moeten we extra betalen door de daling van de euro”, aldus Paepen. “Zo worden we dubbel negatief getroffen. Ook andere grondstoffen zullen duurder worden, omdat we die praktisch allemaal moeten importeren.”

Wie het effect van een sterke dollar het snelst zal voelen, is de Europese toerist die deze zomer naar de VS trekt. Die reis is nu puur door het wisselkoerseffect 20 procent duurder dan een jaar geleden. “De koopkracht van de Belg op internationaal vlak gaat erop achteruit”, concludeert Paepen. Omgekeerd, voor de Amerikaanse toerist in Europa is het feest. Met zijn dollars kan hij in Europa nu veel meer kopen dan een jaar geleden.