‘Eunice kan de ergste storm in jaren worden’: dit zijn de verwachtingen

Wat zijn de verwachtingen?

Het KMI heeft zijn waarschuwing voor storm Eunice, die ons land vanmiddag zal bereiken, opgeschaald naar code oranje. De stormwind zal vanmiddag tussen 14 en 15 uur en tussen 18 en 19 uur vooral de kust, Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen zwaar treffen.

Eerder was er sprake dat de waarschuwing voor de kust en West-Vlaanderen mogelijk nog opgeschaald zou worden naar code rood. Dat gebeurt niet, maar volgens weerman David Dehenauw was het “kantje boord tussen oranje en rood”. Plaatselijk is er kans op rukwinden boven de 130 kilometer per uur, waardoor bepaalde situaties wel overeenkomen met code rood, waarschuwt hij.

Sinds de start van het waarschuwingssysteem in 2004 heeft het KMI nog nooit code rood voor wind aangekondigd. Daarvoor moet er minstens 65 procent kans zijn op rukwinden van 130 kilometer per uur of meer over een voldoende groot gebied. Aan de zee zou dit om een kwart van het kustgebied gaan, maar dat is momenteel niet het geval.

Volgens het KMI wordt Eunice alvast een zware zuidwesterstorm, met een kracht van 10 Beaufort (Bf) en een zeer tijdelijke en plaatselijk zeer zware storm op de Noordzee. Daar verwacht het KMI zelfs tot 11 Bf.

Het KMI doet per provincie een voorspelling in kilometer per uur. Het eerste cijfer is het meest optimistische scenario, het tweede het meest pessimistische.

• Voor de kust geldt tussen 14 en 18 uur code oranje met windstoten tussen 120 en 140 km/u. Van 12 tot 14 uur en van 18 uur tot middernacht geldt code geel.

• Voor West-Vlaanderen geldt tussen 14 en 18 uur code oranje met windstoten tussen 110 en 135 km/u. Van 12 tot 14 uur en van 18 uur tot middernacht geldt code geel.

• Voor Oost-Vlaanderen geldt tussen 14 en 18 uur code oranje met windstoten tussen 100-130 km/u. Van 12 tot 14 uur en van 18 uur tot middernacht geldt code geel.

• Voor Antwerpen geldt tussen 14 en 18 uur code oranje met windstoten tussen 100 en 130 km/u. Van 12 tot 14 uur en van 18 uur tot middernacht geldt code geel.

• Voor Vlaams-Brabant en Waals-Brabant geldt tussen vrijdagmiddag en middernacht code geel met windstoten tussen 80 en 120 km/u.

• Voor Limburg geldt tussen tussen vrijdagmiddag en middernacht code geel met windstoten tussen 80 en 120 km/u.

• Voor Henegouwen geldt tussen vrijdagmiddag en middernacht code geel met windstoten tussen 90 en 120 km/u.

• Voor Namen en Luik geldt tussen vrijdagmiddag en middernacht code geel met windstoten tussen 80 en 120 km/u.

• Voor Luxemburg geldt tussen vrijdagmiddag en middernacht code geel met windstoten tussen 80 en 110 km/u.

“Het gaat ook regenen, maar niet de hele tijd”, zegt Dehenauw. “Het koudefront passeert voor de zwaarste windstoten. Dus het zou kunnen dat het al is opgeklaard wanneer de zwaarste windstoten eraan komen. Daar moet je dus mee uitkijken. Het is niet omdat de regen voorbij is, dat de storm zal gaan luwen. Mogelijk komen pas op dat moment de zwaarste windstoten.”

“In het meest pessimistische geval kunnen we spreken van de ergste storm sinds 1990”, zegt David Dehenauw. “Code rood voor wind hebben we nog nooit gegeven. Windstoten tot 120 kilometer per uur komen om de vijf à tien jaar voor. De vorige windstoot van 133 kilometer per uur, is al geleden van in 2002, gemeten in Middelkerke. Voor windstoten van 140 kilometer per uur moeten we al meer dan dertig jaar teruggaan, tot de storm van 25 januari in 1990.”

Beeld KMI

Maatregelen

Het KMI benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met schade die in bepaalde gebieden aanzienlijk kan zijn. Ook het verkeer kan ernstig gestoord worden. “Bij windstoten van 120 kilometer per uur kunnen lichte vrachtwagens omverwaaien”, zegt Dehenauw. “Ook op bouwwerven, waar bijvoorbeeld kranen staan, neemt men best voorzorgen.”

In Nederland wordt vanaf 14 uur het spoorverkeer stilgelegd. In België is het voorlopig zo ver nog niet, maar de NMBS volgt de situatie op de voet, zegt woordvoerder Bart Crols. Tegen de middag komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de maatregelen. Zo kan de snelheid op bepaalde lijnen verlaagd worden. Wel raadt de NMBS reizigers nu al aan hun verplaatsingen zo veel als mogelijk te beperken om mogelijke storingen op het net te vermijden. Wie toch de trein moet nemen, controleert best de NMBS-app of de website voor de laatste informatie.

Het internationale treinverkeer via de Thalys is vanaf vanmiddag wel beperkt tot Brussel-Zuid. Wie een ticket had geboekt, kan dat gratis omruilen of een terugbetaling aanvragen.

In Brussel wordt de toegang tot parken, bossen en parkeerplaatsen in het Zoniënwoud vanaf vrijdagmiddag 12 uur gesloten wegens de verwachte rukwinden. Als de omstandigheden het toelaten, wordt de toegang zaterdagochtend om 8 uur weer geopend.

In West-Vlaanderen zijn de provinciale domeinen gesloten. Aan de kust zijn strekdammen en staketsels afgesloten. Er wordt aangeraden om de zeedijk en het strand te vermijden. De gouverneur heeft ook gevraagd om maximaal te telewerken, en het vaccinatiecentrum in Oostende zal uitzonderlijk gesloten zijn.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vraagt recreanten overal in Vlaanderen om vrijdag weg te blijven uit bossen en natuurgebieden. Ook heel wat steden en gemeenten, en politie en brandweer waarschuwen hun inwoners voor de storm. U parkeert uw wagen best niet onder bomen, blijft zoveel mogelijk binnen en zet alles wat kan wegwaaien binnen.

Het nummer 1722 wordt geactiveerd voor niet levensbedreigende meldingen van stormschade. Een schadegeval kan ook online gemeld worden via 1722.be. Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor dringende meldingen.

Volgende dagen

Vrijdagavond en -nacht kan er een bui vallen, maar blijft het meestal droog met vaak zelfs brede opklaringen. We halen minima van ­1 graad in de Hoge Venen tot 4 graden aan zee. ‘s Avonds is de wind nog krachtig en aan de kust tijdelijk nog zeer krachtig of stormachtig met rukwinden van 70 tot 90 km/u. Tijdens de nacht wordt de wind matig en aan de kust krachtig uit zuidwest tot westzuidwest.

Zaterdag begint de dag droog met brede opklaringen. Op het einde van de voormiddag neemt de bewolking toe met enkele buien vanuit het westen, later in de namiddag gevolgd door regen vanaf de kust. In de Hoge Ardennen is er kans op winterse neerslag. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 9 graden in Vlaanderen. De wind is eerst matig uit het zuidwesten en neemt in de loop van de dag toe tot vrij krachtig of soms krachtig met rukwinden tot 70 km/u in het binnenland en tot 80 km/u aan zee.

Ook zondag trekken storingen door het land met perioden met regen of buien. Tussendoor zijn er enkele schuchtere opklaringen mogelijk. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Ardennen en 12 graden in Vlaanderen. De wind waait vrij krachtig tot krachtig, en soms tot zeer krachtig aan zee, uit zuidwest met rukwinden tot 75 km/u in het binnenland en tot 90 km/u aan zee.

Maandag krijgen we wisselvallig en nog steeds winderig weer. Buien en opklaringen wisselen elkaar af. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Hoge Venen en 9 graden aan de kust. De wind waait vrij krachtig tot krachtig in het binnenland, krachtig tot zeer krachtig aan zee, uit west, later ruimend naar noordwest.