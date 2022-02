EU, VS en VK nemen sancties ‘met enorme gevolgen voor Rusland’: banken verliezen toegang tot Europese markten

Volg alle ontwikkelingen in Oekraïne via onze liveblog.

Video - De eerste beelden van de Russische invasie

Na eerdere sancties begin deze week toen Rusland de afgescheurde regio’s Donetsk en Loehansk had erkend, bereiden de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk naar eigen zeggen nog veel zwaardere strafmaatregelen. Rusland begon vannacht een volledige invasie van Oekraïne waarbij eerst luchtverdedigingsinstallaties werden uitgeschakeld met bombardementen en raketaanvallen. Op dit moment rollen honderden Russische tanks en legervoertuigen het land op verschillende plaatsen binnen.

De wereld moet de Russische president Vladimir Poetin “tot vrede dwingen”, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski vanmorgen op Twitter. Hij vraagt andere landen onmiddellijk sancties tegen Rusland in te stellen. Zelenski ziet de Russische aanval op zijn land niet alleen als een oorlog tegen Oekraïne, maar als een oorlog tegen “de wereld”. Hij pleit voor de vorming van een “anti-Poetin-coalitie”. Daarnaast verzoekt Zelenski bevriende landen om steun, zowel op defensiegebied als financieel.

• Europese Unie

“We zullen strategische sectoren van de Russische economie viseren door de toegang tot technologie en markten die essentieel zijn voor Rusland te blokkeren. We zullen de economische basis van Rusland verzwakken en zijn capaciteit om te moderniseren”, verklaarde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Daarnaast zal de EU “Russische activa in de EU bevriezen en de toegang van Russische banken tot de Europese financiële markten stoppen”.

“Wat we zien is een ongeëvenaarde daad van agressie van het Russische leiderschap tegen een soeverein, onafhankelijk land”, aldus Von der Leyen nog. “Opnieuw, in het centrum van Europa, sterven onschuldige vrouwen, mannen en kinderen of vrezen zij voor hun leven. In deze donkere tijd staat de Europese Unie achter Oekraïne en zijn volk.”

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Beeld REUTERS

De Europese sancties worden vanavond voorgelegd op een spoedbijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie, die het licht op groen moeten zetten voor wat hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Josep Borrell bestempelde als “het zwaarste pakket sancties dat we ooit hebben geïmplementeerd”. Volgens Von der Leyen en Raadsvoorzitter Charles Michel zullen de sancties “enorme en ernstige gevolgen” hebben voor Rusland.

• België

Premier Alexander De Croo (Open Vld) roept in de loop van de voormiddag het kernkabinet samen voor spoedoverleg. De Croo reageerde in de vroege ochtend al heel scherp op de inval. “Dit is het donkerste uur voor Europa sinds de Tweede Wereldoorlog”, zei hij. “We staan in nauwe verbinding met onze bondgenoten in de NAVO en EU. Deze Russische agressie is onnodig en niet uitgelokt. Onze harten en gedachten zijn bij het volk van Oekraïne.”

Intussen heeft De Croo contact opgenomen met een aantal Europese collega’s. Onder hen premier Kaja Kallas van Estland, waar Belgische F-16's momenteel in NAVO-verband actief zijn om het Baltische luchtruim te bewaken.

Sinds 8.30 uur plegen de ambassadeurs van de NAVO-landen overleg in de schoot van de Noord-Atlantische Raad. Rond de middag wordt een verklaring van secretaris-generaal Jens Stoltenberg verwacht. Intussen komen ook de ambassadeurs van de EU-lidstaten bijeen om de top van donderdagavond voor te bereiden.

• Verenigde Staten

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde op zijn beurt eveneens “zware sancties” aan. In een korte verklaring die door het Witte Huis naar buiten is gebracht, veroordeelt Biden de “onrechtvaardige aanval” door. Hij heeft Zelenski op de hoogte gebracht van de stappen die de Verenigde Staten nu gaan ondernemen.

Biden spreekt vandaag met leiders van de G7, de groep van zeven grote industrielanden. “De Verenigde Staten en onze bondgenoten en partners zullen Rusland zware sancties opleggen”, aldus de verklaring. “We zullen steun blijven verlenen aan Oekraïne en het Oekraïense volk.”

• Australië

Ook Australië kondigt extra sancties aan, zegt premier Scott Morrison vanmorgen. Het gaat om maatregelen tegen vier financiële instellingen en vijfentwintig personen van vier entiteiten die militaire en wapentechnologie ontwikkelen en verkopen.