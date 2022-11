EU-voorstel schadefonds moet impasse op klimaattop doorbreken

Het voorstel beoogt volgens vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans “een brug te slaan” tussen de arme landen die al dertig jaar om zo’n klimaatcompensatiefonds vragen, en (een deel van) de rijke landen die meer ambitie willen op het vlak van klimaatbeleid, met name wat betreft het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

De EU was nooit een voorstander van zo’n klimaatcompensatiefonds, maar kwam donderdagavond toch over de brug omdat dit volgens Timmermans de enige manier is om op de volkomen vastgelopen COP nog tot een goed resultaat te komen, zo zei hij de ochtend erna op een korte persconferentie. De top in Sharm el-Sheikh zou vanavond eindigen, maar wordt zeker tot zaterdag verlengd. Het is nog maar de vraag of het komt tot een slotverklaring die met algemene stemmen wordt aangenomen.

Het EU-voorstel, dat gisteravond door een groot aantal delegaties met instemming werd ontvangen, houdt niet in dat er direct miljarden voor klimaatcompensatie worden gereserveerd. De COP zou nu alleen een principebesluit moeten nemen tot de oprichting van zo’n fonds, en wel binnen VN-verband. De verdere uitwerking (inclusief de omvang van het fonds) zou daarna moeten volgen, mogelijk binnen een jaar.

Aan het voorstel van de EU zijn wel voorwaarden verbonden. Zo is het gekoppeld aan de eis dat landen bereid zijn hun uitstoot meer en sneller terug te dringen, teneinde het doel van Parijs, maximaal 1,5 graad opwarming, nog in beeld te houden. Ook moeten landen akkoord gaan met het uitbannen van alle fossiele brandstoffen, dus niet alleen kolen, zoals vorig jaar in Glasgow werd afgesproken. “Want als je de uitstoot niet vermindert, is geen geld op aarde voldoende voor de schade die ontstaat”, aldus Timmermans, die spreekt van een “package deal”.

Verder wil de EU dat het schadefonds alleen bestemd is voor de meest kwetsbare landen, en gefinancierd wordt door een brede groep donoren. Dat wil zeggen niet alleen de rijke landen die in 1992 in VN-verband op basis van de toenmalige economische verhoudingen als donoren van klimaatfinanciering werden aangewezen, maar ook landen die sindsdien een sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt, zoals China.

Activisten en ngo’s verwelkomen het EU-voorstel als een “doorbraak”, die nu door andere partijen moet worden opgepakt. Maar de klimaattop in Egypte is pas een succes als de top ook in duidelijke bewoordingen aangeeft dat landen na de “babystapjes” van Glasgow eindelijk een eind moeten maken aan de productie en consumptie van alle fossiele brandstoffen. “Als we dat niet in de slotverklaring zien is deze COP mislukt”, zei Catherine Abreu van Destination Zero.