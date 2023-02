EU legt Britten megaboete op na schoenenoorlog

Het Verenigd Koninkrijk moet de EU omgerekend 2,6 miljard euro betalen wegens gebrekkige douanecontroles op goederen uit China. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald na een jarenlang handelsconflict. De boete is een flinke tegenvaller voor de Britse schatkist en is daarom op een geruisloze wijze geopenbaard door het ministerie van Financiën.

Tussen 2011 en 2017, toen de Britten nog onderdeel waren van de Europese gemeenschappelijke markt, hebben Chinese bendes veel schoenen en kleren naar het Verenigd Koninkrijk verscheept. Dit deden ze in de wetenschap dat de controles van Britse douaniers minder streng waren dan die van hun Europese collega’s. Vanaf het eiland werden de spullen vervolgens naar andere lidstaten van de Europese Unie geëxporteerd.

Fraudeonderzoek

Door dit lek in de interne markt is Brussel honderden miljoenen misgelopen aan importheffingen, terwijl de Europese kledingindustrie werd gedupeerd. Aan de Britse grens werd de waarde van een lading spijkerbroeken bijvoorbeeld aangegeven als minder dan een euro per kilo, waar dat bedrag elders in Europa op het 26-voudige zou liggen. De Britse autoriteiten leken weinig interesse te tonen omdat het geld toch naar Brussel zou gaan.

Het Europese fraudeonderzoek heeft zes jaar in beslag genomen. De Britse regering beschouwt dit als een kostbare erfenis van het EU-lidmaatschap en heeft beweerd de boete niet te zullen aanvechten omdat de rekening, vanwege de rente, alleen maar hoger zou worden. Na Brexit, zo heeft de verantwoordelijke bewindsman verklaard, zullen de Britten hun eigen gang kunnen gaan, zonder dat Brussel zich ermee bemoeit.

De lakse controle verklaart de aanhoudendheid van de EU met betrekking tot de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. In Brussel heeft altijd de vrees bestaan dat goederen via het Britse deel van het Ierse eiland zonder goede controle de interne markt bereiken. Volgens Londen zijn de controles inmiddels verscherpt. Het VK en de EU praten nog steeds over manieren om de handel van en naar Noord-Ierland te versoepelen.