EU heeft mogelijkheden genoeg om Hongarije hard aan te pakken voor omstreden anti-lgbtq+-wet

Hongarije houdt vast aan zijn omstreden anti-lgbtq+-wet, ongeacht de druk die de Europese Unie uitoefent, zei de stafchef van premier Viktor Orbán gisteren. Dat het Hongarije menens is, blijkt uit de boete die een Hongaarse uitgeverij heeft gekregen voor de verkoop van een kinderboek over ‘regenbooggezinnen’. Dat het kinderboek over een jongetje met twee mama’s tussen ‘gewone’ kinderboeken werd verkocht, is in strijd met de wet, klinkt het.

Daarin staat namelijk een verbod op de verspreiding van materiaal in Hongaarse scholen dat geacht wordt homoseksualiteit en geslachtsverandering te bevorderen.

Eerder op de dag had Commissievoorzitter Ursula von der Leyen geëist dat Hongarije de ‘schandelijke’ wet zou intrekken. Anders zal de EU haar volledige arsenaal aan wettelijke mogelijkheden gebruiken, aldus Von der Leyen.

De Commissie heeft haar besluit over het Hongaarse nationaal herstelplan, waarvoor het een bijdrage van 7,2 miljard uit het Europees Herstelfonds vraagt, uitgesteld tot na de zomer. Volgens de Commissie is er onvoldoende zekerheid dat het geld rechtmatig besteed zal worden, aldus Europese bronnen.

Te voorzichtig

Het rapport van de drie wetenschappers, gemaakt in opdracht van de Groenen, is een steuntje in de rug voor het Europees Parlement, dat vindt dat de Commissie Hongarije te voorzichtig behandelt. Het parlement dreigt de Commissie zelfs voor de rechter te slepen als zij het zogeheten rechtsstaatmechanisme niet meteen in werking stelt.

Dat mechanisme, waarover in december 2020 een akkoord werd bereikt, maakt de uitkering van EU-subsidies afhankelijk van het naleven van de rechtsstaat. Volgens sommige waarnemers kan het mechanisme pas worden ingezet als fraude met EU-geld daadwerkelijk is bewezen. Die interpretatie is ‘duidelijk incorrect’, schrijven de Groningse hoogleraar John Morijn en de Amerikaanse hoogleraren Kim Scheppele en Daniel Keleman.

Het rechtsstaatmechanisme kan preventief worden gebruikt bij een serieus risico van fraude met EU-geld. In Hongarije is dat duidelijk het geval. Hongarije is het land waar OLAF, het anticorruptiebureau van de EU, al jarenlang de meeste onregelmatigheden constateert. Veel geld gaat naar Orbán, zijn familie en vrienden, schrijven de hoogleraren.

Groot aantal fraudezaken

Hongarije kent een relatief groot aantal fraudezaken, justitie is niet bereid die serieus te onderzoeken en rechters worden op politieke gronden benoemd, zodat de regering bij een geschil met de EU altijd een welwillende rechter zal vinden. Dat zijn allemaal redenen om het rechtsstaatsmechanisme meteen in werking te stellen, schrijven de hoogleraren. Zolang Hongarije geen maatregelen neemt, zouden subsidies aan het land moeten worden opgeschort.

De anti-lgbtq+-wet lijkt een keerpunt te zijn geweest in de Europese houding ten opzichte van Hongarije, zei de liberale Hongaarse Europarlementariër Katalin Cseh. Sindsdien is de druk op Orbán onmiskenbaar toegenomen. “Ik vraag me wel af waar die leiders het afgelopen decennium zijn geweest, toen de rechten van minderheden werden geschonden, de media aan banden werden gelegd en de onafhankelijkheid van de rechtspraak werd aangetast.”