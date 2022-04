Etnische discriminatie op Antwerpse huurmarkt daalde in 2021

De discriminatie op basis van etnische herkomst op de Antwerpse huurwoningmarkt is in 2021 gedaald ten opzichte van de nulmeting die in 2020 werd uitgevoerd. Dat blijkt uit een nieuwe reeks correspondentietesten van onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Veel minder beterschap is er voor personen in een rolstoel.

In het najaar van 2020 was nog gebleken dat 17 procent van de kandidaten voor een huurwoning die een niet-Vlaams klinkende naam hadden niet werden uitgenodigd voor een plaatsbezoek, terwijl dezelfde profielen met een Vlaams klinkende naam wel mochten langskomen. Een jaar later was er volgens de onderzoekers nog sprake van ‘slechts’ 10 procent discriminatie op basis van afkomst. Vooral nieuwe vastgoedkantoren zouden minder discrimineren, stellen de onderzoekers.

“De resultaten geven aan dat sensibiliseren effect heeft, en dat makelaars hun gedrag aanpassen”, meent schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit). “Toch zien we dat discriminatie voor bepaalde groepen een structureel probleem blijft. Voor rolstoelgebruikers daalt de discriminatiegraad bijvoorbeeld nauwelijks. Vanuit ons actieplan ‘Gelijke Kansen op de Antwerpse huurwoningmarkt’ zetten we daarom verder in op sensibiliserende acties.”

Rolstoelgebruikers worden inderdaad nog steeds bij 34 procent van de huuradvertenties niet uitgenodigd. In 2020 was dat 36 procent. Voor het eerst werd er ook discriminatie van blinden (met een assistentiehond) gemeten. Zij werden in 15 procent van de gevallen niet uitgenodigd.

De onderzoekers stellen nog dat de daling in etnische discriminatie ook in andere steden, zoals Brugge en Gent, vast te stellen valt.