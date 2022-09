Escorte Noa: ‘Single mannen zijn konijnenpoepers, dat gaat van tak-tak-tak en klaar’

Een taxi had Noa Aliya (27) eigenlijk helemaal niet nodig, de luxe-escort laat zich doorgaans door een privéchauffeur naar haar klanten rijden. Gelukkig besloot ze begin dit jaar toch in de taxi van Joris Hessels te stappen, want het leverde een prikkelende inkijk in het leven van de sekswerker op. Prangende vraag: zaten er tussen de ogenschijnlijk preutse en oudere Canvas-kijkers ook nieuwe klanten?

Noa Aliya (lacht): “Ja, ik heb verschillende afspraakjes gehad met mannen die mij hebben leren kennen via Taxi Joris. Ze zijn zelfs vaste klanten geworden. Ik heb trouwens héél veel positieve reacties van kijkers gekregen. Mensen complimenteren me omdat ik zo openlijk over mijn werk durf te praten. Sekswerk is toch nog altijd een taboe, hè? Inmiddels verschijnen er gelukkig steeds meer escorts in de media. Hoe meer vrouwen voor dit werk durven uit te komen, hoe beter.”

Wat ik vooral dapper vond, was dat je niet enkel Noa liet zien, maar ook de vrouw achter de escort: de ietwat breekbare Samira.

Aliya: “Sommige mensen zeggen: ‘Je mag dat niet doen, je leven in twee personages verdelen.’ Maar ik kan niet anders, het is al moeilijk genoeg om dit werk te doen. Ik moet constant knokken en ik heb Noa daar echt voor nodig. Als ik mijn appartement verlaat, ben ik Noa en zit ik boordevol zelfvertrouwen: dan kan ik echt zot doen. En als ik thuiskom, laat ik Noa buitenstaan en kan ik weer mezelf zijn. Samira is een gevoelige vrouw die veel nadenkt: ze is veel te kwetsbaar voor dit werk.”

Als escort werk je volledig zelfstandig.

Aliya: “Helemaal in het begin heb ik voor een baas gewerkt, maar dat wil ik nooit meer. Hij profiteerde van mij, er zijn foute dingen gebeurd en ik ben uiteindelijk zwaar bedrogen. Toen ik er wegging, wilde hij me bovendien chanteren. Hij vroeg me veel geld om mijn foto’s van zijn website te halen.”

Na je optreden in Taxi Joris kan niemand je nog chanteren: iedereen kent je beroep.

Aliya: “Ik word zelfs herkend op straat! Ik heb ondertussen visitekaartjes laten maken. Als iemand vraagt wat voor werk ik doe, dan geef ik mijn kaartje en is het meteen duidelijk (lacht).”

Niet elke man kan jou zomaar boeken.

Aliya: “Ik scan mijn klanten altijd. Vóór ik een afspraak bevestig, wil ik weten waar ik aan begin en of de man mijn type is. Het werk van een luxe-escort is geen bandwerk, ik kan niet gewoon seks hebben zonder gevoelens. En de mannen betalen behoorlijk wat geld, dus de date moet ook voor hen écht zijn.”

Het moet van twee kanten komen?

Aliya: “Je kunt niet klappen met één hand (lacht). Als ik seks heb, moet ik een klik voelen, en er moet respect zijn. Ik wil een goede band creëren met elke klant, ik stap niet gewoon vlug binnen en buiten.

“Ik wijs geregeld mannen af. Iemand die bijvoorbeeld bij het eerste contact roept: ‘Ik wil je de hele nacht neuken,’ dat is een no-go. Maar een getrouwde man die er netjes uitziet en zijn best doet om mij te verleiden, waarom niet?”

Getrouwde mannen zijn goede klanten?

Aliya: “Met hen heb ik de beste seks. Single mannen zijn konijnenpoepers, dat gaat van tak-tak-tak en klaar. Getrouwde mannen willen passionele seks én ze hebben ervaring.”

En die passionele seks krijgen ze niet meer in hun huwelijk?

Aliya: “Weet je wat het is met Europese mannen? Ze zien een vrouw, ze hebben seks, ze zijn verliefd en dan moet er snel getrouwd worden. Na een jaar of vier bekoelt de relatie, is er geen seks meer en gaat de vrouw liever op stap met haar vriendinnen. Maar een man blijft een man, hè: die gaat dan elders zoeken wat hij niet meer krijgt in zijn relatie. Of hij wenst gewoon eens iets anders.”

Dan moet hij alleen nog zijn vrouw om de tuin leiden.

Aliya: “Ja, dan vertellen ze dat ze gaan padellen in de sportclub. Of dat ze een nachtje bij hun moeder gaan logeren. Mijn klanten zijn nog nooit betrapt door hun vrouw. Ik heb wel ooit berichten op Instagram gekregen van een achterdochtige echtgenote, maar ik heb haar gelukkig kunnen afwimpelen.

“Ik zeg altijd: je kunt beter niet trouwen. Blijf gewoon samen zolang het duurt. Monogamie bestaat niet.”

Een droevige vaststelling, nee?

Aliya: “Mijn beeld van mannen is in de loop der jaren ingrijpend veranderd. Soms is het beter dat één en ander verborgen blijft.

“Ik doe dit werk heel graag en ik heb nergens spijt van, maar als ik de klok kon terugdraaien, zou ik er toch eens goed over nadenken.”

Je vertrouwen in mannen is eigenlijk…

Aliya: “...helemaal weg. Het komt wel terug, daar ben ik van overtuigd. Maar het zal tijd kosten.”

Ben je weleens verliefd geworden op een klant?

Aliya: “Cupido kun je niet sturen, maar verliefd worden op een getrouwde klant is het stomste wat je kunt doen. Ik ben twee jaar lang verliefd geweest op een getrouwde man, en hij was ook smoor op mij. Al die tijd hadden we het fijn samen. Oké, er was weleens ruzie en we hadden onze frustraties, maar ook waanzinnig goede seks. Maar na een tijdje ga je nadenken: waar is eigenlijk mijn plaats in zijn leven? Wordt het ooit meer? Je kwetst jezelf als je ermee doorgaat. Een paar maanden geleden heb ik er een punt achter gezet en het contact verbroken. Dat was moeilijk en pijnlijk.”

VERPLEEGSTER

Naast luxe-escort ben je ook kapper aan huis.

Aliya: “Wist je dat veel mannen ook een fetisj hebben voor kappers? Vraag me niet waarom, maar ik krijg geregeld het verzoek om verkleed als kapster te komen.”

Krijg je vaak speciale verzoekjes?

Aliya: “Vooral in de wintermaanden. Dan krijg ik soms de vraag om een latexpakje te dragen, of een verpleegsterskostuum. Er zijn ook mannen die mijn slaaf voor één dag willen zijn. In de zomer willen mannen meestal gewoon vanilleseks, de girlfriend experience, en ze nemen me soms ook mee op vakantie of op zakenreis.”

Je zit bijna tien jaar in het vak. Kijk je nog ergens van op?

Aliya: “Ik heb in die jaren van alles gezien en van alles gedaan, veel crazy stuff ook. Dingen die je niet snel binnen een huwelijk zou doen.”

Geef eens een voorbeeld?

Aliya: “Ooit was er een klant die kak- en plasseks met mij wilde. Die hoef ik nooit meer te zien. En tijdens de lockdown heb ik eens seks gehad op een autosnelweg, waar toen geen auto’s konden rijden. Shit, I did it, dacht ik na afloop, maar ik was ook trots. Over zulke dingen moet je niet te lang nadenken, die moet je gewoon doen.”

© Humo