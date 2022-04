Ernstig ongeval met Franse reisbus op E19 in Brecht: weg versperd, twee doden en verschillende zwaargewonden

Op de E19 van Antwerpen richting Breda is deze middag een ernstig busongeval gebeurd ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht). Daarbij zijn zeker twee doden gevallen. De weg is er volledig versperd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.45 uur. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen, meldt de politie. Er is ook sprake van verschillende zwaargewonden. Het zou gaan om een Franse reisbus, maar over de nationaliteiten van de slachtoffers is nog niets bekend. Door het ongeval is de snelweg volledig versperd in de richting van Nederland.

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden. Over langere afstand richting Breda of Rotterdam rij je beter om via de A12 langs Bergen-op-Zoom. Op de E19 moet al het verkeer richting Nederland de snelweg verlaten in Kleine Bareel en een lokale omleiding volgen tot de oprit Sint-Job-in-’t-Goor, maar op die calamiteitenroute is het al meteen erg druk.

Over de omstandigheden van het ongeval of over andere betrokken voertuigen is voorlopig niets bekend.

Het betreft een ernstig ongeval op de #E19 in St-Job-in-‘t-Goor. De snelweg blijft daar ongetwijfeld voor lange duur DICHT richting #Nederland. Al het verkeer moet de snelweg verlaten via afrit Kleine Bareel en in de buurt omrijden naar oprit St-Job. Vermijd de omgeving! pic.twitter.com/4FHDR4gHsI — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 10 april 2022

Ongeval E19. Beeld Vlaams Verkeerscentrum

Dit bericht wordt aangevuld.