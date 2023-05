Erkenning voor onderdrukte Berbers of Amazigh: Marokko gaat ‘hun’ Nieuwjaar vieren

De officiële status van feestdag voor Yennayer, dat in Marokko op 13 januari wordt gevierd, is een volgende stap in de herwaardering van de Berber-cultuur in het Noord-Afrikaanse koninkrijk. Onder Mohammed VI (59), die sinds 1999 op de troon zit, zijn de taal en cultuur van de Berbers, of Amazigh, langzaam uit het verdomhoekje gehaald. In 2011 erkende hij de Berber-taal al als officiële taal, naast het Arabisch.

Met zijn nieuwste besluit bewijst de koning dat het Berber-erfgoed voor hem “een essentieel onderdeel van de authentieke Marokkaanse identiteit” is, jubelde woensdagavond het communiqué van het koninklijk huis. Berbers maken een groot deel uit van de 37 miljoen onderdanen: schattingen lopen uiteen van 30 tot 70 procent. Zij spreken Tamazight, zoals de Berber-taal ook wel heet, maar vaak ook Arabisch, de taal die samen met de islam werd meegenomen door de moslims die in de 7de eeuw het noorden van Afrika veroverden.

Als taal van de Koran is het Arabisch in het hedendaagse Marokko dominant. “En in de jaren tachtig kon je nog in de gevangenis belanden als je schreef in het Tamazight”, zegt Abderrahman El Aissati (63). In 1991 kwam hij vanuit het noordelijke Rif-gebied naar Nederland, waar hij lesgeeft in en onderzoek doet naar het Berbers. Ook was El Aissati van 2008 tot 2016 bestuurslid bij Ircam, een instituut in Rabat met als missie het versterken van de Berber-cultuur.

Met Mohammed VI aan het roer is Marokko volgens hem “een van de weinige landen in de Arabische wereld die niet bang zijn om hardop vragen te stellen over de islam en de eigen culturele identiteit”. Naast het heilige Arabisch heeft hij zo ruimte geschapen voor het Tamazight. Al moeten we niet vergeten dat die ruimte ook werd opgeëist door de Berber-gemeenschap zelf, met een intellectuele elite die steeds luider van zich laat horen, zegt El Aissati. “Ook het instellen van Yennayer als feestdag is geen cadeautje van de koning, maar stond al langer op de Amazigh-agenda.”

Dat de staat voortaan Yennayer viert, noemt hij “prachtig”. “Om verschillende redenen. Nu het een nationale feestdag is, zullen de Marokkanen die niets van de Berber-cultuur weten er nieuwsgierig naar worden. En het is een volgende aanmoediging voor de Amazigh-gemeenschap om haar plek op te eisen. Kijk naar de bescherming van de taal: daar durfden we in de jaren tachtig niet eens van te dromen.”

Al zit er nog wel een groot gat tussen theorie en praktijk, waarschuwt hij. Scholen die doceren in het Tamazight zijn schaars en voor het contact met de overheid kun je zelden op de Berber-taal vertrouwen. “En dat terwijl je met Frans, dat geen officiële taal is, wel bijna overal terecht kunt. Als je die taal spreekt, moet je namelijk wel belangrijk zijn”, zegt El Aissaiti. “Het Tamazight wordt juist gezien als minderwaardig.”