Erkenning Covid-19 als beroepsziekte wordt uitgebreid: wat betekent dat voor u?

Waar gaat het precies over?

Tot nu toe kon enkel het personeel in de gezondheidssector een coronabesmetting laten ­registreren als beroepsziekte. Voor gewone werknemers was dat zo goed als onmogelijk. De redenering was dat zij bijna onmogelijk kunnen aantonen dat ze hun besmetting effectief op het werk hebben opgelopen.

Maar afgelopen vrijdag besliste de federale regering, op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit), dat ook werknemers uit de privésector en zij die werken bij een gemeentelijke of provinciale instelling voortaan een aanvraag kunnen indienen bij Fedris, de bevoegde overheidsdienst.

Wat betekent dit concreet?

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, hebben werknemers die op de werkvloer besmet zijn geraakt recht op een terugbetaling van hun remgeld van bepaalde medische zorgen, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname. Verder kunnen werknemers die langer dan vijftien dagen afwezig waren door een coronabesmetting tot 90 procent van hun loon behouden.

Wat zijn de voorwaarden?

Belangrijkste voorwaarde is dat minstens vijf mensen binnen de veertien dagen op dezelfde werkvloer besmet zijn geraakt met het virus. Die mensen moeten dezelfde werkruimte hebben gedeeld. “Dat hoeven niet noodzakelijk collega’s te zijn”, zegt Fedris. “Als je kunt bewijzen dat je bijvoorbeeld op een bepaalde dag een afspraak had met een klant die achteraf besmet leek te zijn, dan telt die persoon mee.”

Verder moeten de arbeidsomstandigheden de overdracht van het virus gemakkelijker hebben gemaakt. Met andere woorden: een werkvloer waar het dus moeilijk is om afstand te houden. Grote werkplekken in de buitenlucht vallen dus niet onder deze regeling.

Er moet ook een epidemiologische samenhang zijn tussen de vijf besmettingen. De besmette mensen moeten elkaar met andere woorden gekruist hebben. “Zo moet het bijvoorbeeld dezelfde variant van het virus zijn”, zegt Fedris. “Er moet een link zijn tussen de verschillende besmettingen.”

Ik raakte vorig jaar besmet, kan ik dan nog een aanvraag indienen?

Dat kan. Werknemers kunnen de vergoeding ook aanvragen voor een eerdere besmetting. De regeling werkt met terugwerkende kracht tot 18 mei 2020 en loopt minstens door tot 31 december 2021. De maatregel kan nadien door de regering verlengd worden.

Vanaf wanneer gaat de nieuwe regeling in?

De nieuwe regeling gaat in wanneer het Koninklijk Besluit met de nieuwe maatregelen gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. Wanneer dat juist zal zijn, is bij Fedris nog niet bekend. “We hopen dat het deze week is”, zegt de overheidsdienst.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

• Om een vergoeding aan te vragen, moet u uw bedrijfsarts contacteren. Let wel: wie besmet raakte voor 18 mei 2020 komt niet in aanmerking.

• De bedrijfsarts maakt een attest, waarin bevestigd wordt dat er op dat er binnen veertien dagen minstens vijf besmettingen waren binnen dezelfde werkruimte.

• Bezorg vervolgens uw positieve laboratoriumtest aan Fedris, samen met twee formulieren die terug te vinden zijn op de website van de overheidsdienst. Het gaat om een administratief formulier dat u zelf moet invullen en een medisch formulier dat de bedrijfsarts of uw eigen arts kan invullen.

• Deze nieuwe maatregel geldt niet voor het personeel uit de zorgsector. Voor hen gelden er andere voorwaarden. Zij kunnen onmiddellijk beide formulieren en een laboratoriumtest naar Fedris sturen.

Binnen welke termijn weet u of uw erkenning en uitbetaling goedgekeurd werden?

Sinds het begin van de pandemie is het aantal aanvragen bij Fedris voor beroepsziekten enorm toegenomen. “Er wordt ons gevraagd om binnen de 120 dagen een coronadossier te behandelen. Die termijn halen we nu niet”, zegt de overheidsdienst. “De werkdruk op ons administratief personeel is enorm verhoogd de afgelopen twee jaar. Op dit moment kan het makkelijk meer dan een half jaar duren om een dossier af te ronden.”