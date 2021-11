Erika Vlieghe: ‘We zijn al een hele tijd aan het sukkelen met vrijblijvende adviezen. Wat we nu doen, is niet voldoende’

In Nederland adviseert het corona-adviesorgaan OMT een lockdown van twee weken om de stijgende coronacijfers af te stoppen. Erika Vlieghe werkt met de GEMS eveneens aan een advies. ‘Niemand hoeft daarop te wachten om voorzichtiger te worden.’

Het advies voor de Nederlandse regering luidt: twee weken geen evenementen, theater of bioscoop, kleinere groepen in de horeca en een vroeger sluitingsuur. Na die twee weken krijgt een niet-gevaccineerde geen QR-code meer, ook niet met negatieve test. Bent u geïnspireerd?

“Laat ons daar nu vooral niet op vooruit lopen. De gesprekken zijn nog volop bezig. Maar dat er meer nodig is dan we vandaag doen, dat lijkt me wel erg duidelijk. Wij zijn nu al een hele tijd aan het sukkelen met vrijblijvende adviezen zoals zoveel mogelijk telewerken en mondmaskers weer meer dragen, het Covid Safe Ticket wordt meer ingezet, enzovoort. We doen dat om alle activiteiten weer veiliger te krijgen, ook degene die privé doorgaan. Ik zou vermijden bepaalde sectoren te viseren. Maar wat we nu doen, is niet voldoende.”

Een nieuwe lockdown, dat woord is best wel schrikken. We gingen dat toch niet meer doen, sectoren op slot zetten?

“Ik heb toch ook niet gezegd dat we dat van plan zijn?”

Maar als het regent in Amsterdam, druppelt het dan niet in Brussel?

“Alle landen denken na over hoe ze die stijgende cijfers nu zo verstandig mogelijk het hoofd kunnen bieden. Maar tussen een lockdown en het consequent toepassen van die vrijblijvende adviezen, ligt nog een hele lange weg. Als iedereen nu al eens zou telewerken wanneer het kan, indoor consequent een mondmasker zou dragen en steeds afstand zou houden en als we alle ruimtes eens deftig zouden ventileren. Dat zou al een verschil maken.”

Bent u jaloers op het Verenigd Koninkrijk? Daar zijn de besmettingscijfers al een tijdje aan het dalen, zonder dat daar schijnbaar echte maatregelen voor genomen zijn.

“Ik zou bijzonder voorzichtig zijn met het vergelijken van die cijfers. Het sterftecijfer in het Verenigd Koninkrijk ligt bijvoorbeeld een pak hoger dan bij ons. Onze eigen incidentie ligt dan weer een heel pak hoger dan in landen als Frankrijk, Italië of Portugal. En nochtans geldt er in die landen ook geen lockdown of extreme maatregelen. Wat ze daar wel gedaan hebben is veel consequenter ingezet op preventie.”

Wanneer mogen we het nieuwe advies van de GEMS verwachten?

“We zijn daar druk mee bezig, na het weekend wordt dat gefinaliseerd. Maar het Overlegcomité is pas volgende week vrijdag, dus er rest ons dan nog een hele week om te praten en eventueel bij te sturen.”

Afgelopen maandag werden er om en bij de 15.000 besmettingen geregistreerd. Het aantal ziekenhuisopnames zat vandaag boven het gemiddelde van 200 per dag en we naderen al de vooraf als cruciaal bestempelde grens van 500 bezette covidbedden op intensieve. Komt dat Overlegcomité niet opnieuw te laat?

“Kijk, de situatie is nu al een hele tijd zo bezig, we zien de cijfers al weken aan een stuk zo stijgen. Uiteraard is het belangrijk dat de politiek op een bepaald moment de grote lijnen verankert. Maar niemand moet wachten op een advies van de GEMS of op een Overlegcomité om actie te ondernemen en voorzichtiger te worden in zijn eigen leven. We kunnen allemaal onmiddellijk beslissen om wel of niet naar een bepaald feestje te gaan, om bepaalde plekken te vermijden of om ons mondmasker op te zetten waar het officieel volgens de richtlijnen niet hoeft. Doen wat verstandig is, daar is niet per se een politieke beslissing voor nodig.”