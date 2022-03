Erika Vlieghe: ‘We waren beter wat langer in code oranje gebleven’

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zit alweer een tijdje in de lift. Elke dag komen er weer meer dan 9.000 geregistreerde besmettingen bij, de ziekenhuisopnames nemen met 11 procent toe tegenover vorige week tot gemiddeld 170 per dag.

Vlieghe zegt in het Knack-interview zich niet helemaal ‘op haar gemak' te voelen over de stijgende cijfers en de dominantie van de nog besmettelijkere BA.2-omikronvariant. Die maakt volgens de laatste rapportage van Sciensano - van tien dagen geleden - meer dan 80 procent van alle besmettingen uit.

‘Gewaarschuwd dat het te snel ging’

“Ondanks al ons enthousiasme om in de wensdroom te geloven dat corona helemaal voorbij was, waren we volgens mij beter wat langer in oranje gebleven”, zegt Vlieghe, die nog tot begin april voorzitter is van de GEMS, de adviesraad die de overheid bijstaat in het coronabeleid. “Ik weet dat ik daarover van mening verschil met Pedro Facon van het coronacommissariaat en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), maar we hadden de maatregelen meer stapsgewijs moeten loslaten. De Risk Assessment Group (RAG) van de GEMS heeft ook week na week gewaarschuwd dat dit te snel ging. Ik vind het persoonlijk heel jammer dat de maskers overal verdwenen zijn. Dat onderwerp ligt erg gevoelig, maar die maskers hadden wel degelijk effect.”

De stijgende cijfers tonen aan dat corona niet verdwenen is, zegt Vlieghe nog. “We zijn heel lang tegen de mensen blijven zeggen: het gaat beter, maar het is nog niet gedaan. Plots is dat opgehouden, en en stoemelings, in dezelfde week dat Rusland Oekraïne binnenviel, is het rijk der vrijheid aangebroken. Ik hoop dat we voorzichtig blijven.” Vlieghe wil naar eigen zeggen “geen paniek zaaien, of hel en verdoemenis preken”, maar “het is gewoon een nuchtere vaststelling: het is nog niet voorbij. Maar alle maatregelen zijn wel opgegeven.”

Vlieghe pleit er daarom voor om vooral in de omgang met ouderen en kwetsbare mensen de maatregelen in acht te blijven nemen, zoals een mondmasker dragen, afstand houden, het contact beperken en op voorhand een zelftest doen. Ook Sciensano-viroloog Steven Van Gucht riep vorige week in De Morgen al op die basismaatregelen te blijven aanhouden.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Beeld BELGA

‘Na de zomer misschien opnieuw in zwaar weer’

Minister van Volkgezondheid Vandenbroucke gaf vanmiddag in de Kamer dezelfde signalen als Vlieghe. Hij benadrukte dat de corona-epidemie nog niet voorbij is en dat het niet uitgesloten is dat we na de zomer opnieuw in zwaar weer terecht zullen komen.

Vandenbroucke riep op oog te hebben voor de druk die op de ziekenhuizen kan ontstaan en solidariteit aan de dag te leggen. De nieuwe stijging in het aantal besmettingen verloopt niet explosief en er is dus geen reden tot paniek, aldus de vicepremier. Maar er is wel veel circulatie van het virus, met een toename van het aantal opnames. Bovendien zorgt het aantal mensen dat mét Covid wordt opgenomen voor meer druk, terwijl de griep aanwezig is én ziekenhuizen nog bezig zijn zorg in te halen.

Hij roept daarbij op positiever te kijken naar bepaalde instrumenten, zoals het dragen van een mondmasker. “Covid is echt niet voorbij”, onderstreepte Vandenbroucke. “Het feit dat we nu enkele maanden in een zeer beheersbare situatie zitten, wil niet zeggen dat we na de zomer niet in zwaar weer terecht kunnen komen.” Dat is een historische les die we volgens de minister moeten onthouden uit het verleden.

Vandenbroucke wil ook dat snel werk wordt gemaakt van een wettelijk kader voor het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), indien de geplande discussie in het Overlegcomité zou uitwijzen dat het in de toekomst nog nuttig zou kunnen zijn. Sinds we zijn overgeschakeld naar code geel op de coronabarometer, is het ticket gedeactiveerd en wordt het de facto nergens meer gebruikt. Maar helemaal weg is het niet en de minister gaf in het verleden al aan dat het volgens hem niet wijs zou zijn het zomaar in de prullenbak te gooien.