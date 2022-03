Ergernis binnen Vivaldi: ‘Waar blijft De Croo met energieakkoord?’

18 maart. Die datum staat met stip genoteerd in de agenda van Vivaldi. Dan moet beslist worden of de kerncentrales allemaal dicht gaan in 2025 (het zogenaamde plan A) dan wel of twee centrales langer open blijven (plan B). Maar binnen de regering lijken nog maar weinigen te geloven dat dat ook zal gebeuren. “We zien wel”, klinkt het op een kabinet. “De kans is zeer klein”, valt elders te rapen. Of nog: “Wat op 18 maart kan beslist worden, kan ook op 31 maart nog beslist worden.”

De beslissing over de kernuitstap staat niet op zichzelf. Voor de groenen moet ze deel uitmaken van een groot energieakkoord, waarbij ook maatregelen genomen worden om de energiefactuur onder controle te krijgen. Alles is aan elkaar gelinkt. Een bron in de federale regering geeft aan dat dat vooral een manier is om, bij uitstel van de kernuitstap, het gezichtsverlies voor de groenen te beperken: het nieuws over de kernuitstap verdrinken in nieuws over de energiefactuur.

Signaal

Op die manier blijft de hele discussie wel aanslepen. Vivaldi wil de gezinnen helpen om de facturen betaalbaar te houden, maar raakt voorlopig niet verder dan aankondigingen en goede intenties. Het leidt steeds meer tot frustratie binnen de federale ploeg: waarom talmt premier Alexander De Croo? “Als het nog lang duurt, zal Paul Magnette nog eens een signaal moeten sturen”, zegt een PS-bron. En op het hoofdkwartier van een andere partij klinkt het: “Vivaldi ziet stilaan dat haar grote akkoorden niet de beste manier van werken zijn.”

In de Kamer maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zich donderdag nog openlijk druk in het gebrek aan voortgang. “Ik voel veel steun hier in het parlement. Ik verwacht in de regering dezelfde steun.” Voor Van Peteghem is het de hoogste tijd om knopen door te hakken. “In november waren de prijzen onrustwekkend, vandaag zijn ze onhoudbaar en als we nog lang wachten worden ze onbetaalbaar.”

Alleen: binnen de regering is er hoegenaamd nog geen overeenstemming over de te nemen maatregelen. Iedereen is het erover eens dat de btw op gas verlaagd kan worden, maar over de details zal nog flink gebikkeld worden: is de btw-verlaging permanent of tijdelijk? En wordt de btw in een later stuk vervangen door accijnzen? Ook de ingrepen om de benzineprijs te drukken, zijn ver van afgeklopt.

Omdat premier De Croo dit weekend op een Europese top zit, is het wachten tot volgende week om vooruitgang te boeken. Dat dan op vier dagen een groot energieakkoord gesmeed wordt, met een definitieve beslissing over de kernuitstap, lijkt onwaarschijnlijk.