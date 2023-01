Erfgoedrel in Gent: minister Diependaele ‘serieus geschrokken’ van plannen voor fietsenstalling in Vleeshuis

Het Gentse stadsbestuur heeft bekendgemaakt dat het Groot Vleeshuis op de Groentenmarkt voortaan dienst zal doen als fietsenstalling. “De nood aan openbare fietsenstallingen in de stad is momenteel heel hoog”, klinkt het in een persbericht, dat werd opgepikt door De Gentenaar.

Het historische gebouw, dat stamt uit de vijftiende eeuw, is dicht sinds april 2021 omdat het in slechte staat is. Het dak lekt, de balken zijn rot en om instorting te voorkomen moest het gestut worden.

De herstelwerken waren eerst gepland voor 2026, maar dat zou nu sneller kunnen, omdat mobiliteitsbudget is vrijgekomen. Van de 7,5 miljoen euro voor de restauratie moet 900.000 euro komen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, maar de bevoegde minister reageert vol “ongeloof” op de Gentse plannen.

“Het valt te betwijfelen of een fietsenstalling in één van de oudste, mooiste en qua erfgoed meest waardevolle gebouwen van het middeleeuwse centrum van Gent, de beste oplossing is”, zegt minister Diependaele (N-VA). “Ik kan niet ontkennen dat ik serieus geschrokken ben.”

Hij vraagt zijn agentschap om in overleg te treden met de Gentse stadsdiensten, in de eerste plaats “om te bekijken of dit wel ernstig is”. “Indien het toch een reëel voorstel blijkt, zal ons agentschap moeten oordelen of de geplande infrastructuur wel te rijmen valt met het Vleeshuis”, zegt Diependaele.

‘We redden net erfgoed’

Volgens de bevoegde schepenen is een fietsenstalling net goed te combineren met het typische open karakter van de middeleeuwse hal. “Met de huidige oplossing redden we dit waardevolle erfgoed in het hart van onze stad”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Bovendien krijgt het opnieuw een publieke functie.”

Het Vleeshuis is niet het eerste historisch gebouw in Gent dat een nieuwe bestemming kreeg. Stadsgids Liesbet De Weder kan er uit het hoofd dertien opsommen.

“Alleen al het Vleeshuis zelf is in de twintigste eeuw al een parkeergarage geweest, een groente- en fruitmarkt, en er zat al een vishandel en de PTT”, zegt De Weder, in een recent verleden actief bij Groen. “Sinds 2002 kon je er terecht voor Oost-Vlaamse streekproducten, maar nu is het al meer dan een jaar gesloten. Zonde, want het is best wel imposant vanbinnen.”

In Gent was er eerder onder meer al heisa over de komst van een Delhaize in de Sint-Annakerk en de nieuwe plannen voor het Gravensteen.

“Een overkoepelende aanpak ontbreekt”, zegt minister Diependaele. “Bij elk monument wordt er ad hoc bekeken wat de invulling kan zijn.”

De invulling van het Groot Vleeshuis komt maandagavond allicht op de Gentse gemeenteraad. “Zo kunnen we toch niet omgaan met wat een iconische trekpleister in de binnenstad kan zijn”, zegt Bob Cammaert, voorzitter van de lokale N-VA-fractie.