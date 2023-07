Erdogan zoekt geld en verhoogt de belastingen voor brandstof met 200 procent

Na het zoet komt het zuur. In verkiezingstijd strooide de Turkse president Erdogan met cadeautjes, nu wordt het tijd het begrotingstekort aan te pakken. De automobilist voelt de pijn.

Benzine en diesel in Turkije zijn met ingang van zondag ruim 20 procent duurder geworden. Dat is een gevolg van een verhoging van de consumptieve belasting op brandstof met bijna 200 procent. Ook de btw op benzine en diesel is omhooggegaan.

De maatregelen zijn onderdeel van het Nationaal Solidariteitspact, dat het Turkse parlement zaterdag heeft aangenomen. Hiermee moeten onder andere de kosten worden gedekt die de Turkse regering maakt voor de wederopbouw van de steden en dorpen die werden verwoest door de aardbevingen van 6 februari. Dat zal Turkije naar schatting ruim 90 miljard euro kosten.

Begrotingstekort

Ook los van de aardbeving zoekt de regering van president Recep Tayyip Erdogan naar middelen om het sterk gestegen begrotingstekort te dekken. Dat is opgelopen van 125 miljard lira (4,2 miljard euro) een jaar geleden tot 264 miljard lira (9 miljard euro) nu.

De tekorten zijn met name ontstaan door de uit de hand gelopen inflatie. Die kwam vorig jaar tot boven de 85 procent. Inmiddels is de inflatie gedaald tot 38 procent, maar dat komt ook doordat Erdogan in de campagne voor de verkiezingen van mei flink met geld strooide om de kiezers te paaien. Zo gingen de pensioenen, het minimumloon en de ambtenarensalarissen fors omhoog. Die cadeautjes droegen ook bij aan het begrotingstekort.

De kostendekkende maatregelen, die volgens economen al veel langer nodig waren, werden zoals verwacht uitgesteld tot na de verkiezingen. Al eerder werden delen van het Nationaal Solidariteitspact bekendgemaakt en deels doorgevoerd. Begin juli werd de btw op goederen en diensten verhoogd van 18 naar 20 procent. Tot veel gemopper op straat leidde het verdubbelen van de motorvoertuigenbelasting. Ook de belasting op alcohol en sigaretten werd met 15 procent verhoogd.

Waardevermindering

Intussen blijft de Turkse munt, de lira, verder wegzakken ten opzichte van de dollar en de euro. De lira staat op een absoluut dieptepunt. Eén euro is nu goed voor bijna dertig lira; anderhalf jaar geleden was dat nog vijftien. Door de inflatie en de waardevermindering van de lira is het minimumloon bijna 50 procent minder waard geworden sinds de verhoging in verkiezingstijd.

De regering-Erdogan heeft jarenlang nagelaten wat volgens economen nodig was om de inflatie te beteugelen, namelijk het verhogen van de beleidsrente. Die werd door de centrale bank zelfs laag gehouden, omdat dat volgens Erdogan nodig was om de investeringen aan te zwengelen.

Nieuwe minister

Na de verkiezingen benoemde Erdogan een nieuwe minister van Financiën en een nieuwe gouverneur van de centrale bank. Beiden lieten weten een meer conventioneel monetair en economisch beleid te willen voeren. Inderdaad werd de rente eind juni verhoogd van 8,5 naar 15 procent. Een zichtbaar stimulerend effect heeft dat tot dusver echter niet gehad. De inflatie bleef op hetzelfde peil en de lira zakte verder weg. Door de recente belastingverhogingen kan de inflatie zelfs opnieuw gaan stijgen.

Onvrede over de gestegen kosten van levensonderhoud leidt in Turkije over het algemeen niet tot demonstraties, stakingen of andere vormen van openlijk geuit ongenoegen. Zelfs bij de verkiezingen in mei heeft de oppositie nauwelijks geprofiteerd van een proteststem tegen de inflatie.