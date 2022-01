Erdogan wil internationale naamsverandering van Turkey naar Türkiye

Wat vermoedelijk meespeelt in het besluit is het feit dat turkey Engels is voor ‘kalkoen’. Op de website van TRT World wordt uitgelegd dat de associatie met de vogel de reputatie van het land kan schaden. De Cambridge Dictionary zegt dat de vogelnaam ook kan verwijzen naar ‘iets dat hopeloos mislukt’ of ‘een dom of gek persoon’.

De suggestie van de naamsverandering werd in december gedaan door president Recep Tayyip Erdogan. Hij stelde dat ‘Türkiye’, zoals de Turken zelf hun land noemen, beter ‘onze cultuur, bevolking en waarden vertegenwoordigt’.

Wat de status van die mededeling was werd niet meteen duidelijk, maar inmiddels blijkt dat Erdogan brede navolging krijgt. Zo bedient het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zich in het Engels van de Turkse naam, evenals sommige ambassades.

De Turkse ambassade in Parijs noemt zich volgens zijn eigen site nu ‘Ambassade de Türkiye à Paris’, niet Ambassade de Turquie, zoals voorheen. De ambassade in Berlijn noemt zich ‘Botschaft der Republik Türkiye’, niet langer van Turkei. De ambassade in Rome is echter nog altijd de ‘Ambasciata della Repubblica di Turchia’. De ambassade in Den Haag heeft geen Nederlandstalige site, daar is alles in het Engels (en Turks).

Made in Türkiye

President Erdogan riep de Turkse fabrikanten van exportgoederen op voortaan ‘Made in Türkiye’ op hun producten te zetten. De Bond van Turkse Exporteurs heeft gezegd daaraan gevolg te zullen geven. De Turkse regering heeft de Verenigde Naties te kennen gegeven ook daar de naamswijziging te willen doorvoeren. Mogelijk stuit dat op praktische problemen met de ‘ü’.

De voorlichtingsdienst van de president heeft vorige week een publiekscampagne gelanceerd ter introductie van het nieuwe internationale merk. In een filmpje spreken toeristen uit diverse windstreken de groet ‘Hello Türkiye’ uit.

Türkiye, her alanda olduğu gibi dilde ve iletişimde de kendi benliğini ve kimliğini güçlendiriyor!



“Turkey” değil, “Türkiye”

Türkiye için #helloTürkiye! pic.twitter.com/95k6581fPy — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 13 januari 2022

De Engelse naam van de kalkoen, zo’n zeshonderd jaar oud, is waarschijnlijk te danken aan de - veronderstelde - Turkse herkomst van het beest. Overigens betekent kalkoen in het Turks ‘hindi’, terwijl India in het Turks ‘Hindistan’ heet, ‘Kalkoenland’.