‘Er zit een heel sterk en belangrijk punt in de aanklacht tegen Donald Trump’

De Amerikaanse ex-president Donald Trump wordt vervolgd voor zijn pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden en verschillende samenzweringen tegen de VS. ‘Het gaat hier om de basisprincipes van de democratie die Trump met de voeten heeft getreden’, zegt Amerika-deskundige Willem Post (Clingendael).

Wat valt u op in de aanklacht tegen Donald Trump?

“In totaal zijn er vier aanklachten tegen hem, die je kort kan samenvatten als ‘samenzwering tegen de Amerikaanse staat’. Maar opvallend is vooral hoe hard de beschuldigingen zijn geformuleerd. Er is sprake van “een ongeëvenaarde aanval op de zetel van de Amerikaanse democratie” en “destabiliserende leugens” door de ex-president. Bovendien staat erin dat Trump “ondanks verlies vastbesloten was om aan de macht te blijven”. Eigenlijk betekent dat dat Trump het land op de rand van een staatsgreep heeft gebracht.

“In vergelijking hiermee zijn de andere aanklachten die al tegen hem lopen veel minder ernstig. De zaak rond pornoster Stormy Daniels en de kwestie van de geheime documenten kan je nog afdoen als ‘normaal’ of iets dat al vaker is gebeurd. Maar de 45 pagina’s van deze aanklacht zijn kristalhelder.”

Kan Trump zich verdedigen dat hij in alle eer en geweten dacht dat er fraude was gepleegd bij de verkiezingen?

“Dat is waar zijn advocaten op zullen inzetten. Trump heeft net als elke Amerikaan het recht op vrije meningsuiting, en de aanklacht erkent dat ook. Maar er zit een heel sterk en belangrijk punt in de aanklacht, en dat is de intentie. Heel veel mensen rondom Trump, van zijn eigen minister van Justitie over zijn eigen advocaat tot zijn eigen vicepresident, hebben hem op een gegeven moment gezegd dat hij de verkiezingen verloren had en dat hij zou moeten stoppen de uitslag in twijfel te trekken.

“Om dan nog op te roepen om in zeven staten de wettig verkozen kiesmannen aan de kant te schuiven en te vervangen door eigen kiesmannen, dan zit je echt wel op strafbaar terrein. Het gaat hier om een basisprincipe van de democratie: de vreedzame overdracht van de macht van de ene op de andere president, die volgens de wet is verkozen.”

Wie is Jack Smith, de aanklager die de beschuldiging tegen Trump heeft opgesteld?

“Trump heeft op dat vlak bovenop de feiten, die al zwaar genoeg zijn, ook nog eens dubbel pech: hij heeft tegenover zich een absoluut juridisch zwaargewicht met een enorme staat van dienst die door iedereen gerespecteerd wordt.

“Smith is een juridische bulldozer die jarenlang in Den Haag heeft gewerkt bij het Internationaal Strafhof en de hoofdaanklager van het Kosovo-tribunaal was. Hij heeft de grootste misdadigers van de wereld voor zich gekregen. Als hij, die compleet apolitiek is, een zaak opbouwt en voor de rechtbank brengt, kan je ervan op aan dat die sterk is.”

Speciaal aanklager Jack Smith bij de bekendmaking van de aanklacht tegen Donald Trump dinsdagavond. Beeld ANP / EPA

Trump ligt ondanks alle juridische perikelen in de peilingen voor de Republikeinse nominatie voor de verkiezingen van november 2024 ruim op kop. Wat betekent deze zaak voor de campagne?

“Tot nog toe lijkt het allemaal van Trump af te glijden als water van een eend, er zit zelfs geen miniem deukje in zijn zelfvertrouwen. Het is hard tegen hard. Met zulke zware aanklachten zou je kunnen verwachten dat je een beetje tempert, maar dat is niet Trumps stijl.

“Maar als je dan argumenten moet bovenhalen dat dit ‘nazipraktijken uit de jaren 30' zijn, zoals hij gisteren deed, wordt het wel heel extreem. Ik zeg al enkele jaren dat de VS in een soort van politieke burgeroorlog zonder slachtoffers zit en ook dat klopt al niet meer, want bij en na de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 zijn er vijf doden gevallen. Maar dit is een recept voor nog extremere polarisatie waar ik mijn hart voor vasthoud.”

“Waarschijnlijk zullen zijn advocaten proberen om de zaak zo lang mogelijk te rekken, tot na de verkiezingen. Maar net deze rechtbank in Washington DC staat erom bekend snel te handelen. Smith heeft bovendien enkel Trump aangeklaagd om sneller te kunnen handelen. De kans dat dit nog voor de verkiezingen wordt afgerond is behoorlijk groot.”

Ziet u Trump uiteindelijk echt naar de gevangenis gaan?

“Wat hier gebeurt, is ongekend in de geschiedenis. Op een van de aanklachten, ‘obstructie van een officiële procedure’, staat tot twintig jaar cel. Het is natuurlijk aan de rechter en de jury om uiteindelijk een strafmaat uit te spreken bij een eventuele veroordeling, dus mogelijk blijft het bij boetes of een voorwaardelijke straf.

“Anderzijds zijn er al honderden Capitool-bestormers in de gevangenis beland. Het zou dan bizar zijn om de aanstoker van die demonstratie niet te veroordelen. Uit de aanklachten blijkt bovendien dat het echt Trump zelf was die tegen al zijn raadgevers inging. Hij zou bijvoorbeeld tegen zijn vicepresident Mike Pence gezegd hebben dat die ‘te eerlijk’ was omdat die weigerde de verkiezingsuitslag officieel te verwerpen.

“Het zijn dat soort dodelijke zinnetjes die de jury uiteindelijk zullen meenemen in hun afweging. Bovendien leest de aanklacht nu al als een verhaal. Het is ook storytelling, en dat doet Smith niet voor niets. Als er dan nog harde ondervragingen komen in de rechtbank, is het maar de vraag of de zwevende kiezers het allemaal zomaar zullen laten passeren.

“Vraag is of Trump het allemaal zover zal laten komen. Mogelijk komt het uiteindelijk tot een schikking wanneer hij beseft dat hij het niet zal halen. Om een celstraf te ontwijken zou hij zich dan officieel kunnen terugtrekken uit de verkiezingen.”

Bekijk hier de integrale aanklacht tegen Donald Trump: