‘Er zijn veel methodes om van overmatig zweten verlost te raken. Deodorant gebruiken hoort daar niet bij’

Er zijn van die kwaaltjes waar zelfs de meest breedsprakerige hypochonder het niet graag over heeft. Die je - onterecht - liever niet aankaart bij je huisarts. Waarover dr. Google vaak nutteloze, dure en soms zelfs gevaarlijke raad geeft. Dus zochten wij voor elk van die kwaaltjes een betrouwbare expert die antwoordt op enkele pertinente vragen over wat er aan de hand is en wat (niet) helpt. Vandaag hebben we het over hyperhidrosis. Hyperhiwàt? “Dat is overmatig zweten, en maar liefst 3% van de bevolking heeft last van”, zegt professor Barbara Boone, die wekelijks behandelingen uitvoert tegen hyperhidrosis. De dermatologe is in het UZ Gent en haar privépraktijk in Evergem gespecialiseerd in (oncologische) dermatochirurgie, esthetische behandelingen en laserbehandelingen.

Wat is dat, overmatig zweten?

“Eerst en vooral; iederéén zweet. We hebben zo’n 4 miljoen zweetklieren voor de regularisatie van temperatuur en om bepaalde afvalstoffen en medicatie kwijt te raken. Een overmatig zweter ben je pas als je meer dan 1 milliliter per vierkante meter per minuut zweet, een heel abstract begrip. We gaan dat in de praktijk ook niet beginnen te meten; we gaan gewoon af op wat de patiënt ons vertelt. Als je 3 tot 4 keer per dag van kledij moet wisselen, geen handen meer durft te geven of je balpen niet meer kunt vasthouden, dan lijd je waarschijnlijk wel aan hyperhidrosis.”

Wat zijn de symptomen?

“Mensen die echt last hebben van hyperhidrosis hebben geen warm weer nodig om te beginnen zweten, bij hen volstaat al de minste prikkel. Sommigen beginnen bijvoorbeeld ernstig te zweten bij pikant eten of andere specifieke smaken of geuren.”

“Je hebt eigenlijk twee soorten van overmatig zweten: de veralgemeende vorm, waarbij mensen over het hele lichaam gaan zweten. Of je kampt met de regionale vorm, zweten in zones zoals onder de borsten of langs de romp. Binnen die categorie zijn er ook nog mensen die heel gericht op een bepaalde plaats gaan zweten; op het voorhoofd, ter hoogte van de handpalmen, voetzolen, oksels … Dat vinden mensen vaak het meest storend. Een parelend voorhoofd of okselvijvers zijn nu eenmaal erg zichtbaar. Overmatig zweten aan de handpalmen en voetzolen gaat je dan weer belemmeren tijdens het uitvoeren van dagdagelijkse taken.”

Wat is de oorzaak?

“De minderheid van onze patiënten zijn mensen die al een onderliggende medische afwijking hebben, zoals schildklierproblemen, suikerziekte of hersen- of darmtumoren. Dan is het zweten een soort neveneffect van hun ziekte. In een aantal zeldzame gevallen kunnen die extreme zweetklachten trouwens ook leiden tot een diagnose. Als mensen bijvoorbeeld bij ons langskomen met het verhaal dat ze wat vermagerd zijn en vooral ’s nachts erg zweten, dan weten we dat we de patiënt zo snel mogelijk moeten onderzoeken op lymfeklierkanker. Als arts is het dus belangrijk om het volledige klachtenplaatje te kennen.”

“Het overgrote deel van mensen met hyperhidrosis lijdt echter aan een idiopathische aandoening. Dat wil zeggen dat we eigenlijk niet echt weten waar het overmatig zweten vandaan komt. Waarschijnlijk is het wat genetisch bepaald.”

Wat helpt ertegen?

“Als zweten een secundaire aandoening is, moeten we vooral de onderliggende afwijking behandelen. Maar als je een primaire vorm van hyperhidrosis hebt, is er een heel stappenplan dat je kan volgen.”

“De eerste optie is het gebruiken van antiperspiranten, producten die het zweten echt gaan afremmen. Een heel klassiek voorbeeld zijn alle producten met aluminiumchloride in, zoals het merk Axitrans. Pas op, die producten irriteren wel. Je kan ze daarom niet dagelijks gebruiken onder je oksels, op je voeten, voorhoofd, handpalmen, of andere plaatsen waar je last hebt.”

Axitrans, verkrijgbaar bij de apotheek. Beeld rv

“Axitrans zal trouwens niet volstaan om de zweetgeur weg te nemen. Zweet op zichzelf stinkt immers niet; daarvoor moeten we vooral de aanwezige bacteriën onder de oksels of in de huidplooien bestrijden. Een lotion van Iso-Betadine of een antiseptische zeep zal helpen om hun groei op die plaatsen aan banden te leggen en de geur te verminderen.”

“Een andere mogelijkheid is medicatie innemen, maar dat geldt dan vooral voor de groep van ‘veralgemeende zweters’. Producten als anticholinergica gaan de receptoren op de zweetklieren blokkeren voor prikkels. Ik zou dit geneesmiddel wel niet standaard voorschrijven, want het effect is beperkt en er kunnen heel wat bijwerkingen optreden: een droge mond, minder vlot kunnen plassen, tijdelijk minder helder kunnen zien … Maar in extreme situaties, bijvoorbeeld wanneer de patiënt voor publiek moet spreken, kan zo’n pilletje wel helpen.”

“Voor heel specifieke regio’s zijn er nog een aantal behandelingen het vermelden waard. Zo kan botox ter hoogte van de oksels soelaas bieden. Dit bekende neurotoxisch gif zal de stoffen uit de zenuwuiteinden van de zweetklieren tegenhouden, waardoor die laatste niet langer geprikkeld kunnen worden. Een prima optie dus, al is de hoge kostprijs en de tijdelijke werking van 6 maanden wel een groot nadeel.”

“Voor zweten rond de handen en voetzolen is er ook iontoforese. Een systeem waarbij mensen aanvankelijk 2 à 3 keer per week en later wekelijks met de handen of voeten in een badje met water zitten. Door dat bad wordt er een laag voltage elektrische stroom geleid dat de zenuwuiteinden van de zweetklieren ontkoppelt. Hiervoor moet je niet per se telkens naar de dermatoloog; je kan het toestel van ongeveer 1.000 euro ook aanschaffen voor levenslang thuisgebruik. Een dure, maar zinvolle aankoop.”

Iontoforese is een soort bad tegen zweten. Beeld rv

Zijn er ook definitievere opties?

“Sinds een aantal jaren is er een nieuw toestel op de markt: MiraDry. Dit toestel zendt elektromagnetische golven uit en verbrandt de zweetklieren onder de oksels, waardoor ze minder goed functioneren. Eveneens een dure, maar heel effectieve behandeling! Na een tweetal sessies heb je al levenslang resultaat.”

“De meest drastische methode voor overmatig zweten is een chirurgische ingreep. Ter hoogte van de oksels voert de dermatoloog dan een suctiecurettage (liposuctie) uit, waarbij een groot deel van de zweetklieren met een toestel onder de huid kapot worden ‘gekrabd’. Voor de handpalmen worden soms ook de zenuwbanen op het niveau van het ruggenmerg verbrand of doorgesneden. Dat laatste gebeurt niet meer bij een dermatoloog, maar bij een thoracovasculair chirurg.”

Wat helpt niet?

“Deodorants. Die lappen je op, om het zo te zeggen, en camoufleren tijdelijk de onfrisse geur. Maar eigenlijk doen die niks aan het zweten zelf.”

Hoe kan je het voorkomen?

“Je kan niet veel doen, want je kan moeilijk alle mogelijke prikkels in het leven uitschakelen. Pikant eten en dergelijke kan je natuurlijk wel vermijden, maar eigenlijk is dat eerder een zeldzame trigger.”

“Wat patiënten wel vaak doen, is bepaalde kledingkleuren vermijden waar het zweet extra goed op te zien is, grijs bijvoorbeeld. Naar stoffen toe zou ik ook geen wol of nylon op de blote huid aanraden. Voor wie zweet aan de voeten bevelen we katoenen, goed absorberende kousen aan. Maar eigenlijk kunnen praktisch alle stoffen een zweetprikkel veroorzaken voor mensen die lijden aan overmatig zweten, zeker onder de oksels. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt dus niet voor een hyperhidrosepatiënt.”

*Prof. Boone heeft geen enkele verbintenis met de vermelde commerciële producten.