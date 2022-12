‘Er zijn te veel drempels om medicatie te nemen’: de strijd tegen aids is nog lang niet gestreden

In 2021 kregen 781 Belgen de diagnose hiv, een stijging met 4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Was dat te verwachten?

Van den Eynde: “Toch wel. We zijn niet verbaasd dat er vorig jaar een lichte stijging was van het aantal hiv-diagnoses tegenover het bijzondere jaar 2020. Toen waren er door alle coranabeperkingen minder seksuele contacten.

“Over een langere periode gaan de cijfers nog steeds in dalende lijn. Maar toch zijn we bezorgd. Met de huidige preventiemaatregelen gaan we in de goede richting, maar we zouden nog veel meer winst kunnen boeken als we er nog sterker op inzetten.”

Wat moet er dan nog beter?

“We moeten mensen nog sneller aanzetten om zich te laten testen op hiv. Uit berekeningen van Sciensano blijkt dat zo’n 6 procent van de mensen met hiv nog geen diagnose liet afnemen. Het is zaak om hen zo snel mogelijk te laten testen en de juiste behandeling te geven, zodat ze geen anderen kunnen besmetten.

“Nogal wat mensen merken in het begin weinig van een hiv-besmetting, omdat die bijvoorbeeld initieel griepachtige symptomen geeft. Het is enorm belangrijk dat we dit onderwerp ter sprake brengen op alle gelegenheden waar een verhoogde kans op hiv-besmettingen bestaat, en dat we daar testen aanbieden. Maar het moet ook breder gaan, door bijvoorbeeld huisartsen te trainen om hiv sneller ter sprake te brengen.”

Er zijn vandaag ook al medicijnen, de zogenaamde PrEP-pillen, die verhinderen dat mensen hiv krijgen. Zelfs zonder condoomgebruik. Hoe staat het met het gebruik daarvan?

“Ook op dat vlak zien we dat de cijfers in de goeie richting evolueren. Maar helaas zijn er nog veel drempels om die medicatie te nemen. Om de pillen terugbetaald te krijgen, moet je bijvoorbeeld langsgaan bij een hiv-referentiecentrum. Je moet ook een screening ondergaan, onder meer om na te gaan of je al dan niet een condoom gebruikt.

“Bovendien moet je op geregelde basis terugkeren, en dat is vaak overdag. Het zou een goede zaak zijn als we dat laagdrempeliger organiseren. Hierin zouden huisartsen een grotere rol kunnen spelen.”

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich onlangs het scherpe doel vooropgesteld om tegen 2030 geen nieuwe hiv-besmettingen meer te hebben. Moet ons land hetzelfde doen?

“Het belangrijkste is dat België de doelstellingen van VN-organisatie UNAids behaalt. Die schrijven voor dat tegen 2030 95 procent van de mensen met hiv gediagnosticeerd is, dat 95 procent van hen in behandeling is, en dat 95 procent van die groep geen detecteerbare virale lading meer in het bloed heeft. Die groep kan het virus dan niet meer doorgeven. Dat is de doelstelling die ook de regering heeft vooropgesteld in haar nieuwe hiv-plan, en we zijn goed op weg om dat doel te bereiken. Tegelijk moeten we er natuurlijk voor zorgen dat we mensen die al behandeld worden niet uit het oog verliezen.”

Internationaal lijkt de daling van het aantal hiv-gevallen dan weer te stagneren, in een aantal werelddelen stijgen de cijfers wel. Hoe komt dat?

“Toegang tot medicatie en goede preventie zijn twee sleutelfactoren om de epidemie te verminderen. In heel wat landen staat dat helaas nog niet op punt. Bovendien vrees ik dat veel mensen het sinds de coronacrisis om financiële redenen nog moeilijker hebben om de juiste medicatie te kopen. En in landen waar homoseksualiteit taboe is - of zelfs verboden is - wordt het voor heel wat mannen al helemaal lastig om een diagnose te krijgen. We zijn er dus nog lang niet.”