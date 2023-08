Er zijn opnieuw meer vaste energiecontracten: ‘Ben je bereid om meer te betalen voor zekerheid?’

Steeds meer energieleveranciers bieden opnieuw vaste contracten aan. Hoog tijd om u van dat variabele contract te ontdoen? ‘Overhaaste beslissingen zijn niet nodig’, zegt energie-expert Kurt Hernot van energieregulator CREG.

Hoe ziet het aanbod vaste contracten er momenteel uit?

Hernot: “Op dit moment bieden de zes belangrijkste spelers vaste contracten aan, zowel voor elektriciteit als aardgas: Luminus, Engie, Mega, Eneco, Octa+ en Total Energies. Dat is dus een behoorlijk aanbod. Voor de energiecrisis hadden vrijwel alle leveranciers vaste contracten, in januari van dit jaar was dat er slechts één.

“Dat is goed nieuws voor consumenten die op zoek zijn naar zekerheid. Uit onze contacten met leveranciers weten we dat de vraag naar vaste contracten enorm is. Vóór de crisis had ongeveer 70 procent van de consumenten een vast contract. Momenteel is dat nog maar 20 procent.

“Dat er opnieuw meer vaste contracten zijn, is ook een positief teken dat de energiemarkt enigszins tot rust komt, anders zouden leveranciers dat risico niet nemen.”

Hoe evolueren de groothandelprijzen momenteel?

“De aardgasprijs neemt op de groothandelsbeurzen nog steeds gestaag af, en komt stilaan terug in de buurt van het niveau voor de energiecrisis. Ook de elektriciteitsprijs daalt nog, maar ligt bijna twee keer hoger dan voor de crisis.

“Hoe de prijzen in het najaar evolueren, zal onder meer afhangen van hoe streng de winter wordt en van de geopolitieke situatie. De Europese gasvoorraden zijn momenteel echter redelijk goed gevuld. Dat beschermt ons wellicht alleszins op korte termijn tegen al te hectische prijsschommelingen.”

Is het dan een goed idee om nu een vast contract af te sluiten, of net niet?

“Je moet jezelf de vraag stellen hoe belangrijk zekerheid voor jou is, en of je bereid bent daar iets meer voor te betalen. Vaste contracten zijn momenteel gemiddeld zo’n 15 procent duurder.

“Wie nu voor een variabel contract opteert, geniet mogelijk nog een tijdje van lagere, en dalende prijzen. Wie voor een vast contract kiest, betaalt iets meer, maar is wel beschermd tegen eventuele forse prijsstijgingen later dit jaar.

“Wie in de tweede helft van 2022 echter een contract met vaste prijzen heeft afgesloten, kan vrijwel zeker honderden euro’s besparen door nu te veranderen.”

Als ik de kat nog even uit de boom wil kijken, is het dan wanneer de prijzen opnieuw beginnen te stijgen niet te laat om nog een vast contract af te sluiten?

“Niet per se. Leveranciers maken de prijzen voor hun vaste contracten de eerste van de maand bekend, en die blijven de hele maand gelden. Als consument kun je altijd je contract verbreken, met een opzegtermijn van drie weken. Je hoeft dus geen overhaaste beslissingen te nemen.

“Kies je nu toch voor een vast contract, maar merk je in september dat de prijzen blijven dalen, dan kun je nog eens veranderen. Hou er wel rekening mee dat je dan een eventuele korting kunt kwijtspelen. Sommige leveranciers bieden cashbacks tot 250 euro aan, maar enkel op voorwaarde dat je een jaar klant blijft.”

Moet je bij een eventuele overstap met nog andere addertjes onder het gras rekening houden?

“Kijk goed naar de voorwaarden van eventuele promoties. Sommige leveranciers bieden je bijvoorbeeld een voordelig onderhoudscontract voor je gasketel of een slimme thermostaat aan. Maar als je dan je energiecontract opzegt, blijk je toch nog vast te hangen aan dat onderhoudscontract, dat niet altijd effectief voordeliger is, of moet je de thermostaat afbetalen.

“Sommige leveranciers rekenen aan het begin van het jaar een abonnementskost aan, die kan oplopen tot 125 euro. Andere doen dat helemaal niet, of verdelen dat bedrag in maandelijkse schijven. Dat kun je nakijken in de tariefkaarten van de leveranciers. Zeker voor mensen met een beperkt budget of een laag verbruik kan die kost een belangrijke factor bij de keuze zijn.”