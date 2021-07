Er zijn nieuwe zorgen op de oliemarkt, en die kunt u voelen in uw portefeuille

Op de oliemarkt zijn er zorgen dat er flinke tekorten kunnen ontstaan nu oliekartel OPEC en zijn bondgenoten het niet eens zijn geworden over een productieverhoging.

Dikke kans dat een liter benzine de komende tijd 2 euro blijft kosten – of duurder wordt. Dikke kans ook dat een vat olie binnenkort de 80 dollar aantikt. Dat komt doordat 23 olieproducerende landen het de afgelopen dagen niet eens zijn geworden over de omvang van hun olieproductie. Als die productie niet omhooggaat, is de kans levensgroot dat de olieprijzen verder stijgen – en de prijzen aan de pomp dus ook.

Sinds eind vorig jaar vergaderen de 23 landen maandelijks over hun productie. Hoewel er vrijwel elke maand tegenstellingen zijn, vooral tussen Saudi-Arabië enerzijds en Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten anderzijds, bereikten de 23 tot nu toe steeds compromissen. Maar afgelopen week niet. De 23 hadden donderdag een akkoord moeten sluiten, maar dat lukte niet. Vrijdag ook niet en maandag weer niet.

Ondertussen stijgen de olieprijzen door

Maandag werd de vergadering opgebroken, zonder dat helder is wat er de komende weken en maanden met de omvang van de productie gaat gebeuren. Vooral vanwege die onzekerheid stegen de olieprijzen de afgelopen dagen verder door. Olie is sinds eind 2018 niet zo duur geweest: gisteren ruim 77 dollar per vat.

Ruim een jaar geleden besloten de 23 landen hun productie met bijna 10 miljoen vaten per dag, een kleine 10 procent van de mondiale productie, in te krimpen. Met die maatregel beoogden zij de olieprijzen, die door de coronacrisis waren gekelderd, te stutten. Tegelijkertijd spraken ze af om vanaf de zomer van 2020 kleine verhogingen stapsgewijs door te voeren. Inmiddels ligt hun productie nog 5,8 miljoen vaten lager dan voor de coronacrisis.

De productiebeperking is voor de 23 landen een succes geweest: ondanks de relatief lage vraag naar olie stegen de prijzen. Prettig voor de 23 is verder dat de Amerikaanse schalieolieproductie niet sterk is gestegen. Normaliter verhogen die hun productie als een vat olie rond de 50 tot 55 dollar kost. Dan kunnen zij winstgevend produceren. Maar de schalieoliefirma’s, althans hun aandeelhouders en financiers, zijn niet zo happig op forse productieverhogingen.

Ondanks de vele miljarden die in die industrie zijn gestoken, is er op al die opgepompte olie tot nu toe niet of nauwelijks geld verdiend. De aandeelhouders en financiers vinden daarom dat de schalieoliebedrijven eerst maar eens met winst moeten gaan draaien, voordat zij investeren in extra productie.

Oliemarkten in onzekerheid

Ondanks die hoge olieprijzen is er toch tweespalt tussen de 23 landen. Saudi-Arabië, dat verreweg het meeste olie inleverde, voelt niets voor het aanzwengelen van de productie zolang het coronavirus en zijn mutaties de wereld nog in hun greep houden. Van Rusland en de Emiraten mag de productie wel omhoog. De Emiraten hebben veel geïnvesteerd in hun oliesector en willen die investeringen te gelde maken. Overigens zijn er ook kleinere olielanden, zoals Nigeria, die graag meer olie uit hun bodem willen halen.

Wat er maandag nu wel (en niet) is afgesproken tussen de leden van het oliekartel OPEC is onduidelijk. Enerzijds zijn er partijen die zeggen dat de eerder gemaakte afspraken blijven gelden. Dat zou betekenen dat de productie van de 23 landen in augustus met 400.000 vaten per dag wordt opgeschroefd. Volgens andere partijen is dat niet zo en wordt er de komende weken nog onderhandeld over de omvang van de productie vanaf augustus. Dat betekent vooralsnog dat de oliemarkten in onzekerheid verkeren en lagere benzine- en dieselprijzen er niet in zitten.