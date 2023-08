‘Er zijn bendes in Peru die vrouwen kidnappen om hen als prostituee te laten werken’: zij zagen hun dochter vertrekken, maar nooit terugkomen

Rugzak barstensvol gepropt, bergschoenen ingelopen, wandelroutes gedownload: miljoenen backpackers trekken ieder jaar de wijde wereld in, op zoek naar zichzelf, de natuur of het grote avontuur. Een aantal van hen verdwijnt ieder jaar van de radar, sterft in een ongeluk of wordt vermoord. We spraken met families van rugzaktoeristen die nooit terugkeerden. ‘Wachten op nieuws is het ergste’, zeggen de ouders van Natacha de Crombrugghe, die vorig jaar stierf in Peru. ‘Maar toen werd bevestigd dat ze was gevonden, voelde ik me als een blaasbalg die langzaam leegliep.’

In het huis van Eric en Sabine de Crombrugghe-Verhelst in Linkebeek heerst sinds enkele maanden rust. Vorig jaar bestookten ze de politie in Peru maandenlang met smeekbeden om beter te zoeken naar hun dochter Natacha, die in januari verdwenen was tijdens een trektocht in de diepe Colca-kloof in de Andes. De wanhopige ouders gingen zelf naar Peru, trokken met affiches van dorp tot dorp, ondervroegen getuigen, zetten speurexpedities op en loofden een beloning uit. In september werd Natacha de Crombrugghe dood teruggevonden in de bedding van de Colcarivier. Na haar crematie in december volgden nog herdenkingen. En daarna: rust, en tijd om te rouwen. Maar rust zonder Natacha is een valse rust.

Sabine Verhelst: “Sinds een maand kan ik opnieuw slapen. Eindelijk! Niet elke nacht, maar toch. Het is heel moeilijk om te aanvaarden dat ze er niet meer is. Natacha was zo aanwezig. Ze sprankelde. Ze hield van haar vrienden, van het leven, van reizen. Voordat ze naar Peru vertrok, had ze een vriendin in Jordanië bezocht, en daarvoor was ze met vriendinnen naar Birma gereisd. Maar Peru wilde ze alleen doen.”

Ze nam zelfs ontslag bij de verzekeringsmaatschappij waar ze al vier jaar werkte. Waarom?

Sabine: “De reis naar Zuid-Amerika was een initiatie voor haar, het begin van een nieuw leven. Natacha wilde al langer een jaar op wereldreis, maar na haar rechtenstudie had ze onmiddellijk werk gevonden. Ze had het goed bij die verzekeraar, maar het was niet haar droomjob. Zoals veel jongvolwassenen stelde ze zich vragen over wie ze was en wat ze met haar leven wilde doen. Tot dan had ze nooit de tijd genomen om zich daarover te bezinnen.

“Natacha was altijd heel georganiseerd en punctueel. De coach bij wie ze te rade ging, zei dat ze moest leren los te laten en dat ze de confrontatie met haar angsten moest aangaan. Peru zou een goede oefening zijn: ze bereidde niet te veel voor, ze wilde zo veel mogelijk op het moment zelf regelen en ze stond open voor nieuwe ontmoetingen.”

Eric de Crombrugghe: “Natacha wilde minstens zes maanden door Zuid-Amerika reizen. Ze vertrok op 1 januari, omdat de vluchten dan goedkoper zijn. Ze heeft nog Nieuwjaar gevierd met vrienden. Die hebben haar om vier uur in de ochtend op de luchthaven afgezet.”

Sabine: “Die eerste weken trok ze op met andere reizigers, die ze leerde kennen via Facebook-groepen. Alles ging heel goed. Ze deed verschillende trektochten en excursies door Peru, telkens met een ander groepje.”

Er is een mooie foto van haar aan het Titicacameer, waarop ze één en al levenslust uitstraalt.

Sabine: “Daar heeft ze haar verjaardag gevierd, op 20 januari. Ze werd 28. Vlak daarvoor was ze in Machu Picchu geweest. We hebben die dag gebeld. Ze klonk heel blij. Ik weet nog dat ik zei dat ze al drie weken de toerist aan het uithangen was en dat ze, als ze zo verder deed, snel door haar geld heen zou zijn. Ze had hard gespaard om een halfjaar rond te komen en vrijwilligerswerk te kunnen doen. Ze zei dat ze nog een laatste trektocht wilde ondernemen, door de Colca-kloof. Daar liepen veel toeristen rond en de wegen waren goed, zei ze. Ze wist niet hoeveel dagen ze er precies zou blijven.”

Eric: “Ze wilde zich volledig loskoppelen van de buitenwereld en opgaan in de natuur. Op zondag 23 januari zou ze naar Cabanaconde reizen, een dorpje aan de kloof vanwaar veel rugzaktoeristen vertrokken. Ze zei dat we enkele dagen niets van haar zouden horen, maar dat we niet ongerust moesten zijn.”

Wanneer merkten jullie dat er iets mis was?

Sabine: “Tegen het einde van die week belden haar vrienden ons: of wij nieuws hadden van Natacha? Ze hadden al dagenlang niets meer gehoord, en dat was niet normaal.”

Eric: “We wisten dat ze op 4 februari naar Bogota zou vertrekken, ze had een ticket geboekt. Maar toen we de luchtvaartmaatschappij belden, bleek dat ze nooit had ingecheckt.”

Sabine: “Haar vrienden hebben toen een oproep gedaan op sociale media. Vrienden die Spaans spreken, belden de hotels in Cabanaconde af met de vraag of ze daar had gelogeerd. Ze contacteerden ook de politie, de ziekenhuizen in de buurt, iedereen die misschien iets wist. Maar niemand had Natacha gezien.”

Eric: “Ik heb een vriend gecontacteerd die rechter is in Brussel, om te vragen wat we in België konden doen. Die raadde mij aan om onmiddellijk klacht neer te leggen bij de politie. Omdat het een onrustwekkende verdwijning was, werd ook de Cel Vermiste Personen van de federale politie betrokken bij het onderzoek.”

Sabine: “Toen dachten we nog dat we Natacha snel zouden terugvinden. Misschien was ze haar gsm kwijtgeraakt, of was ze gevallen in de kloof en werd ze opgevangen door iemand die niet wist dat iedereen haar zocht.”

Jullie vertrokken zelf ook naar Peru.

Sabine: “We waren helemaal van de kaart, we wilden ter plaatse zijn en het onderzoek van dichtbij volgen. We hebben tickets gekocht en wat kleren in koffers gegooid, en na een vergadering met de Cel Vermiste Personen, de procureur en medewerkers van Buitenlandse Zaken zijn we vertrokken. Op 5 februari kwamen we aan in Peru.”

Eric: “In Lima werden we opgewacht door de ambassadeur en de consul. Die hebben ons de volgende maanden heel erg gesteund. In Cabanaconde waren er al zoekacties aan de gang, maar die verliepen heel chaotisch: politie, gidsen en vrijwilligers zochten allemaal door elkaar naar Natacha, niemand wist wie welk deel van de kloof al had gescreend.”

Sabine: “We wilden dat er ook werd gezocht in het dorp, maar daar werd heel moeilijk over gedaan. We hebben hemel en aarde moeten bewegen om een ploeg speurders met honden te krijgen. Er werden drones ingezet, maar die werden weggeblazen door de wind. Na twee weken was er nog niets gevonden. Nochtans leiden vanuit Cabanaconde maar drie wegen naar de kloof: als ze was gevallen, zouden we haar daar wel gevonden hebben. Ze had bovendien afgesproken met Belgische vrienden die de tocht door de kloof in de omgekeerde richting maakten, naar Cabanaconde. Ze zouden elkaar halverwege treffen, maar die vrienden waren haar niet tegengekomen.”

Konden jullie achterhalen wat Natacha had gedaan voor ze verdween?

Sabine: “Deels. Natacha was tot 23 januari in Puno geweest, aan het Titicacameer, samen met een Belgische jongen die ze daar had leren kennen. We hebben hem nog even gesproken. Hij zei dat Natacha die dag de bus had genomen naar Cabanaconde. Daar heeft ze rond halfzes een sms gestuurd naar de vrienden die ze in de kloof wilde treffen. In Cabanaconde wilde ze eerst een kamer reserveren in het hotel waar alle backpackers logeerden. Maar ze vond de prijs te hoog, verklaarde de receptionist later aan de politie. Hij verwees haar door naar een ander hotel, maar dat bleek gesloten omdat de uitbater covid had. Ze kreeg er het adres van La Estancia, een nachtverblijf waar een zekere Gladys de bazin was. Het was geen echt pension, eerder een plaats waar trekkers clandestien konden logeren. Er was niet eens een gastenregister.”

Eric: “Helaas was Gladys vlak na Natacha’s verdwijning vertrokken en kon ze pas twee weken later worden ondervraagd. In al die dagen is er niet gezocht naar aanwijzingen rond het gebouw. Onze dochter had haar gezegd dat ze vijf dagen zou wegblijven, ze mocht er haar grote rugzak achterlaten. Natacha was de enige die er die nacht sliep. Ze heeft die avond rond negen uur nog in een restaurant op het dorpsplein gegeten. Rond elf uur keerde ze terug naar La Estancia en om vijf uur ’s ochtends vertrok ze. Natacha zei tegen Gladys dat ze naar de Llahuar Lodge ging, een pension met thermale baden, op zo’n vier uur wandelen. Daarna heeft niemand haar nog gezien.”

Wat dachten jullie dat er was gebeurd?

Sabine: “We beeldden ons de vreselijkste dingen in! Misschien was ze wel het slachtoffer geworden van vrouwenhandel. In Peru verdwijnen iedere maand duizend vrouwen, en dat is nog maar het officiële cijfer – in het echt is het aantal zeker dubbel zo hoog. Er zijn bendes die vrouwen kidnappen om hen onder dwang als prostituee te laten werken bij één van de vele mijnen in het land, waar mannen vaak wekenlang alleen zijn, ver van hun vrouw. Misschien ging het om drugshandelaars of wapentrafikanten. Misschien loog Gladys, die intussen drie verschillende verklaringen had afgelegd, en was Natacha in haar huis aangevallen. Of misschien had Natacha bij haar vertrek iemand ontmoet die zich voordeed als gids en had die persoon haar iets aangedaan. Jij wilde daar niet aan denken, hè Eric?”

Eric: (schudt het hoofd) “De gedachte dat mijn dochter zou zijn ontvoerd, verkracht of mishandeld, was te veel voor mij.”

Natacha heeft drie broers. Hoe gingen zij om met haar verdwijning?

Sabine: “Ook zij vreesden dat ze was ontvoerd. Ze zijn heel spiritueel en hadden alle drie visioenen van hun zus die in een witte pick-up werd meegenomen en ergens werd vastgehouden.”

Beeld Geert Van de Velde

INCOMPETENTIE

Hoe verliep het onderzoek in die eerste weken?

Sabine: “We schrokken van de incompetentie van de politie. Natacha was al weken vermist, maar haar rugzak stond nog steeds bij Gladys. De politie had die in beslag genomen, erin gekeken en hem dan gewoon terug in La Estancia gedropt, zonder enig sporenonderzoek.

Eric: “Niemand had de hotelregisters gecontroleerd om de andere rugzaktoeristen die er gelogeerd hadden te contacteren. Niemand wist dus of ze in de kloof was geweest en er andere toeristen had ontmoet, of niet.”

Sabine: “Het personeel van het hotel waar de agenten bij de eerste zoekacties hadden gelogeerd, zei dat de politie erg nonchalant was. De eerste dag waren de agenten een hele dag weggebleven om te zoeken, de tweede dag waren ze na vijf uur al terug. De derde dag zochten ze nog maar drie uur, en de dagen erna gingen ze hooguit een uurtje naar buiten om enkele foto’s te nemen. Hoe konden we er dan op vertrouwen dat het onderzoek correct werd uitgevoerd?”

In de kloof loopt ook de Colcarivier. Werd er gedregd?

Sabine: “Er bestond een kleine kans dat Natacha in het water was gevallen…”

Eric: “…of gegooid.”

Sabine: “Maar het was regenseizoen. Het waterpeil stond veel te hoog en de politie kon nog geen duikers inzetten.”

Al in de tweede week van jullie verblijf in Peru stuurde België een rogatoire commissie. Dat is snel.

Eric: (knikt) “Heel snel. Ik had Sophie Wilmès (toen minister van Buitenlandse Zaken, red.) gecontacteerd om te vragen of België kon tussenkomen. Ik kende Sophie, mijn zoon speelt in dezelfde hockeyclub als de hare. Dankzij haar tussenkomst kregen we snel een Belgische ploeg. Maar de speurders mochten zelf geen onderzoek voeren, enkel hun medewerking verlenen.”

Hoelang zijn jullie in Peru gebleven?

Sabine: “Drie weken, die eerste keer. We logeerden in een dorpje op tien kilometer afstand, want ter plaatse werden we voortdurend aangeklampt door een massa journalisten en nieuwsgierigen. De rogatoire commissie vertrok na een week weer naar huis. De speurders zeiden dat ook wij best zouden terugkeren: we mochten zogezegd vertrouwen hebben in het werk van de ploegen ter plaatse, en in de samenwerking met de Belgische politie.”

Eric: “Ze zouden ons in België op de hoogte houden.”

Sabine: “We hadden niet veel keuze. We spraken de taal niet, we hadden geen auto en we waren uitgeput omdat we drie weken bijna niet hadden geslapen. Het was koud en het regende vaak, we hadden niet de juiste kleren bij. Maar terug in België wisten we meteen dat we ons hadden vergist. Niets bleek erger dan te moeten wachten op nieuws. We vielen in een zwart gat. Niemand contacteerde ons vanuit Peru en de Belgische politie was niet op de hoogte van wat daar gebeurde. Via de Peruviaanse pers hoorden we dat er een aardbeving was geweest en dat de zoektochten waren stopgezet. Er was ook een getuige opgedaagd die zei dat hij Natacha op een pad had zien lopen vlak voor op die plek een aardverschuiving plaatsvond. Klopte dat? Als ze onder de rotsen was beland, zou dat verklaren waarom ze nog niet was gevonden.”

Eric: “We mochten ook geen rechtstreeks contact meer hebben met de speurders of de procureur. Dat moest voortaan via een advocaat gaan.”

Sabine: “We wilden actief blijven, dus hebben we hier affiches met een foto van Natacha en een telefoonnummer gemaakt en die naar Peru gemaild, om ze daar te laten ophangen. Misschien herinnerde iemand zich wel iets als haar foto de ronde deed.”

Jullie kregen toen ook steun van de vader van Théo Hayez, de 18-jarige jongen die in 2019 verdween in Australië.

Eric: “Die heeft ons heel erg geholpen. Hij had voor Théo een website gemaakt, waarop wij ons hebben geïnspireerd voor een site met telefoonnummers van de Belgische en Peruviaanse politie, e-mailadressen en foto’s van Natacha.”

Sabine: “We klampten ons vast aan de hoop dat we haar levend zouden vinden.”

Eind maart vertrokken jullie voor een tweede keer naar Cabanaconde. Hoe was de situatie er, twee maanden na Natacha’s verdwijning?

Sabine: “We kregen opnieuw steun van de consul en we contacteerden het hoofdcommissariaat van de politie in Arequipa. De generaal verzekerde ons dat het onderzoek hervat zou worden: ze wachtten enkel tot het waterpeil weer zou zakken.

“De affiches die we hadden doorgemaild, waren wel gedrukt, maar ze lagen op een stapel in het toerismebureau op het dorpsplein. Niemand had ze opgehangen. In België was ons gezegd dat nieuwe ploegen de kloof doorzochten, maar daar was niets van te zien. We beseften dat we zélf aan de slag moesten als we resultaten wilden zien: we beslisten om die keer wél in het dorp te blijven en ons eigen onderzoek te voeren. Overal in het dorp hingen we affiches op, en we gaven interviews om de stilstand aan te klagen, om de autoriteiten tot actie te dwingen.”

Jullie loofden ook een beloning van 15.000 dollar uit.

Sabine: “Dat was om mogelijke getuigen over de streep te trekken. 15.000 dollar is enorm veel geld voor een boer in Cabanaconde. We merkten dat veel dorpsbewoners niet durfden te praten omdat ze bang waren voor de politie. Ze vreesden dat ze zelf verdacht zouden worden als ze een misdaad meldden. Die vrees was niet ongegrond: een boer had ooit een lijk gevonden en belandde zelf in de gevangenis toen hij aangifte deed.”

Eric: “We volgden alle mogelijke aanwijzingen op. We trokken van hotel naar hotel en controleerden zelf de registers. We gebruikten vertaalapps om samenvattingen en hypotheses uit te schrijven, en suggereerden ook pistes die nog niet waren onderzocht. Iedere ochtend stuurden we die rapporten naar de politie, de pers, onze advocaten, de procureur en de ambassadeur. Zo hielden we de druk hoog. Het was alsof we in een thriller leefden. Of beter: alsof we waren terechtgekomen in een nachtmerrie.”

Het lijkt wel of jullie het politieonderzoek zelf voerden.

Sabine: “Op een bepaald moment zaten we vast: de politie weigerde een crimineel onderzoek te openen omdat ze bleven uitgaan van een gewone verdwijning. Er was geen lijk, zeiden ze, dus was er geen misdaad. Maar ze zóchten ook niet naar een lijk. Dus moesten we wel zelf iets doen.

“We trokken naar Lima, waar we een privédetective wilden inhuren. Uiteindelijk bereikten we, opnieuw met de hulp van de ambassade, de chef van de moordsectie van de Dirección de Investigación Criminal, die de beste speurders van het land heeft. We kregen hem zover dat hij een volledig nieuw misdaadonderzoek opende in Cabanaconde.”

Eric: “Ze vonden bijna meteen verdachte dingen in het pension van Gladys: bloedsporen, een schuilplaats met een matras, een stuk vers omgespitte aarde van 50 op 150 centimeter op de binnenplaats van het hotel. Het DNA dat ze daar vonden, bleek uiteindelijk niet van Natacha te zijn.”

In juli 2022 waren jullie even terug in België.

Sabine: “Voor een kleine pauze, om onze batterijen op te laden en de familie te zien.”

Eric: “We hebben toen Hadja Lahbib ontmoet, die intussen minister van Buitenlandse Zaken was. Ik zei haar dat de zaak van mijn dochter deed denken aan de zaak-Dutroux: ook toen hadden de eerste agenten geen fatsoenlijk onderzoek gevoerd, ook toen nam het gerecht de verdwijning niet ernstig en moesten de ouders knokken om schot in de zaak te krijgen.”

Jullie doen mij ook een beetje denken aan de ouders van Julie en Mélissa.

Sabine: “Dat zijn ook strijders, hè. Ze deden alles voor hun kind, gaven nooit op. Wij ook niet, we bewogen hemel en aarde om Natacha te vinden.”

'Natacha's reis naar Zuid-Amerika moest het begin worden van een nieuw leven. Ze wilde er leren los te laten en haar angsten onder ogen te zien.' Beeld RV

DRAAIKOLK

In augustus stonden jullie alweer in de Colcakloof. Intussen was het water gezakt.

Sabine: “In juli was al een eerste keer gedregd, zonder resultaat. In augustus waren er nog zoekacties. We merkten toen dat een moeilijk bereikbaar stuk rivier van 20 kilometer nog niet was doorzocht. We organiseerden een expeditie met een kajak.”

Eric: “Maar enkele dagen voor het zover was, toonde de politie ons een foto. Het was een afschuwelijk beeld van een schedel tussen de rotsen naast de rivier. Onze eerste reactie was: dat kan onmogelijk Natacha zijn, iemand moet die beenderen daar neergelegd hebben.”

Sabine: “Er liggen nogal wat begraafplaatsen in de kloof, dus je vindt er soms schedels.”

Wie had het skelet ontdekt?

Eric: “Een groep vissers die naar rivierkreeft visten. Van beneden in de rivier zagen ze de schedel tussen de rotsen boven hen liggen.”

Sabine: “De politie is dan vanaf de berg naar de rots afgedaald, met gevaar voor eigen leven. Daar zagen ze dat het niet alleen een schedel was, maar een heel skelet. Dat werd overgebracht naar Arequipa.”

Hebt u het gezien?

Eric: “Enkel op foto. Het lichaam heeft acht maanden in het water gelegen, geklemd tussen die rotsen.”

Sabine: “Ik ben archeologe, dus ik ben het wel gewoon om skeletten te zien. Maar ik heb mijn bril niet opgezet, om de details niet te moeten zien. Eric wel, maar hij werkt in een begrafenisonderneming. Het skelet bleek nog vrijwel heel te zijn.”

Het DNA-onderzoek bevestigde dat de overblijfselen van Natacha waren.

Sabine: “Toen we in augustus terugkeerden naar Peru, vreesde ik al dat ze niet meer leefde. Ik wilde het niet geloven, maar diep in mij wist ik het. Zes maanden zonder spoor: het kon bijna niet anders. Toen werd bevestigd dat zij het was, voelde ik me als een blaasbalg die langzaam leegliep. Al die tijd hadden we ons het ergste ingebeeld: dat ze in een kamertje aan een ketting lag, dat ze iedere dag werd gefolterd en verkracht. Maar dat had ze blijkbaar niet ondergaan. Ik was er onmiddellijk van overtuigd dat het een ongeluk was geweest, dat Natacha snel was gestorven, dat ze gelukkig was toen ze in die prachtige kloof naar beneden liep. Al die maandenlange spanning ebde weg.”

Eric: “We hebben ons toen afgezonderd in een huisje aan de oceaan, ver weg van de buitenwereld. We hebben er met zijn tweeën gehuild. Daarna hebben we een mail gestuurd naar onze beste vrienden met de mededeling dat Natacha gevonden was.”

Pas maanden later konden jullie Natacha meenemen naar België.

Eric: “Dat kwam door alle administratie die moest worden geregeld. Het wachten was ondraaglijk. Op een dag hadden we er genoeg van: ik dreigde ermee haar uit het ziekenhuis weg te halen en meteen in Arequipa te laten cremeren. Zónder dat er nog een autopsie kon worden uitgevoerd – de politie van Lima was er immers nog steeds van overtuigd dat er een moord was gepleegd.”

Sabine: “De Belgische procureur heeft toen geregeld dat we haar lichaam toch snel kregen, en dat we haar konden overvliegen naar België om hier een autopsie te laten uitvoeren.”

Hoe is Natacha overleden?

Sabine: “Haar lichaam werd gevonden op 40 kilometer stroomafwaarts van de brug die ze had moeten oversteken tijdens haar trektocht. Het water stond hoog en wellicht is ze in de rivier beland en meegesleurd. Daarna is ze misschien in een draaikolk terechtgekomen en tussen die rotsen geklemd geraakt.

“Ik denk dat er een ongeluk is gebeurd, dat Natasja door de aardverschuiving in de rivier is terechtgekomen. Het is wel vreemd dat haar lichaam in die 40 kilometer niet aan stukken is geslagen door de sterke stroming.”

Eric: “Net daarom denk ik dat er mogelijk kwaad opzet in het spel is. Misschien is ze geen 40 kilometer meegesleurd maar is ze van een andere brug gegooid, dichter bij de vindplaats. Ik blijf met te veel vragen zitten. Het uur waarop Natacha vertrok bijvoorbeeld: alle rugzaktoeristen in het dorp zeiden ons dat het de gewoonte was vanaf halfzes op pad te gaan, na het ontbijt. Waarom zou Natacha er dan om vijf uur al op uit zijn getrokken, zonder ontbijt? Op dat uur zijn er nog geen backpackers op de been, maar wel boeren: waarom heeft niemand haar gezien?”

Het onderzoek is nog niet afgesloten. Wat gebeurt er nu nog?

Sabine: “De politie van Lima heeft gewacht tot februari om dezelfde weersomstandigheden te hebben als een jaar eerder, en heeft toen een pop van de brug gegooid om na te gaan of een lichaam zover kan worden meegesleurd. Er worden ook andere analyses gedaan, zoals de watertemperatuur en de ontbinding van het lichaam, om na te gaan of het een ongeluk kan zijn geweest of niet.”

Eric: “We wachten nu op de resultaten van het onderzoek. Die hadden er in maart al moeten zijn, maar we hebben ze nog steeds niet gekregen. Uit het verslag zal misschien blijken hoelang Natacha in het water heeft gelegen, en dat kan leiden naar de plaats waar ze in de rivier is terechtgekomen. Maar de kans is groot dat we nooit met zekerheid zullen weten hoe ze is gestorven.”

Hoe hebben jullie het al die maanden volgehouden?

Eric: “We leefden puur op adrenaline. Stoppen was geen optie zolang Natacha niet terecht was. We putten ook energie uit alle steun die we hebben gekregen in Peru en België. Van vrienden, maar ook van een enorm aantal onbekenden.”

Sabine: “Vrienden van Natacha die ons berichtjes stuurden, onbekenden die met ons meeleefden, de consul, de ambassade en de Belgische speurders die ons bijstonden: het heeft ons door de moeilijkste momenten geholpen.

“We denken vaak aan ouders van wie het kind niet werd teruggevonden. Voor hen moet het nog erger zijn. Zoals de Peruviaanse families waarvan een dochter is verdwenen, de ouders van Théo, of een Amerikaanse vader van wie de dochter vier jaar geleden is verdwenen in de buurt van Machu Picchu. Hij is zelf beginnen te zoeken en trekt nu nog steeds met de rugzak door Peru, van deur tot deur, van archeologische ruïne naar natuurpark, in de hoop haar te vinden.”

Eric De Crombrugghe: 'Het deed denken aan de zaak-Dutroux: de agenten hadden geen goed onderzoek gevoerd, het gerecht nam de verdwijning niet ernstig en de ouders moesten knokken om beweging in de zaak te krijgen.' Beeld Geert Van de Velde

OP TAFEL KLOPPEN

Jij bent baron, Eric. Heeft dat het onderzoek geholpen? Niet iedereen kan even naar Sophie Wilmès of naar een rechter in het Brusselse justitiepaleis bellen met de vraag om de zaken wat te versnellen.

Eric: “We hebben een breed netwerk, dat heeft natuurlijk wel een verschil gemaakt.”

Sabine: “Het klopt dat wat wij gedaan hebben gekregen, vrij uitzonderlijk was. Maar dat komt ook door onze houding. Wij waren de motor van het onderzoek, zonder ons zou het stilgevallen zijn. We zijn altijd druk blijven uitoefenen, we hebben op tafel geklopt en zijn blíjven kloppen als dingen niet werden onderzocht. We gingen zelf op onderzoek uit om antwoorden te krijgen. Al die maanden dat we in Peru waren, hebben we vriendschappen gesloten. De mensen kenden ons, ze hadden sympathie voor onze zaak.”

Eric: “En baron of niet, wij zijn gewoon ouders die een kind verloren hebben in vreselijke omstandigheden.”

Jullie moesten heel veel zelf betalen: de huur van auto’s en gidsen voor de zoektochten, de beloning, de advocaat, de reis- en verblijfskosten. Was dat financieel niet moeilijk voor jullie?

Eric: “Ik ben zelfstandige, ik heb een bedrijfje voor grafisch ontwerp en ik werk bij een begrafenisonderneming. Maar in heel die periode heb ik niet gewerkt.”

Sabine: “Ik ben ontslagen tijdens de pandemie, en ik was een opleiding aan het volgen. Maar ook op financieel vlak hebben we op veel steun kunnen rekenen.”

Eric: “Sommige vrienden zamelden geld in, anderen organiseerden een mars door Brussel. De solidariteit was ontroerend. Er werden duizenden euro’s bij elkaar gehaald, zelfs voldoende voor de beloning die we hebben uitgeloofd. Die is uiteindelijk naar de vissers gegaan.”

In december vertrekken jullie opnieuw naar Peru. Wat is het plan?

Sabine: “Het geld dat Natacha had gespaard voor haar reis in Zuid-Amerika, staat nog op een rekening. In plaats van dat te verdelen onder haar drie broers, hebben we besloten om er een grote familiereis van te maken. We willen de mensen in Cabanaconde nog eens bedanken voor hun inzet, en de Peruviaanse vrienden terugzien die we er intussen hebben gemaakt.”

Eric: “De trektocht die Natacha wilde doen, zullen we overdoen met de jongens.”

Sabine: “En we willen naar de plaats gaan waar ze vermoedelijk in de rivier is gevallen, om er een kleine ceremonie te houden. We hopen dat die reis een heel moeilijke periode zal kunnen afsluiten.”

