Er worden minder huizen verkocht, maar de ongelijkheid neemt toe

Het is volgens experts te eenvoudig om de afkoeling van de markt in één enkel cijfer te vatten. Maar leg je verschillende indicatoren naast elkaar, dan is de trend wel zeer duidelijk. Terwijl de huizenmarkt de voorbije jaren aan een snelle opwarming bezig was, is de afkoeling nu ingezet. Enkele cijfers van de Nationale Bank tonen dat aan.

Voor de periode tot en met mei van dit jaar waren er 15,54 procent minder aanvragen voor hypotheken dan in dezelfde periode in 2021. Bij die aanvragen waren er 12,94 procent minder voor de aankoop van vastgoed en 13,33 procent minder voor nieuwbouwprojecten. Uit de notarisbarometer bleek al dat er in de eerste helft van dit jaar 2 procent minder huizen en appartementen zijn verkocht dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Makelaars en financiële experts ondervinden die afkoeling ondertussen aan den lijve. “We merken dat er op onze site veel minder afspraken worden gemaakt”, zegt John Romain van Immotheker-Finotheker. Ook andere vastgoedmakelaars zoals ERA en Dewaele vastgoed noteren ondertussen minder gegadigden op hun websites of op openhuizendagen.

Onzekerheid

Zoals er niet één specifiek cijfer is die de huizendip bestendigt, zo is er ook niet één specifieke verklaring waarom consumenten terughoudender zijn geworden. Al liggen de oorzaken eigenlijk wel voor de hand. “Door de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne zit de conjunctuur tegen”, zegt Johan Van Gompel, senior economist bij KBC. “Door de economische onzekerheid zijn mensen dus minder geneigd zijn om een huis te kopen.”

Centrale banken zijn ondertussen begonnen met het optrekken van de rente om de torenhoge inflatie tegen te gaan. Dat is slecht nieuws voor wie tegen een voordelig tarief wil lenen om een huis te kopen. Maar ook die stijgende rentevoeten vertellen maar een deel van het verhaal. Door de coronapandemie zijn er nog steeds heel wat aanvoerlijnen verstoord, waardoor een levering van bouwmaterialen lang op zich kan laten wachten.

Die materiaaltekorten maken ook dat de kosten voor een renovatie of een nieuwbouwproject oplopen. “Op de markt is het nu voorzichtigheid troef”, zegt Olivier Carrette van sectorfederatie BVS. “Door die hoge kostprijs van het materiaal zien onze leden dat klanten afwachten om nieuwbouw te kopen.”

Prijzen blijven stijgen

Ondertussen blijven de prijzen voor vastgoed wel stijgen, zij het minder snel dan vroeger. Ook nieuwe milieuverplichtingen maken het voor jongeren of mensen uit de lagere middenklasse moeilijker om een woning te bemachtigen, ziet Romain, omdat zij vooral oudere woningen kopen.

Vanaf 1 januari volgend jaar moeten nieuwe eigenaars van energieverslindende woningen met EPC-waarde E of F binnen de vijf jaar een renovatie uitvoeren, die het huis minimaal naar EPC-waarde D transformeert. “Bijna de helft van de woningen voldoet niet aan de norm”, zegt Romain. “Het kost gemiddeld 50.000 euro om zo’n renovatie te doen. Maar veel mensen kunnen zo’n inspanning niet meer dragen.”