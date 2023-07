‘Er waren zo’n 900.000 mensen voor mij in de wachtrij’: Taylor Swift-fans over hun zoektocht naar tickets

Ze spendeerden uren achter een computerscherm in de hoop een ticket te scoren voor haar concert. Wie zijn de fans die zoveel over hebben voor een concert van Taylor Swift? ‘Ik was eigenlijk klaar om op mijn bed te liggen en te huilen.’

Rieneke Lammens (22), wist een ticket te bemachtigen voor Gelsenkirchen

‘Als je geen vrienden hebt die fan zijn, is het quasi onmogelijk om aan tickets te raken’

Ook al is ze nog maar 22 jaar oud, Rieneke Lammens is al dertien jaar fan van Taylor Swift. “Mijn hart werd een eerste keer gebroken net toen het album Red uitkwam. ‘The Last Time’ van die plaat ging daar ook over. Ook al was ik toen nog super jong, ik herkende me daar wel in. Met de recentere albums merk je dat ook Taylor Swift verandert en over andere onderwerpen durft te schrijven. Het geeft me een beetje het gevoel alsof ik samen met Taylor Swift ouder wordt. Wat in zekere zin ook wel zo is.”

Omdat ze haar in al die tijd nog niet live kon zien, ging Lammens ervan uit dat ze enorm blij zou zijn met een ticket. “Eigenlijk was dat niet zo. Dat kwam vooral door de stress en de manier waarop je aan tickets moet raken.” In België treedt Taylor Swift niet op, waardoor fans hier sowieso naar het buitenland moeten. Vooral voor de dichtstbijzijnde show in Parijs, draaide dat uit op een fiasco: daar blokkeerde de site van Ticketmaster door de grote toestroom.

Ook al nam ze een dag vrijaf om zelf mee te dingen naar tickets, Lammens moest uiteindelijk rekenen op vrienden die een ticket kochten voor haar. Al hadden ze op voorhand afgesproken elkaar te helpen. “Anders is het quasi onmogelijk om tickets te krijgen. Je moet je eerst registreren om een code te kunnen krijgen om mee te dingen naar zo’n ticket. Van alle steden waar ik geprobeerd heb om zo’n code te krijgen, is dat maar voor één gelukt.”

Ze is en blijft fan van Taylor Swift, maar het gedoe heeft wel een deel van het gevoel weggenomen, geeft Lammens toe. “Door haar stijgende populariteit is het quasi onmogelijk geworden haar live te zien. Vanuit België moet je sowieso reizen bijvoorbeeld. Als je daar het geld niet voor hebt, heb je al helemaal geen kans om haar te zien.”

Rieneke Lammens. Beeld Eric de Mildt

Maarten Van Meer (45), heeft geen tickets

‘Ik vind Taylor Swift wel vergelijkbaar met Bruce Springsteen’

“Of ik mezelf een fan van Taylor Swift zou noemen? Ik weet het niet. Ik vind haar op z’n minst heel fascinerend.” In tegenstelling tot sommige diehardfans kreeg Maarten Van Meer de afgelopen jaren niets mee van de persona Taylor Swift. “Ergens heb ik ook wel het gevoel dat ik niet thuis had gehoord op het feestje”, zegt hij. Zijn kwartje viel toen Ryan Adams Swifts’ plaat 1989 integraal coverde en hij onder de indruk raakte van de songs daarop.

Zelf had Van Meer een code voor Amsterdam maar sneuvelde in de wachtrij. Een vriend van hem probeerde het vanuit een vakantiehuis in Frankrijk – waarvoor hij wifi-toegang moest vragen aan de eigenaar – maar kon er ook geen kopen.

In de 25 jaar dat hij naar concerten gaat, deed Van Meer wel al vaker veel moeite om aan tickets te raken, zoals voor een intiem concert van Radiohead, toen hij met twee laptops tegelijk probeerde in te loggen. “Niet dat ik Taylor Swift op hun niveau plaats. (lacht) Maar ik vind haar wel vergelijkbaar met Bruce Springsteen en de manier waarop vroeger laatdunkend werd gedaan over de trucker rock van diens eerste albums. De eerste albums van Taylor Swift ken ik niet genoeg om over te kunnen oordelen. Maar de laatste drie albums en de heruitgave van Red: qua teksten, thema’s en verschillende genres is dat gewoon heel sterk.”

“De interessante (pop-)muziek van de voorbije vijf jaar komt bijna altijd van vrouwelijke artiesten zoals Taylor Swift, Phoebe Bridgers of Rosalia. Altijd moet zogezegd worden: die schrijven hun nummers zelf. Dat was vroeger ook zo voor Tori Amos, PJ Harvey of Courtney Love, die dan meer in de alternatieve sfeer zaten. Het was toen heel moeilijk voor die vrouwen om in de muziekindustrie binnen te geraken. Ik denk dat Taylor Swift iemand is die onwaarschijnlijk veel geforceerd heeft op dat vlak. Dat ze naast die culturele impact ook nog eens nummers maakt van zo’n muzikaal niveau, maakt het interessant haar te volgen.”

Maarten van Meer getuigenis Taylor Swift tickets Beeld Aurélie Geurts

Stéphan Tanganagba (25), kreeg een ticket voor Stockholm van een vriendin

‘Dit katapulteert me terug naar de tijd dat ik veertien jaar was. Dit is een full circle-momentje’

“Ik had het eerst fout begrepen. Ik dacht dat mijn vriendin me meevroeg naar de première van de nieuwe Barbie-film in juli. ‘Ah, leuk’, dacht ik. Pas toen ze mij belde met de boodschap dat ze tickets had voor Taylor Swift in Stockholm, kwam het besef: ik ga Taylor Swift zien!” “Terwijl ik eigenlijk klaar was om op bed te liggen en te huilen”, zegt Tanganagba.

De hele ochtend had hij samen met vrienden geprobeerd om tickets te kopen voor het optreden in Parijs. “Een van hen had een code voor de voorverkoop om 9 uur. We stonden redelijk vroeg in de wachtrij maar werden van de site gesmeten omdat we zogezegd een fout wachtwoord hadden ingegeven. Tegen de tijd dat we opnieuw inlogden, waren alle tickets uitverkocht.”

Twee uur later logde Tanganagba met zijn eigen code in voor de gewone voorverkoop. “Dat was onbegonnen werk: er waren zo’n 900.000 mensen voor mij.”

Tot een vriendin die hij zijdelings had aangeraden mee te dingen naar tickets dus met het verlossende nieuws kwam. Voor hun staanplaatsen betalen ze elk 90 euro. “Dat vind ik wel oké. Om Beyoncé te zien, betaalde ik meer. Want ik was op voorhand wel bang dat het veel geld kon kosten (een deel van de tickets werd per opbod verkocht, PG). Je moet dat nuchter bekijken. Wellicht hangt Taylor Swift ook zelf vast aan deals met Ticketmaster. Uiteindelijk is dit ook een business en draait dit om geld.”

Aan zijn gevoel voor Taylor Swift heeft het in elk geval niets veranderd. “Het voelt stom om dat te zeggen, maar de muziek van Taylor Swift heeft me mee gevormd. Speak Now, waarmee ik haar heb leren kennen, ging over alles wat ik meemaakte als tiener. Dat album heeft ze twee dagen geleden opnieuw uitgebracht. Dat ik nu tickets heb weten te bemachtigen en haar kan gaan zien: het katapulteert me terug naar de tijd dat ik veertien jaar was. Het was gisteren (dinsdag, PG) even een full circle-momentje.”