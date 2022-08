‘Er ontstaat een vreemd soort sociale druk, die het gebruik kan doen toenemen’: experts over cocaïne

Geen dealer zonder klant. Moeten gebruikers hun verantwoordelijkheid onder ogen zien in de war on drugs? Experts waarschuwen voor ongewenste neveneffecten. ‘Soms werkt preventie compleet averechts.’

“Er wordt de laatste tijd héél erg veel over gepraat”, zegt Katleen Peleman, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). “Je leest om de haverklap wel hoe makkelijk het is om een gram cocaïne thuis bezorgd te krijgen – even makkelijk als een pizza. Wie geen coke gebruikt, voelt zich straks nog de uitzondering. Er ontstaat een vreemd soort sociale druk, die het gebruik kan doen toenemen. Daar ben ik beducht voor. Het niet-gebruik van drugs bevestigen en aanmoedigen is nog altijd de eerste regel van drugpreventie. Mensen die nog nooit in contact kwamen met cocaïne, zijn geen uitzonderingen. Gebruikers zijn de minderheid.”

Die gebruikers lopen de laatste tijd wel mee in de kijker. In het kader van de zogenaamde war on drugs richten sommigen, onder wie de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA), de spots steeds vaker op de vraagzijde. Niet alleen het aanbod moet worden bestreden, ook de vraag moet worden ontmoedigd. Wie drugs gebruikt, zeker cocaïne, moet zich ervan bewust zijn dat hij of zij als het ware de georganiseerde misdaad mee in stand helpt te houden.

'In 2018 had in Vlaanderen 1,7 procent van de bevolking tussen 15 en 64 jaar oud het voorbije jaar wel eens cocaïne gebruikt', zegt criminoloog Charlotte Colman. Beeld shutterstock

Toch vindt Peleman het geen zinvol idee om gebruikers zwaar te responsabiliseren. “Het zijn vooral niet-gebruikers die denken dat het nuttig is om de verantwoordelijkheid bij gebruikers te leggen”, zegt ze. “Sommige gebruikers voelen zich wel aangesproken, maar ze zullen hun gedrag niet meteen aanpassen. Vergelijk het met minder vlees eten, schone kleren kopen en rekening houden met het klimaat: ontrading heeft vooral op de lange termijn impact.”

Ook Charlotte Colman, criminoloog aan de UGent en sinds kort coördinator van de Algemene Cel Drugs, die onderzoek en voorbereidend werk doet voor het beleid in ons land, zegt dat het aanspreken van de klanten het drugsprobleem niet gaat oplossen. “De vraag stuurt mee het aanbod, dat klopt”, zegt ze. “Maar Antwerpen is een doorvoerhaven, dus het is niet correct om de Antwerpse of de Belgische druggebruiker verantwoordelijk te stellen voor de misdaad en het geweld. Ruim 80 procent van de cocaïne die in de Antwerpse haven aankomt, vertrekt onder meer via Nederland naar de rest van Europa.”

Is het toch niet goed om te weten dat er bloed aan het product kleeft?

Charlotte Colman: “De vraag is hoe je iemand sensibiliseert. Mensen moreel veroordelen, en hun gedrag straffen, staat haaks op de filosofie van ons drugsbeleid. Door snel te straffen duw je mensen in een negatieve spiraal. Verslaafden zijn meer gebaat bij hulpverlening. Maar velen vinden de weg niet, of vinden er geen plaats – ook niet als het op voorstel is van een rechter.”

Katleen Peleman: “Hulpverlening is cruciaal. De focus op de gebruiker zal de war on drugs niet helpen. Door de repressieve toon zal men eerder bang zijn om hulp te zoeken, uit vrees voor de politie. Men zinkt weg in schaamte en komt dieper in de problemen.”

Hoeveel Vlamingen gebruiken coke?

Colman: “Je leest weleens dat er een exponentiële toename is, maar dat zien we toch niet in de cijfers. Het gebruik neemt toe, maar blijft beperkt. In 2018 had in Vlaanderen 1,7 procent van de bevolking tussen 15 en 64 het voorbije jaar wel eens cocaïne gebruikt. We weten dat er wereldwijd elk jaar zowat een miljoen cocaïnegebruikers bij komen, maar dat ligt vooral aan de groei van de wereldbevolking.”

Criminoloog Charlotte Colman (UGent): ‘Kinderen te vroeg informeren over drugs, als ze er nog totaal niet mee in aanraking komen, kan de nieuwsgierigheid aanwakkeren.’ Beeld RV

Hoe zit dat met alcohol in Vlaanderen?

Colman: “In de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar had in 2018 net iets minder dan 80 procent het voorbije jaar alcohol gebruikt. En 6 procent cannabis. Deze problemen zijn dus veel groter.”

Peleman: “En van de Vlamingen die in 2018 alcohol dronken, was het gebruik bij 14 procent problematisch te noemen: bij 19 procent van de mannen en 9 procent van de vrouwen. Dat problematische alcoholgebruik stijgt veel sterker. In totaal drinken bijna 780.000 Vlamingen op een problematische manier.”

Wat is de maatschappelijke kost van alcohol en andere drugs?

Colman: “Als je alles bij elkaar optelt – van gezondheidszorg tot handhaving – kom je op bijna drie miljard euro. Bijna de helft daarvan gaat naar de gevolgen van alcoholmisbruik. Daarom staat een beter alcoholplan in ons land ook op het lijstje met prioriteiten.”

In welke sociale groepen gebruikt men cocaïne?

Colman: “Studies tonen aan dat het in alle lagen van de bevolking zit. De groep die het zich financieel kan veroorloven, is steeds groter geworden: een gram cocaïne kost 50 euro, en dat bedrag is al vele jaren niet gewijzigd. Het wordt dus goedkoper.”

Peleman: “Alcohol treft ook iedereen, maar problematisch gebruik komt toch meer voor bij hoogopgeleiden dan laagopgeleiden. Wie hoger opgeleid is, drinkt meer en frequenter. De wijncultuur speelt daarin onder meer een rol – mensen onderscheiden zich van anderen door dure wijnen te drinken. Cocaïne zit momenteel inderdaad bij alle lagen van de bevolking. Ook bij meer gemarginaliseerde groepen, die het product roken – basen, zoals dat heet.”

Omdat de meerderheid van ons dat dus niet weet: wat doet cocaïne met je?

Colman: “Het is een toxische stof met een opwekkend effect. Het geeft je een gevoel van extra energie, opwinding en grote zelfverzekerdheid. Het onderdrukt ook honger en vermoeidheid, wat verklaart waarom het behalve in het uitgaansmilieu ook op de werkplek wordt gebruikt.”

Wordt het vaak gecombineerd met alcohol?

Peleman: “Zeker. In de hulpverlening ziet men een duidelijke link met mensen die ook zwaar drinken. Cocaïne wordt gebruikt om het effect van de dronkenschap te milderen. De effecten van alcohol en cocaïne verzachten elkaar – van cocaïne word je ook vaak agressief. Maar voor het lichaam is de combinatie een echte catastrofe: het is extreem giftig voor de lever.”

Hoeveel lijntjes leg je van een gram?

Peleman: “Tien tot twintig, ongeveer. Maar het effect van een lijn duurt maar een uur. Cocaïne wordt vaak gekocht in groep. Als dealers 5 gram verkopen voor 200 euro, leggen vrienden dat bedrag samen om de cocaïne te delen. Er zijn sociale kringen waar dat aanvaard is.”

Welke kringen zijn dat?

Peleman: “We hebben weinig of geen betrouwbare cijfers over beroepsgroepen. Ik vind het wel goed dat meester Kris Luyckx zo dapper geweest is om te signaleren dat er een probleem is in de advocatuur. Al wil ik opletten om groepen te stigmatiseren.”

Volgens Kris Luyckx zou het een goed plan zijn om elke gebruiker die bij het gerecht bekend is, een briefje te sturen, om hem of haar eens te laten schrikken.

Colman: “Van die aanpak ben ik geen fan. Ten eerste is het niet haalbaar om dat systematisch te doen. En dan nog is het de vraag hoe je het onderscheid gaat maken tussen een occasionele en een probleemgebruiker – al hou ik niet zo van dat onderscheid. Nogmaals: het is geen goed idee om gebruikers te snel via het strafrecht te benaderen.”

Legaliseren, dan maar?

Colman: “Het is een heel complex probleem. Je kunt drugs ook decriminaliseren, zoals dat in Portugal gebeurde: wie wordt betrapt met illegale drugs, wordt niet straf­rech­te­lijk, maar administratief vervolgd, met een boete en eventuele doorverwijzing naar hulpverlening. Dat lijkt te werken. Maar deze aanpak past in een groter sociaal plan, dus het is moeilijk om te bepalen of er een causaal verband is tussen decriminalisering en dalend gebruik.”

Directeur van VAD, Katleen Peleman: ‘Zeer belangrijk is dat u het druggebruik niet romantisch voorstelt, met bijvoorbeeld foto’s van feestende mensen.’ Beeld Diego Franssens

Even terzijde: zetten we mensen met dit soort artikels niet aan om het eens te proberen?

Peleman: “Dat is een zeer terechte vraag. Praten of schrijven over het product is nog geen preventie. Zeer belangrijk is dat u het druggebruik niet romantisch voorstelt, door bijvoorbeeld foto’s van feestende mensen bij dit artikel te plaatsen.”

Wat is de beste preventie, bij jongeren bijvoorbeeld?

Colman: “Angstboodschappen, bijvoorbeeld politie die foto’s van ongevallen toont, werken in ieder geval niet. En kinderen te vroeg informeren over drugs zoals cannabis en cocaïne, als ze er nog totaal niet mee in aanraking komen, kan de nieuwsgierigheid juist aanwakkeren. Soms werkt preventie compleet averechts. Bepaalde vormen van preventie zijn schadelijker dan niets doen.”

Peleman: “Het is ook aangetoond dat dramatische getuigenissen van mensen over hun drugsverslaving geen ontradend effect hebben op scholieren. Als die jongeren dan later in contact komen met alcohol of andere drugs, leggen ze de link niet met die getuigenis. Zulke verhalen zijn te ver van hun bed.”

Colman: “Het beste is toch om kinderen emotionele vaardigheden aan te leren waardoor ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, waardoor ze het zelfvertrouwen krijgen om iets te weigeren als het hun aangeboden wordt.”

Peleman: “Akkoord. Je kunt je afvragen of specifieke ontradingscampagnes voor cocaïne nodig zijn in scholen. We zien liever dat die tijd investeren in alcoholpreventie. In elk geval is het essentieel dat je de boodschap brengt dat géén drugs gebruiken volkomen normaal is.”

Voor vragen over alcohol en druggebruik kunt u anoniem terecht op de druglijn: 078 15 10 20.