Er mocht ‘in GEEN GEVAL’ onderscheid tussen wel- en niet-gevaccineerde jongeren komen. Toch gebeurt nu precies dat

Maak alsjeblieft geen onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen. Dat vroeg de Hoge Gezondheidsraad vorig jaar nog in een advies. Toch is net dat wat er nu gebeurt in de quarantaineregels in het secundair onderwijs. Hoe komt dat?

In kapitalen en in het vet. Op die manier maakte de Hoge Gezondheidsraad in juli van vorig jaar duidelijk dat de vaccinatie tegen Covid-19 wat hem betreft “in GEEN GEVAL hun rechten en vrijheden mocht beperken”.

“Dit geldt voor de schoolsector (organisatie van tests, opsporing, quarantainemaatregelen enz.) maar ook voor alle andere gebieden van het sociale leven van kinderen en adolescenten”, voegde ze eraan toe.

Ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei in de tv-studio van De afspraak op 16 december dat “we geen onderscheid gaan maken tussen kinderen die gevaccineerd zijn en kinderen die niet gevaccineerd zijn”. Voor alle duidelijkheid: dat ging toen over het invoeren van een Covid Safe Ticket voor de 5- tot 11-jarigen, niet over quarantaineregels. Al ondersteunt het wel mee het beeld dat regels eigenlijk geen onderscheid mogen maken op basis van de vaccinatiestatus in het geval van minderjarigen.

Toch doen we net dat sinds een dikke maand. In het secundair onderwijs volgen leerlingen die gevaccineerd zijn dezelfde regels als geboosterde volwassenen. Leerlingen tussen 12 en 18 jaar die geen vaccin kregen en een hoogrisicocontact hadden, moeten daarentegen tien dagen van de schoolbanken thuisblijven.

Deze ochtend ontstond er flink wat consternatie over de regel doordat hij nog eens expliciet herhaald werd na de nieuwe interministeriële conferentie van gisteren. Daar werden de quarantaineregels in het onderwijs versoepeld. Behalve dan deze ene regel voor het secundair onderwijs: die blijft overeind.

Middelbareschoolleerlingen die geen vaccin kregen en een hoogrisicocontact hadden, moeten tien dagen van de schoolbanken thuisblijven. Beeld Photo News

Maar eigenlijk geldt de regel dus al een maand. Op 4 januari beslisten de ministers van Volksgezondheid al om dat onderscheid tussen de gevaccineerde en niet-gevaccineerde jongeren ouder dan 12 jaar te maken. De maatregel paste toen in een breder geheel van maatregelen om de eerstelijnszorg en testcentra te ontlasten die overspoeld werden door de besmettelijkere omikronvariant.

Hoe komt dat? Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) werd er deze ochtend naar gevraagd op de radio. Hij antwoordde dat niet-gevaccineerde kinderen “minder beschermd zijn” en wees er ook op dat 87 procent van de tieners intussen gevaccineerd is. Het kabinet-Vandenbroucke wijst vooral naar het advies van de Risk Assessment Group (RAG) waarop de beslissing van de ministers gebaseerd was. De RAG nam het voorstel inderdaad op in haar advies van 3 januari. Ze wijst daarin op de snel stijgende besmettingen en de verwachte stijging bij jongeren met de heropening van de scholen. Maar een specifieke verklaring waarom dit onderscheid bij tieners nodig is, ontbreekt in het advies.