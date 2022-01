Er komen nieuwe quarantaineregels in de Vlaamse scholen: deze regels gaan op de schop

Om de zware uitval in onze scholen het hoofd te kunnen bieden, krijgt het onderwijs een nieuwe quarantaineregeling. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, aangevuld met de ministers van Onderwijs, bereikte daarover een akkoord. In principe gaan de nieuwe regels vanaf nu al in, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bij VRT, maar hij benadrukt ook om de scholen nog even tijd te geven. “Wacht op een signaal van hen.”

Dit werd er beslist:

• De zogenaamde ‘noodremprocedure’ verdwijnt. Hierbij moesten klassen in het lager onderwijs sluiten vanaf vier besmettingen

• Leerlingen van de basisschool mogen na een hoogrisicocontact in eigen bubbel toch naar school gaan. In het secundair verandert er echter niets: wie niet gevaccineerd is, moet tien dagen in quarantaine na een hoogrisicocontact. Gevaccineerde tieners mogen wel naar school

• De contactopsporing binnen het onderwijs door CLB wordt voorlopig opgeschort

• Het gebruik van zelftesten blijft sterk aanbevolen, maar wordt dus niet verplicht

102 scholen

Weyts liet woensdagmiddag ook nog weten dat er momenteel 102 scholen gesloten zijn in Vlaanderen. Het gaat om 67 secundaire scholen en 35 basisscholen. “De scholen sluiten ofwel omdat de veiligheid in gedrang komt: te veel besmettingen. Maar ook omdat de onderwijskwaliteit in het gedrang komt.”

De acht ministers van Volksgezondheid en drie ministers van Onderwijs kwamen woensdagochtend ook al bijeen, maar gingen toen zonder akkoord uit elkaar. Er was nog discussie over de praktische kant van de zaak en ook wat er in de plaats komt. In de loop van de namiddag kwamen de ministers opnieuw bijeen en werd er dus een akkoord gesloten.

